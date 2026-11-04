Álvaro Martínez Fernández

Lo siento, Caminito del Rey, esta es la ruta más impresionante de España: en un pueblo de 330 habitantes, con pasarelas de vértigo, un cañón de paredes verticales y una villa medieval

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El paseo arranca entre casas de piedra y calles estrechas, con una antigua colegiata asomada sobre la montaña. Enseguida, y casi sin darte cuenta, el camino abandona el pueblo para meterse por el Barranco de la Fuente. La roca se estrecha, aparecen los primeros tramos de pasarelas y el recorrido empieza a bajar hacia el río Vero. Rápidamente vas a entender por qué esta ruta se ha convertido en una de las más conocidas de esta zona de Huesca.

Estas pasarelas recorren el último tramo del cañón del río Vero y, en poco más de tres kilómetros, el paisaje cambia varias veces durante el recorrido, que tiene alrededor de 169 metros de desnivel y se puede hacer en unas dos o tres horas. A lo largo del camino se suceden pasarelas de madera y metálicas, tramos junto a la roca y diferentes puntos con preciosas vistas al cauce. Esperamos que no tengas vértigo, porque te perderías una de las maravillas que esconde nuestra geografía. Dale al play si quieres saber de qué lugar se trata.