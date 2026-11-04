La primera casa que diseñó Gaudí es un capricho de azulejos de colores y palmeras de hierro escondida en Barcelona: Patrimonio de la Humanidad y con salones de estilo árabe
Fue una casa de veraneo cuando su barrio todavía estaba en las afueras, y la pagó un agente de bolsa. Su arquitecto tenía poco más de treinta años y todavía no era famoso.
En 1882, a un joven arquitecto le enseñaron un solar en la villa de Gràcia, entonces fuera de Barcelona. El encargo era de Manuel Vicens i Montaner, un agente de bolsa que quería una casa para pasar los veranos. Las obras empezaron al año siguiente y duraron hasta 1888, y el arquitecto, nacido en Reus en 1852, decoró él mismo quince de sus estancias.
Vicens no la disfrutó mucho. Murió en 1889, la casa pasó a su viuda y, diez años después, a la familia Herrero Jover. El joven arquitecto era Antoni Gaudí, y aquella fue la Casa Vicens.
Una casa en una calle estrecha
Hoy la casa está en el número 20-26 de la calle de les Carolines, en pleno barrio de Gràcia, y quien no sabe que está allí puede pasar de largo. El jardín que la rodeaba se fue vendiendo por partes y la ciudad creció a su alrededor, así que lo que fue una finca de recreo queda ahora encajado entre edificios de viviendas.
Lo primero que se ve es la reja. Gaudí la diseñó en hierro con hojas de margalló, el palmito mediterráneo, repetidas una y otra vez como si fueran una valla de plantas. Parte de aquella reja original se conserva hoy en el Park Güell.
Azulejos de clavel de moro
Detrás de la reja aparece la fachada, que no se parece a nada de lo que se construía entonces en Barcelona. Es asimétrica, con torres y miradores, y mezcla piedra vista, ladrillo rojo y cerámica. Las baldosas blancas y verdes se alternan como en un tablero de ajedrez, y en los pisos altos llegan a forrar las pequeñas columnas que sobresalen del muro.
Entre ellas se repite una flor. Es el clavel de moro, una planta de flores amarillas, y su presencia tiene una explicación que se atribuye al propio Gaudí: "Cuando fui a tomar las medidas del solar estaba totalmente cubierto de unas pequeñas flores amarillas". En lugar de olvidarse de ellas, las convirtió en el motivo de los azulejos. Con la palmera que también crecía en el terreno hizo lo mismo, y sus hojas acabaron en la reja de la entrada, modeladas por el escultor Llorenç Matamala.
Fue la primera vez que Gaudí tomó las plantas del propio jardín como inspiración para decorar un edificio, una idea, la de mirar a la naturaleza, que repetiría el resto de su carrera. El conjunto tiene además un aire oriental, con líneas rectas y volúmenes que recuerdan a la arquitectura árabe, muy de moda en aquellos años.
El fumador y las estancias de Gaudí
Dentro, la visita empieza en la planta baja. Allí está el comedor, con hiedras esgrafiadas en las paredes y una gran chimenea, y a su lado la tribuna, llena de plantas y con una fuente en el centro.
La pieza que más llama la atención es el fumador, la sala reservada para fumar. Su techo es de mocárabes de yeso policromado en tonos azules, al estilo de los palacios andalusíes, con dátiles y palmeras dibujados. Encima hay una habitación con cúpula y un mural de pájaros.
En la primera planta, los dormitorios y la terraza se decoraron con helechos, cañas y juncos, y el baño conserva sus azulejos blancos y azules y un lavabo de estilo mozárabe. La segunda planta acoge la exposición permanente, con un documental de unos ocho minutos sobre la casa y su arquitecto. Y arriba del todo, la azotea, con sus torres y sus pequeñas cúpulas, termina de dar a la casa su aire oriental.
La cascada que desapareció
La casa cambió después de Gaudí. En 1925, el arquitecto Joan Baptista Serra de Martínez la amplió siguiendo el proyecto original, y por el camino desaparecieron piezas del jardín, como un templete y la gran cascada, que se derribó en 1941. En 2019 se presentó una réplica de aquella cascada en el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat.
La casa fue declarada monumento histórico-artístico en 1969 y Patrimonio de la Humanidad en 2005, junto a otras obras de Gaudí. En 2014 la compró MoraBanc, un banco andorrano, para convertirla en museo. La restauración, de los arquitectos José Antonio Martínez Lapeña, Elías Torres y David García, duró dos años, y la casa abrió al público el 16 de noviembre de 2017. Ahora tiene una cafetería en el jardín y una tienda en el sótano, y la visita libre dura algo más de una hora.
Este mes, además, la casa organiza un taller de cerámica el 15 de noviembre, una visita dibujada el 22 y un taller familiar de color, la Cromoteca Gaudí, el 21.
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