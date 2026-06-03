¿Realmente conoces Ibiza?
Hay una Ibiza que todos creen conocer. La de las noches interminables, la música electrónica y los atardeceres que arrancan aplausos. Y luego está la otra. La que se descubre sin prisa, la que se recorre a pie o en bicicleta, la que huele a sal, a pino y a cocina tradicional. Esa Ibiza, más íntima, más serena. Repetimos, ¿Realmente conoces Ibiza?
Atala Martín para Fomento del Turismo de la isla de Ibiza
Basta alejarse unos kilómetros del bullicio para entenderlo. En calas escondidas, el mar recupera su ritmo natural y el silencio solo se rompe con el sonido de las olas. En el norte, la isla muestra su versión más equilibrada: paseos marítimos tranquilos, pequeños restaurantes frente al mar y una apuesta decidida por un turismo sin estridencias. Para quienes buscan este tipo de rincones menos transitados, plataformas como Descubre Ibiza permiten localizar calas, rutas y planes personalizados más allá de los itinerarios habituales, facilitando una experiencia más auténtica desde el primer momento.
SABORES DE IBIZA
La Ibiza gastronómica es, quizá, uno de sus secretos mejor guardados.
n sus mesas conviven recetas ancestrales y una nueva generación de cocineros que reinterpretan el producto local. El flaó, con su aroma a hierbabuena, la frita de pulpo o los guisos marineros hablan de una isla profundamente conectada con su tierra y su mar. Y es precisamente en los mercados y pequeños restaurantes donde esa esencia se mantiene intacta, muchos de ellos fácilmente identificables y localizables a través de herramientas digitales que ayudan a planificar cada parada gastronómica.
Pero Ibiza no sería Ibiza sin Los mercadillos hippy, como el de Punta Arabí o Las Dalias, siguen siendo puntos de encuentro donde la artesanía, la música en directo y el ambiente relajado crean una experiencia que trasciende la compra. Pasear entre sus puestos es viajar a otra época, pero también entender por qué la isla sigue siendo un refugio creativo. Y más allá de sus playas, Ibiza guarda siglos de historia. Dalt Vila, su ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad, invita a perderse entre calles empedradas, miradores y pequeñas galerías. La cultura también se encuentra en sus rutas rurales, en antiguas iglesias blancas o en museos que narran la vida tradicional de la isla, muchos de ellos integrados en propuestas de rutas culturales que pueden organizarse fácilmente. ¿Necesitas planificar una ruta? Accede al qr de la página. Ibiza se vive al aire libre. Senderos entre pinares, rutas ciclistas con vistas al mar o excursiones en kayak permiten acceder a rincones inaccesibles por carretera. Planificar estas actividades con antelación, combinando naturaleza, cultura y gastronomía, es cada vez más sencillo gracias a herramientas que centralizan la información y adaptan los itinerarios a cada tipo de viajero.
LA LLAVE PARA DESCUBRIRLA
Para quienes quieran explorar esta Ibiza más desconocida, Descubre Ibiza se convierte en un aliado esencial. A través de su plataforma www.descubreibiza.com, es posible diseñar rutas a medida, acceder a recomendaciones personalizadas y utilizar su planificador de viajes.
Además, incorpora un chatbot disponible en 96 idiomas que acompaña al visitante antes y durante su estancia, facilitando una experiencia completa y accesible.
- El refugio de Víctor Manuel (78 años) a una sola hora de Madrid: un pueblo renacentista de 650 habitantes, con fiestas patronales reconocidas y un patrimonio arquitectónico único
- El destino europeo más cómodo para viajar después de los 70 años combina balnearios históricos, tranvías clásicos y uno de los centros históricos más llanos y accesibles del continente
- Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “la capital gallega del cocido”: tiene una feria de Interés Turístico Internacional, productos de matanza, tradición ganadera y una receta que llena bares y restaurantes
- El refugio personal de Javier Ambrossi (41 años) al que acude cada verano: un enclave atlántico, de casas bajas y vistas hacia uno de los paraísos naturales más bonitos y protegidos de Galicia
- El refugio de Sergio Dalma (61 años) es un pequeño pueblo del Baix Empordà: con una población de menos de 150 habitantes, forma parte del llamado 'Triángulo Daliniano
- Entramos en la ciudad donde mejor se bebe de España, conocida como “la milla de oro del vino de Rioja”: tiene un barrio entero de bodegas centenarias, catas a pie de calle y una estación convertida en ruta de culto
- La carretera de montaña más bonita de España recorre 24 kilómetros y conecta bosques, lagos glaciares y paisajes salvajes: está en la Cordillera Cantábrica
- Las 10 rutas en tren más extraordinarias del mundo, perfectas para mayores de 60 años