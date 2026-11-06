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Monowa, un viaje tropical sin salir de Málaga

¿Y si te dijéramos que puedes entrar en una selva tropical sin coger un avión?

El parque de marioposas más bonito de Europa está en Benalmádena (Málaga)

El parque de marioposas más bonito de Europa está en Benalmádena (Málaga) / Monowa

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Bego Contreras para Monowa

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¿Y si te dijéramos que puedes entrar en una selva tropical sin coger un avión?

En Benalmádena existe un lugar donde, al cruzar la puerta, el mundo cambia. La luz se filtra entre enormes hojas tropicales, el sonido del agua acompaña el camino y, de repente, una mariposa pasa volando a pocos centímetros de ti. Después otra. Y otra. Hasta que te das cuenta de que estás completamente rodeado de vida. ¡Bienvenido a Monowa!

Un espectacular jardín tropical donde las mariposas vuelan libremente

Un espectacular jardín tropical donde las mariposas vuelan libremente / Monowa

Un espectacular jardín tropical de 900 metros cuadrados donde más de 1.800 mariposas vuelan libremente entre plantas exóticas, estanques, cascadas y vegetación exuberante. Un espacio que sorprende por su belleza, pero que esconde algo todavía más fascinante: la oportunidad de acercarse a la naturaleza de una manera que difícilmente se olvida.

En Monowa conviven más de 40 especies de mariposas procedentes de diferentes rincones del mundo, como Costa Rica, Panamá, Ecuador, Tailandia, Filipinas, Malasia, Belice o Kenia. Pero no están solas. Durante el recorrido también podrás descubrir aves exóticas, peces, tortugas, insectos palo y otros habitantes de este pequeño ecosistema tropical, diseñado para recrear las condiciones de sus lugares de origen.

Aquí puedes ver cómo una mariposa comienza su vida, descubrir el momento en el que emerge de su crisálida, observar especies de diferentes partes del mundo y conocer de cerca el increíble ciclo de transformación que las convierte en uno de los animales más fascinantes del planeta. Y lo mejor es que no necesitas ser un apasionado de la naturaleza para disfrutarlo. Puedes venir con niños y ver cómo se quedan con la boca abierta cuando una mariposa se posa a su lado. Puedes venir en pareja y perderte entre la vegetación tropical. Puedes venir con amigos, hacer fotografías increíbles o simplemente desconectar durante un rato del ruido y las prisas.

En este parque conviven más de 40 especies de mariposas procedentes de todo el mundo.

En este parque conviven más de 40 especies de mariposas procedentes de todo el mundo. / Monowa

Además, la experiencia va mucho más allá del paseo entre mariposas. Monowa cuenta con juegos dinámicos para los más pequeños, experiencias de realidad virtual, una mascota muy especial llamada Mowi y espacios donde seguir disfrutando de la visita, como su cafetería y su tienda de regalos. Un plan perfecto para compartir, aprender y descubrir cosas nuevas en familia. También es un espacio accesible, adaptado para carritos infantiles y sillas de ruedas.

Porque Monowa no es solo un lugar para mirar. Es un lugar para sentir. Para descubrir. Para sorprenderse. Durante unos instantes, la Costa del Sol desaparece y parece que has viajado miles de kilómetros hasta un rincón tropical del planeta. Y quizá esa sea la magia de Monowa: no hace falta irse lejos para vivir algo extraordinario.

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A veces, la aventura está mucho más cerca de lo que imaginas. Monowa. Un viaje tropical sin salir de Málaga. ¿Te atreves a entrar?

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