Dos voces para el periodismo de España: las raíces separadas de Àngels Barceló (63 años) e Iñaki Gabilondo (84 años) están entre dos barrios obreros y la ciudad más bonita del norte de España

El 22 de septiembre de 1986, un periodista donostiarra estrenó en la Cadena SER un programa matinal llamado 'Hoy por hoy'. Lo dirigió durante casi veinte años. En septiembre de 2019, ese mismo programa pasó a manos de una periodista barcelonesa que llevaba catorce años en la casa y que lo presentó hasta el verano de 2026.

Ella madrugaba en Madrid y volvía a Barcelona en cuanto podía. Él lleva décadas fuera del País Vasco, pero dice que no se acostumbra a vivir lejos del mar. Son Àngels Barceló e Iñaki Gabilondo, y sus raíces están en los barrios de Sant Antoni y el Poble-sec, en Barcelona, y en la Parte Vieja de San Sebastián.

Sara Fernández García

Àngels Barceló, la niña que leía antes de tiempo

Àngels Barceló nació en Barcelona el 7 de septiembre de 1963. Su padre era del Priorat y trabajaba en un laboratorio farmacéutico, y su madre cosía. "Mi madre era modista, como tantas mujeres de su generación que dejaron de trabajar cuando tuvieron hijos", ha contado. Fue ella quien le adelantó el colegio: "Ella me enseñó a leer antes de lo que me correspondía".

Paisaje del Priorat, de donde era su padre. / Istock

De aquella casa le quedó algo más que la lectura. "Crecí muy arropada, con una conciencia de clase que te da el haber nacido en un barrio obrero e industrial", explicó a la revista 'Crític'. Empezó en Catalunya Ràdio en 1983, con veinte años, y al año siguiente ya presentaba informativos en TV3. En 1997 se fue a Madrid a Telecinco, donde llegó a dirigir y presentar el informativo de la noche, y en 2005 llegó a la SER, primero con 'A vivir que son dos días' y después con 'Hora 25' y 'Hoy por hoy'.

Sant Antoni y el Poble-sec, sus dos barrios

Su infancia se reparte entre dos barrios vecinos. "Viví en Sant Antoni con mis padres, pero mi colegio y mi familia materna estaban en el Poble-sec", recordó en una entrevista con Betevé en septiembre de 2026. Y añadió: "Siempre he estado entre estos dos barrios. Tengo mucho orgullo".

Mercado de Sant Antoni, Barcelona. / Istock / Jose Martinez

El corazón de Sant Antoni es su mercado, que reabrió el 23 de mayo de 2018 tras una larga rehabilitación. Durante la rehabilitación apareció un tramo del baluarte de Sant Antoni, parte de la muralla del siglo XVII que separaba la ciudad vieja del Eixample, que hoy se visita en el sótano. Los domingos, alrededor del mercado se montan las 78 paradas del Dominical, uno de los mayores mercados de libros de segunda mano de Europa, con cómics, sellos, monedas y discos.

Distrito de Poble-sec en Barcelona. / Istock / Marek SLUSARCZYK

El Poble-sec queda al otro lado de la avenida del Paral·lel, a los pies de Montjuïc. Barceló vivió en Madrid más de veinte años y, tras dejar la SER a finales de agosto de 2026, ha vuelto a Cataluña. Habla de su ciudad con una mezcla de cariño y crítica: "La veo muy extranjera. Más para otros que para nosotros". Pero no la cambia: "En Madrid no encuentro nada como la Rambla, que al final llegas al mar". Y lo resume así: "Para mí Barcelona es mía. La defiendo y pobre del que diga algo".

Iñaki Gabilondo, el chico que quería vivir en la radio

José Ignacio Gabilondo Pujol nació en San Sebastián el 19 de octubre de 1942, en una familia muy numerosa. "Yo vivía en una familia de nueve hermanos", ha contado. Su padre trabajaba en la carnicería familiar del mercado de La Bretxa, y los domingos por la mañana lo llevaba a escuchar a la orquesta al teatro Victoria Eugenia. "A mí de la vanidad me protegen mis raíces familiares", dice.

Vista de San Sebastián y el famoso Hotel María Cristina. / Istock / TONO BALAGUER

La vocación le llegó muy pronto, y fue más concreta que el periodismo: "Antes de decidir que quiero ser periodista decido que quiero vivir en la radio". Estudió Filosofía y Letras y Periodismo en la Universidad de Navarra, y a los 21 años empezó en Radio Popular. En 1969 ya dirigía Radio San Sebastián, de la SER, y después vinieron Sevilla, los telediarios de TVE, 'Hoy por hoy' y los informativos de Cuatro. Con más de ochenta años, ha vuelto a la televisión pública con 'La gran aventura de la lengua española', en La 2.

Casco antiguo de San Sebastián. / Istock

La Parte Vieja de San Sebastián

La Bretxa está donde la Parte Vieja se encuentra con el Boulevard, junto al puerto, y su nombre cuenta una historia. Viene de la brecha que las tropas angloportuguesas abrieron en la muralla durante el asedio de 1813. Tras la reconstrucción, campesinos y pescadores empezaron a vender sus productos en ese mismo lugar, y en 1870 se levantó allí el primer edificio del mercado. Hoy los puestos de pescado, carne y verdura están en la planta subterránea, y siguen siendo una parada habitual de los grandes cocineros de la ciudad.

A pocas calles, el teatro Victoria Eugenia, de 1912, obra de Francisco de Urcola, es una de las sedes del Festival de Cine de San Sebastián. Y al otro lado de la Parte Vieja se abre la bahía de La Concha, la que Gabilondo echa de menos desde Madrid. "Cuando pienso en el mar, estoy en casa", dijo en 2021. "No logro ni un minuto de mi vida acostumbrarme a la falta del mar". La ciudad, asegura, la lleva consigo: "A Donosti la llevo conmigo en el plano físico y táctil".