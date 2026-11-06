Gijón/Xixón tiene todo para ser una ciudad de postal. Quizá la más reconocible sea la de la bahía de San Lorenzo, abierta al Cantábrico, con el paseo de El Muro siguiendo la curva de la playa y Cimavilla recortándose al fondo. Pero lo que sucede en Gijón/Xixón desborda los márgenes de cualquier fotografía. Porque tras la postal hay una forma genuina de vivirla y sentirla.

Ese paso de “mirar” a “formar parte” está en la base de Gijón/Xixón Horizonte Valiente, la nueva marca turística con la que la ciudad quiere presentarse al viajero. No se trata tanto de sumar lugares como de dejar que la ciudad te atraviese, que el mar te hable, que su vitalidad se te pegue a la piel.

En Gijón, el mar forma parte de la rutina, marca el paisaje, la gastronomía y hasta el carácter de una ciudad “grandona y disfrutona” que se explica también desde sus barrios, desde los chigres y sidrerías, desde una cultura que ocupa calles, teatros, librerías y cafés, y desde una historia obrera e industrial muy presente. Un lugar donde la modernidad no se finge, se vive siendo uno mismo. Falando asturianu, o non, sin imposturas, con el orgullo de quien sabe de dónde viene y la naturalidad de quien sabe quién es.

El sonido de las olas acompaña el pulso de la ciudad. San Lorenzo es gente paseando, bañistas fieles a su cita, surfistas, perros y conversaciones que van y vienen como las mareas. También es el Cantábrico bravo embistiendo El Muro y, cómo no, ese viento del nordeste que te obliga a cerrar la chaqueta. En lo alto, Cimavilla presume de alma marinera y, entre callejuelas cargadas de historia, se asoma al horizonte desde l’Atalaya. Sin vértigo. Valiente.

La Plaza del Marqués es uno de los enclaves más emblemáticos, históricos y animados del centro de Gijón / D. R.

Contemporaneidad con raíz

Orgullo de barrio que se extiende por una ciudad trabajadora y resiliente, con una fuerte cultura de participación, colaboración y pertenencia. El Natahoyo, La Calzada, El Llano o el entorno de El Musel hablan de una identidad obrera que sigue formando parte de su carácter y se proyecta hacia un futuro en azul, en energía, en conocimiento, diversidad y talento.

No hace falta reinventarse o disfrazarse para gustar. Gijón/Xixón avanza desde su identidad y su historia, integrando industria, cultura y creatividad con una visión contemporánea que va más allá de los museos. Se escucha en el Teatro Jovellanos, se debate en la Semana Negra, se respira en los pasillos de Laboral Ciudad de la Cultura y se concreta en un calendario de eventos que llena las calles y mantiene la ciudad activa todo el año.

Elogio del horizonte, en el Cerro de Santa Catalina / D. R.

Ciudad vital y disfrutona

Ciudad vital y alegre. Su energía se siente y comparte también a través del deporte. Se nada y se rema en el Cantábrico, se corre por la senda costera del Cervigón o junto al Piles, se camina y se pedalea por los senderos verdes de Deva, Granda o Cenero. Aquí el deporte no responde a una moda: forma parte de la vida cotidiana, de esa costumbre tan gijonesa de salir, moverse y disfrutar al aire libre.

Igual que sentarse en Begoña, alargar un vermú, quedar en un chigre o encontrarse alrededor de una mesa. Gijón/Xixón no sería lo mismo sin otra de sus grandes señas de identidad: el gusto por comer y compartir. Pixín, bonito, merluza de pincho o xardas; carne roxa, fabada y sidra bien escanciada; y, en el apartado dulce, tarta gijonesa o princesitas. Porque aquí somos golosos, sin disimulo. Todo habla de producto, tradición y memoria, pero también de conversación. En esta ciudad comer rara vez consiste solo en comer. El secreto está también en cómo se vive cada bocado, entre risas y amigos.

Gastronomía, deporte, cultura y vida de calle se mezclan en una ciudad que se disfruta sin prisas / D. R.

No hay una sola forma de ser Gijón/Xixón. Hay voces, acentos y maneras distintas de mirar el mundo, pero también una forma muy compartida de disfrutar la ciudad, a la que es fácil sumarse. Natural, cercana y abierta, Gijón/Xixón es una ciudad que acoge a quien llega y le hace sitio sin dejar de ser ella misma. Y sigue avanzando, fiel a sí misma, hacia ese Horizonte Valiente que resume su manera de mirar al futuro.

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