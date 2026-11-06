El MARQ de Alicante descubre los secretos del oro y los saberes indígenas de Colombia en una exposición única

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) invita a descubrir una forma diferente de entender el oro, la naturaleza y la relación del ser humano con el universo a través de la exposición internacional «El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia». La muestra, que permanecerá abierta hasta el 2 de mayo de 2027, reúne una extraordinaria selección de piezas arqueológicas procedentes del Museo del Oro de Bogotá y creaciones de comunidades indígenas actuales, en una propuesta cultural que combina historia, arqueología y tecnología museográfica.

Entre las piezas más singulares destacan las representaciones de seres híbridos, humanos-murciélago y chamanes en vuelo. / d.r.

Organizada por la Fundación CV MARQ y la Diputación de Alicante, en colaboración con el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia y la Universidad de Cambridge, la exposición permite conocer las creencias, los conocimientos y las tradiciones de diferentes pueblos indígenas colombianos. Una propuesta que ha despertado un notable interés entre el público, con más de 47.000 visitantes durante sus tres primeros meses.

La exposición se distribuye en tres salas que ofrecen un recorrido por distintas dimensiones del pensamiento indígena. / d.r.

Cerca de 300 piezas arqueológicas y 157 objetos de oro precolombino

Uno de los grandes atractivos de la exposición del MARQ sobre Colombia es su colección de 291 objetos arqueológicos, entre ellos 157 piezas de oro precolombino, algunas de las cuales se exhiben por primera vez en España. Máscaras, pendientes, pectorales, narigueras y figuras ceremoniales permiten descubrir la extraordinaria habilidad de los antiguos orfebres y el significado que estos elementos tenían dentro de sus comunidades.

Uno de los grandes atractivos de la exposición del MARQ sobre Colombia es su colección de 291 objetos arqueológicos. / d.r.

Entre las piezas más singulares destacan las representaciones de seres híbridos, humanos-murciélago y chamanes en vuelo, figuras que muestran cómo diferentes pueblos indígenas interpretaban las relaciones entre las personas, los animales, los espíritus y la naturaleza.

La exposición también pone el foco en cuestiones contemporáneas como la conservación de la naturaleza, la diversidad cultural y la relación de las sociedades con los recursos del planeta. / d.r.

Sin embargo, la exposición va mucho más allá del valor artístico de los objetos. Su principal propuesta consiste en explicar que, para numerosas sociedades prehispánicas, el oro no era simplemente un símbolo de riqueza, sino un elemento relacionado con la espiritualidad, la transformación y el equilibrio del universo.

A través de objetos de orfebrería, cerámicas y utensilios tradicionales, se muestra cómo las comunidades indígenas modificaban su entorno. / d.r.

Una experiencia inmersiva para descubrir las culturas indígenas

La exposición «El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia» se distribuye en tres salas que ofrecen un recorrido por distintas dimensiones del pensamiento indígena.

El diseño museográfico, desarrollado por el estudio ilicitano Rocamora, utiliza arquitectura, iluminación, proyecciones audiovisuales, música, sonidos y aromas para recrear ambientes vinculados a las culturas originarias de Colombia.

La exposición constituye una oportunidad para contemplar una destacada colección de orfebrería precolombina. / d.r.

El recorrido comienza con la recreación de una maloca, una construcción comunal tradicional de diferentes pueblos amazónicos utilizada para reuniones, ceremonias y transmisión de conocimientos. Este primer espacio introduce al visitante en una concepción del universo donde seres humanos, animales, plantas y espíritus mantienen relaciones de interdependencia.

La ambientación incorpora composiciones musicales interpretadas con instrumentos de entre 600 y 1.000 años de antigüedad, junto a sonidos de la naturaleza que contribuyen a crear una experiencia sensorial.

La ambientación incorpora composiciones musicales interpretadas con instrumentos de entre 600 y 1.000 años de antigüedad. / d.r.

En la segunda sala, el protagonismo corresponde a la transformación del paisaje, del cuerpo y de las identidades. A través de objetos de orfebrería, cerámicas y utensilios tradicionales, se muestra cómo las comunidades indígenas modificaban su entorno y utilizaban adornos corporales para expresar vínculos con animales y otros seres del universo.

El verdadero significado de la leyenda de El Dorado

Uno de los aspectos más llamativos de la exposición del Museo Arqueológico de Alicante es la reinterpretación de la conocida leyenda de El Dorado, asociada durante siglos a la búsqueda de una ciudad repleta de riquezas.

La muestra explica que el origen de esta historia está relacionado con una ceremonia indígena en la que una figura de autoridad se cubría de oro para realizar ofrendas destinadas a mantener el equilibrio del mundo.

Uno de los aspectos más llamativos de la exposición del Museo Arqueológico de Alicante es la reinterpretación de la conocida leyenda de El Dorado, / D.R.

Esta interpretación permite comprender que el oro tenía una dimensión espiritual y colectiva muy alejada de la idea de acumulación de riqueza que impulsó buena parte de las expediciones europeas durante la conquista de América.

La última sala aborda precisamente la reciprocidad y las ceremonias de ofrenda, con figuras de oro, máscaras y otros objetos relacionados con rituales de iniciación, fertilidad y muerte. También aparecen referencias a danzas tradicionales como el baile del chontaduro, que simboliza el cuidado del mundo y las relaciones entre los seres que lo habitan.

Una de las salas aborda la reciprocidad y las ceremonias de ofrenda, con figuras de oro, máscaras y otros objetos relacionados con rituales de iniciación, fertilidad y muerte. / d.r.

Una exposición internacional con destacados especialistas

La muestra cuenta con el trabajo de especialistas en arqueología y antropología como Marcela García Sierra, María Alicia Uribe, Luis Cayón y Marcos Martinón-Torres, catedrático de la Universidad de Cambridge y también vinculado a la exposición de los Guerreros de Xi'an que acogió anteriormente el MARQ.

Su planteamiento científico permite ofrecer una visión amplia de las sociedades indígenas de Colombia, tanto de las culturas del pasado como de las comunidades que actualmente mantienen vivos numerosos conocimientos y tradiciones.

La exposición también pone el foco en cuestiones contemporáneas como la conservación de la naturaleza, la diversidad cultural y la relación de las sociedades con los recursos del planeta, estableciendo conexiones entre los saberes ancestrales y algunos de los grandes desafíos actuales.

La exposición permite ofrecer una visión amplia de las sociedades indígenas de Colombia. / d.r.

Hasta cuándo se puede visitar la exposición del MARQ

«El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia» podrá visitarse en el MARQ de Alicante hasta el 2 de mayo de 2027. El museo ofrece distintas modalidades para conocer la muestra, desde el recorrido libre hasta visitas guiadas en castellano, valenciano, inglés y francés, además de pases animados y teatralizados.

La exposición constituye una oportunidad para contemplar una destacada colección de orfebrería precolombina y descubrir el significado cultural de objetos que durante siglos han formado parte de ceremonias y tradiciones indígenas.

Con esta propuesta, el Museo Arqueológico de Alicante acerca al público un patrimonio excepcional y plantea una reflexión sobre cómo otras sociedades han entendido la convivencia entre las personas, la naturaleza y el universo.

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Más información sobre horarios, entradas y visitas guiadas en la web oficial del MARQ.