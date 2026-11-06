Artesred: La red que vertebra el alma del flamenco en España y el mundo

El arte flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, vive una de sus etapas de mayor solidez y proyección profesional gracias a la labor de la primera red de Teatros Flamencos del mundo. La entidad matriz, Artesred, ha vertebrado una red única de espacios concebidos exclusivamente para salvaguardar y difundir el cante, el baile y la guitarra en su hábitat más noble: el espacio escénico del teatro, ensalzando aún más la belleza y la fuerza de este arte.

Lejos de la propuesta masificada o meramente turística, los Teatros Flamencos de Artesred destacan por ofrecer espacios pensados para vivir el arte con respeto, acústica de alta precisión, iluminación cuidada y un ambiente de máxima cercanía. A ello se suma la constante rotación de sus elencos de artistas profesionales para ofrecer la frescura propia de la improvisación del flamenco, así como una programación garantizada todos los días del año.

Cinco templos, cinco identidades flamencas

La solidez del grupo se apoya en la personalidad distintiva de cada una de sus plazas:

• Teatro Flamenco Madrid (Espectáculo Emociones)

Detalle de Teatro Flamenco Madrid / Cedida

Representado en Malasaña (C/ del Pez, 10), Emociones se consolida como el espectáculo flamenco más visto de Madrid, avalado por más de 150.000 espectadores en la temporada pasada. Un cuadro flamenco de 6 artistas combina cante, baile y toque durante 60 minutos, alternando la fuerza de los palos con un íntimo solo de guitarra.

Detalle de Teatro Flamenco Madrid / Cedida

Su cuidada puesta en escena y el carácter improvisado hacen de cada pase algo irrepetible. Con entradas desde 32€, ofrece funciones diarias a las 17:00, 19:00 y 20:45h, sumando un pase a las 22:30h los viernes y sábados.

• Teatro Flamenco Sevilla (Espectáculo Pasión)

Detalle de Teatro Flamenco Sevilla / Cedida

Situado en pleno centro histórico (C/ Cuna, 15), el Teatro Flamenco Sevilla alberga Pasión, un montaje que muestra la esencia flamenca sobre las tablas de un teatro. Durante 60 minutos, un cuadro de 7 artistas despliega cante, baile y guitarra en un recorrido por diversos palos, incluyendo un conmovedor solo de guitarra.

Detalle de Teatro Flamenco Sevilla / Cedida

La obra destaca por una puesta en escena cuidada y dinámica donde la improvisación permite reflejar los sentimientos humanos más puros. Ofrece funciones de lunes a domingo a las 17:00, 19:00 y 20:45h, mas sesión de las 22:15h viernes y sábados, con entradas disponibles a partir de 25€.

• Teatro Flamenco Málaga Club (Espectáculo Esencia)

El Teatro Flamenco Málaga Club (C/ Lazcano, 5) ofrece Esencia, un espectáculo diario de 60 minutos que destaca por incorporar la Escuela Bolera, un estilo de baile clásico poco habitual en los tablaos. Un elenco de 6 artistas —guitarrista, dos cantaores, bailaor, bailaora y bailarín de escuela bolera— recorre la raíz jonda en una atmósfera íntima en el centro histórico. La propuesta integra el cante, el toque, el baile y un solo de guitarra repleto de emoción e improvisación. Con entradas desde 25€, cuenta con cuatro pases: 17:00, 18:30, 20:00, y 21:30h los fines de semana.

• Teatro Flamenco Granada (Espectáculo Sensaciones)

Detalle de Teatro Flamenco Granada / Cedida

En pleno barrio del Realejo y a los pies de la Alhambra (Campo del Príncipe, 7), el Teatro Flamenco Granada presenta Sensaciones, un espectáculo cautivador interpretado por una compañía de primer nivel. La propuesta ofrece un viaje de 60 minutos por diversos palos, transitando del lamento más profundo a la alegría más eufórica mediante la autenticidad del cante, el baile y la guitarra.

Apartado de las rutas turísticas habituales, este espacio brinda un ambiente íntimo, espontáneo y humano. Con pases todos los días a las 19:00 y 20:45h y entradas desde 20€, representa el flamenco más premium de la ciudad.

• Teatro Flamenco Barcelona (Espectáculo Inspiración)

Teatro Flamenco Barcelona / Jordi Galderic Casademont

La más reciente incorporación de la red. Ubicado en el emblemático barrio del Born (Carrer dels Abaixadors, 10) en el recuperado y magnífico edificio de La Casa Montagut, el Teatro Flamenco Barcelona acoge Inspiración, una propuesta que une la tradición de raíz con la visión más contemporánea del arte jondo.

Detalle de Teatro Flamenco Barcelona / Cedida

Durante 60 minutos, un cuadro de 6 artistas sobre el escenario combina cante, baile y guitarra a través de un recorrido por distintos palos y un emotivo solo de guitarra. La puesta en escena destaca por su dinamismo y el valor de la improvisación, haciendo de cada noche una vivencia irrepetible. Con funciones diarias (17:00, 19:00 y 20:45h) y entradas desde 26,10€, ofrece una experiencia única e inolvidable.

Con una visión integradora y un firme compromiso de excelencia, Artesred consolida espacios muy cuidados, íntimos y únicos donde vivir el flamenco con garantías de excelencia a nivel artístico, y como experiencia para los usuarios. Lugares donde la tradición y la gestión profesional convergen para que el flamenco continúe emocionando, cada día, a espectadores de cualquier lugar del mundo.

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