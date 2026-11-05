La ciudad favorita de la clase media española para el puente de diciembre tiene la nave gótica más ancha del mundo: una judería medieval, casas de colores sobre el río y murallas que se recorren a pie

Cuando llegan fechas especiales, los viajeros más acérrimos buscan destinos hasta debajo de las piedras. Ahora con el puente de diciembre pasa algo similar. Hay quien se guía por los lugares más visitados repartidos por el mundo y quien prefiere buscar rincones más inhóspitos. Si hay una ciudad que es perfecta para visitar en estos días, una urbe que se popularizó gracias a la serie 'Juego de Tronos', que aprovechó sus localizaciones casi intactas, es Girona.

Cataluña muchas veces queda reducida a Barcelona y los pueblos de la Costa Brava, olvidando que las demás capitales de provincias están repletas de encantos todavía por descubrir. Girona es una ciudad tranquila, no demasiado grande, que se recorre de la manera más ancestral, caminando. Pero sobre todo es una ciudad que ofrece historia, belleza, patrimonio, arte, naturaleza y cercanía a otros puntos muy atractivos como Cadaqués, Figueres o Begur.

Redacción Viajar

Una catedral de récord

La clase media española elige Girona por todos estos motivos para disfrutar de un puente de diciembre en condiciones. Además de todo el patrimonio que se espera de una capital, aquí se concentran algunos lugares de récord como la Catedral de Santa María. Si bien la parte más conocida es la escalinata, donde se rodó una de las escenas más míticas de la serie con Jaime Lannister como protagonista, lo curioso es que cuenta con la nave gótica más ancha del mundo.

La Catedral de Santa María de Girona y su famosa escalinata / Istock / Figurniy Sergey

En el año 1417 se tomó la atrevida decisión de continuar el templo, que se inició en estilo románico en el siglo XI, con una sola gran nave central gótica en lugar de las tres que se preveían originalmente. Así, se construyó una nave de casi 23 metros de anchura que no solo se considera la más ancha del mundo, sino también una de las naves abovedadas más anchas de cualquier estilo arquitectónico medieval. Muy relevante es también la torre.

Vista interior de la nave de la Catedral de Santa María de Girona / Istock / Kirk Fisher

La Torre de Carlomagno fue el campanario del templo románico. Se erigió en estilo lombardo pero luego se reformó al gótico, pasando a convertirse en uno de los contrafuertes que sujetan la nave. Tras sus 90 escalones, aparecen la iglesia y el claustro, el último del siglo XII, que llama la atención por su planta irregular y la riqueza de sus capiteles. Además se esconde en uno de ellos una rareza del románico: escenas de los maestros artesanos trabajando en el templo.

Vista aérea de la Catedral de Girona al atardecer / Istock / xavierarnau

De la muralla romana al barrio judío medieval

De la catedral pasamos a la muralla, que ostenta el título de ser uno de los tramos de muralla carolingia más extensos de Europa. Cuenta con un perímetro de unos 930 metros originales de la época y un recorrido peatonal actual de entre dos y tres kilómetros. Fue fundada en el siglo I a.C. por los romanos que habitaban la antigua Gerunda, aunque más tarde se sometió a varias reformas: la reforma carolingia entre los siglos IX y X y la ampliación medieval en el XIV.

La muralla romana y medieval de Girona y la catedral de fondo / Istock / Figurniy Sergey

Debido a su relevancia histórica, está declarada Bien de Interés Cultural. La puerta de entrada al norte de la muralla es el Portal de Sobreportes. El lado que daba a la catedral conserva una figura de la Virgen en lo alto a la que rezaban los prisioneros de la Edad Media antes de ser ejecutados. Integrada en el casco antiguo también está el barrio judío, El Call, un auténtico laberinto de callejones y plazuelas que todavía mantiene intacta la esencia medieval.

Calle en el casco antiguo de Girona / Istock / MarioGuti

Casas coloridas a los pies del río

Sin embargo, la estampa más conocida de la ciudad es la que ofrece las Casas del Onyar u Oñar. Girona se conocía como "la ciudad de los cuatro ríos", ya que está atravesada por los ríos Ter, Güell, Galligans y Oñar. Este último constituyó una barrera natural entre el Barrio Viejo y el de Mercadal durante siglos. Por eso, entre los siglos XVII y XX se fueron construyendo una serie de casas diferentes, hasta acabar definiendo un estilo arquitectónico ecléctico único.

Las casas de colores del Oñar en Girona / Istock / Xantana

Se restauraron en 1983 y de ahí nacieron los colores actuales del conjunto, escogidos tras un estudio de coloración original presente en el casco antiguo de la ciudad. Estos bloques verticales, que parecen encastrados, podrían recordar perfectamente a las viviendas de Oporto vistas desde el otro lado del río. Para contemplar esta estampa, con la catedral de fondo, lo más recomendable es colocarse en los puentes de San Agustín y el de las Pescaderías Viejas.