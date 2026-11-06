Bravoplaya Camping Resort: escapada en familia

Fiestas temáticas, excursiones, diversión, aventura, pero también desconexión y descanso. Bravoplaya está abierto todos los meses del año y se ocupan de organizar actividades y planes para cada estación. Porque a su ubicación privilegiada junto a la misma playa, en la Costa de Azahar, a 3 km de Oropesa del Mar y al lado del Parque Natural del Prat de Cabanes, este resort le suma una oferta de ocio tan variada que aburrirse es, sencillamente, imposible.

Bravoplaya Camping Resort, relax y diversión junto al mar / Bravoplaya Camping Resort

Relax y diversión junto al mar, en cualquier estación

Dentro de las instalaciones de Bravoplaya, te esperan tres piscinas, cuidadosamente diseñadas para ofrecer entretenimiento acuático para todas las edades. Una de ellas es una piscina cubierta y climatizada desde la mitad de septiembre hasta mayo. Para los aficionados a la buena comida, Bravoplaya ofrece una variedad culinaria en sus tres restaurantes y chiringuitos, donde podrás degustar desde platos locales hasta opciones internacionales, todos preparados con ingredientes frescos de la región.

La diversión en Bravoplaya se extiende más allá de sus aguas cristalinas. El resort cuenta con una vibrante discoteca al aire libre y una original plaza de toros donde se realizan espectáculos que capturan la cultura local. Además, las facilidades incluyen un supermercado completamente abastecido, múltiples servicios de belleza y una lavandería eficiente, garantizando que todas tus necesidades estén cubiertas. Para aquellos que buscan mantenerse conectados, cada alojamiento está equipado con wifi gratuito y Smart TV.

Para los entusiastas del deporte, Bravoplaya ofrece instalaciones de primera clase, con un campo de fútbol de césped artificial y pistas de pádel, tenis y frontón. Además, seguimos apostando por la vida activa con actividades dirigidas durante todo el año, como spinning, yoga, zumba y aquagym. Y muy pronto, ¡estrenaremos un gimnasio completamente renovado! Después de Reyes, te espera un espacio equipado con máquinas de última generación y equipamiento de primer nivel, pensado para llevar el entrenamiento de fuerza. Porque en Bravoplaya, ¡mantenerse en forma también forma parte de las mejores vacaciones!

Diversión para niños durante todo el año / Bravoplaya Camping Resort

Diversión para los niños

Los más pequeños encontrarán su propio paraíso en Bravoplaya con un extenso parque infantil y actividades diseñadas para educar y entretener. La zona de hinchables y la presencia de las mascotas del resort, Bravito y Mansita, aseguran sonrisas y alegría ininterrumpidas.

Bravoplaya ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento que se adaptan a cualquier necesidad y tamaño familiar, desde parcelas espaciosas hasta bungalows acogedores y mobilhomes, haciendo de este lugar el destino ideal para unas vacaciones familiares inolvidables.

Noticias relacionadas

Esta temporada, escápate a la costa de Castellón para vivir momentos mágicos en Bravoplaya Camping Resort, donde cada día trae una nueva posibilidad de aventura y relajación en un entorno espectacular. ¡No esperes más para reservar tu estancia en uno de los resorts más completos y emocionantes de la región!

El clima de la costa de Castellón permite disfrutar del resort durante todo el año. Más información en: www.bravoplaya.com