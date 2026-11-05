Lucía Alfonso González

Una joya de toques modernistas con palmeras y kilómetros pensados para pasear sin esfuerzo: el paseo marítimo más bonito del mundo está en España

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pocas ciudades de nuestro país despiertan tantas opiniones, y tan dispares, como esta. Su selva de rascacielos frente al mar es una de las imágenes más reconocibles de Europa, pero hay mucho más de lo que imaginas. En 2009, una de sus playas estrenó un paseo marítimo que cambió por completo su fachada litoral y que acabó premiado en medio mundo.

El recorrido arranca entre palmeras, sigue por la playa más ancha y tranquila de la ciudad y, pasado el puerto deportivo, sube por el casco antiguo hasta un mirador sobre las rocas de una antigua fortaleza. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.