Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Refugio Aimar BretosCapital Gallega CocidoViajes legendariosParaíso del panReino fabadaCascada Jesús CallejaCastillo templarioRefugio Javier Ambrossi
instagram

Sant Antoni de Portmany: una forma mediterránea de celebrar el verano

Hay lugares que se visitan y otros que se viven con una intensidad distinta. Sant Antoni de Portmany, en la costa oeste de Ibiza, pertenece a esa segunda categoría

Sa Punta des Molí

Sa Punta des Molí

BC para Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

RRSS WhatsApp

Aquí el verano no se mide en días, sino en momentos que se encadenan con naturalidad: una cala tranquila a primera hora, un paseo que se alarga sin plan, una mesa compartida frente al mar o una puesta de sol que parece detener el tiempo. El día suele empezar cerca del agua. En una cala de aguas transparentes, en un baño temprano cuando la costa aún está en calma o en una sesión de snorkel que descubre el fondo marino con la misma claridad con la que el sol ilumina la superficie.

Cala Salada y Cala Saladeta, Cala Gració o Cala Gracioneta dibujan uno de los litorales más reconocibles de Ibiza, donde la combinación de pinos, roca y mar crea algunas de las escenas más características de la isla. También hay espacio para rincones más silenciosos, como Punta Galera, donde el paisaje invita simplemente a observar.

aPlayas_SantAntonidePortmany_Adrian Morote 2.jpg

Cala Salada / Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

Una Ibiza más pausada en el interior

A medida que avanza la mañana, Sant Antoni muestra otra de sus virtudes: la capacidad de cambiar de ritmo en muy poco tiempo.

Basta con alejarse de la bahía para descubrir una Ibiza más tranquila, donde el paisaje se abre hacia campos, caminos y pequeñas poblaciones que conservan su carácter. Santa Agnès, Sant Mateu, Sant Rafel o el valle de Buscastell ofrecen una lectura distinta del municipio, más vinculada a la tierra, al paseo sin prisa y a una belleza que aparece poco a poco.

Es en ese contraste entre costa e interior donde el destino gana profundidad.

Deporte, rutas y naturaleza activa

El movimiento forma parte natural de la experiencia. Sant Antoni se ha consolidado como uno de los puntos más atractivos de la isla para quienes buscan recorrer el territorio de forma activa.

La red de rutas ciclistas permite enlazar tramos de costa con caminos interiores, combinando esfuerzo y paisaje en recorridos accesibles para distintos niveles. A ello se suman propuestas como el senderismo, la marcha nórdica o actividades ligadas al mar, desde el kayak hasta la navegación.

Más que una oferta deportiva, es una manera de habitar el entorno

Turismo Activo

Turismo Activo / c

Gastronomía y atardeceres frente al mar

Con el paso de las horas, la jornada se desplaza hacia la mesa. La gastronomía en Sant Antoni aparece como una prolongación del paisaje, con una cocina que mira al producto local, a la tradición ibicenca y a la temporalidad. Restaurantes junto al mar, terrazas abiertas y espacios en el interior construyen una propuesta variada donde cada comida encuentra su lugar dentro del ritmo del día.

Porque si hay un momento que define el carácter del municipio es ese en el que la luz empieza a caer. La bahía de Sant Antoni se transforma entonces en un espacio compartido donde todo parece ralentizarse. No se trata solo de contemplar una puesta de sol, sino de formar parte de una escena colectiva que se repite cada día y nunca es igual.

Las playas de San Antoni son el lugar ideal para relajarse en aguas cristalinas

Las playas de San Antoni son el lugar ideal para relajarse en aguas cristalinas / Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

Cultura, tradición y una nueva energía creativa

Esa conexión entre paisaje y vida cotidiana se extiende también al ámbito cultural. El patrimonio histórico, las tradiciones locales y la actividad cultural contemporánea conviven de forma natural en el municipio.

La iglesia fortificada, Sa Punta des Molí o las fiestas populares forman parte de un relato que sigue muy presente en las calles. A ello se suma una nueva energía ligada al arte y a la transformación del espacio urbano.

202450521 Okuda x Sant Antoni00012

Okuda San Miguel / Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

En este sentido, la intervención del artista Okuda San Miguel en la calle Santa Agnès se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de esta evolución. Su obra introduce color y contemporaneidad en el tejido urbano, dialogando con la arquitectura tradicional y reflejando la voluntad de un municipio que mira al futuro sin perder su identidad.

Noticias relacionadas

Sant Antoni de Portmany se entiende mejor cuando se recorre sin prisa, dejando que cada momento conduzca al siguiente. Un lugar donde el verano no se limita a la playa y donde la sensación final no es la de haber visto mucho, sino la de haberlo vivido de verdad.

Más información en visit.santantoni.net

TEMAS

  1. El refugio personal de Javier Ambrossi (41 años) al que acude cada verano: un enclave atlántico, de casas bajas y vistas hacia uno de los paraísos naturales más bonitos y protegidos de Galicia
  2. Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “la capital gallega del cocido”: tiene una feria de Interés Turístico Internacional, productos de matanza, tradición ganadera y una receta que llena bares y restaurantes
  3. Uno de los rincones más auténticos de Europa: costas escarpadas, plazas llenas de vida y las mejores recetas mediterráneas
  4. El refugio de Pablo Alborán (36 años) está a orillas del Mediterráneo: un pueblo de casas blancas en la Costa del Sol que considera su “punto de equilibrio”
  5. El pequeño y discreto refugio de Sonsoles Ónega (48 años) en Lugo: una pequeña aldea de 200 habitantes con casas de piedra y un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera
  6. El refugio de Sergio Dalma (61 años) es un pequeño pueblo del Baix Empordà: con una población de menos de 150 habitantes, forma parte del llamado 'Triángulo Daliniano
  7. Entramos en la ciudad donde mejor se bebe de España, conocida como “la milla de oro del vino de Rioja”: tiene un barrio entero de bodegas centenarias, catas a pie de calle y una estación convertida en ruta de culto
  8. El pueblo medieval más increíble de España tiene 51 habitantes, es Conjunto Histórico Artístico y fue el refugio del cineasta Orson Wells: esconde uno de los bosques más antiguos del planeta

Ni Carnota ni Muxía: la playa a 40 minutos de Santiago donde ya se ve el mar de ardora

Ni Carnota ni Muxía: la playa a 40 minutos de Santiago donde ya se ve el mar de ardora

El escorial gallego: una joya del Renacimiento con obras del Greco y ubicada en el corazón de la Ribeira Sacra

El escorial gallego: una joya del Renacimiento con obras del Greco y ubicada en el corazón de la Ribeira Sacra

La ruta de senderismo bordeada por paredes de roca que atraviesa uno de los mejores parques naturales de España

La ruta de senderismo bordeada por paredes de roca que atraviesa uno de los mejores parques naturales de España

La ciudad de Andalucía que Lord Byron llamó "la más limpia y bonita de toda Europa": tiene 60 Bienes de Interés Cultural

La ciudad de Andalucía que Lord Byron llamó "la más limpia y bonita de toda Europa": tiene 60 Bienes de Interés Cultural

Lo dice Jesús Calleja (61 años): hay un rincón en la montaña de León que es el "Himalaya español"

Lo dice Jesús Calleja (61 años): hay un rincón en la montaña de León que es el "Himalaya español"

El viaje que inspiró al Premio Nobel, Camilo José Cela, para su libro más famoso

El viaje que inspiró al Premio Nobel, Camilo José Cela, para su libro más famoso

La carretera del cañón del río Sil en Ribeira Sacra

La carretera del cañón del río Sil en Ribeira Sacra

Los vinos de A Coruña, una tierra atlántica que también se bebe

Los vinos de A Coruña, una tierra atlántica que también se bebe