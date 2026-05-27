Una travesía única por el alma de la Costa del Sol

La Senda Litoral de Málaga es un recorrido único que permite descubrir la Costa del Sol a lo largo de 180 kilómetros de costa mediterránea. Considerado uno de los paseos marítimos más hermosos de España, este itinerario enlaza distintos senderos junto al mar, conectando municipios y ofreciendo un viaje inigualable por el litoral malagueño.

Desde el icónico Balcón de Europa en Nerja hasta el histórico Castillo de la Duquesa en Manilva, la mágica ruta atraviesa 14 localidades, brindando panorámicas espectaculares donde los acantilados y los ríos se fusionan con el litoral mediterráneo bajo uno de los climas más privilegiados de la región. Gracias a sus cómodos senderos y sus serpenteantes pasarelas de madera, este paseo es accesible tanto para caminantes como para ciclistas, convirtiéndose en una experiencia sensorial para quienes desean conectar con la naturaleza y el mar.

Estas son algunas de sus etapas indispensables, una invitación única a dejarse llevar por la brisa marina y disfrutar de un paisaje costero inundado de una belleza sin igual.

La Costa de la Axarquía

Casi 15 kilómetros transitables que discurren entre la unión del río Vélez y del río Torrox con el mar, un auténtico escaparate natural privilegiado para admirar playas como la Mezquitilla o el Morche. En este tramo destacan las antiguas torres vigía, como la de Algarrobo y la de Lagos, además de yacimientos arqueológicos como el del Faro de Torrox.

Málaga capital y Rincón de la Victoria

Este segmento se convierte en el principal hito de la Senda Litoral, ya que alberga la pasarela de madera peatonal más grande de Europa, instalada sobre el cauce del río Guadalhorce. Su estructura, de 270 metros de longitud y tres de ancho, se extiende desde el núcleo de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, hasta el paraje natural de la desembocadura del río. Entre sus principales reclamos, la playa del Peñón del Cuervo, un enclave biológico protegido situado entre El Candado y La Araña, desde donde se pueden apreciar imponentes paisajes que combinan a cada paso con la riqueza paisajística de la zona.

Torremolinos y Benalmádena

Las populares playas de La Carihuela y el Bajondillo, Puerto Marina o el impresionante castillo de Bil Bil son algunos de los grandes atractivos de esta parte del litoral. Durante su recorrido, se puede disfrutar de la serenidad del mar, el sol y la playa a un lado, mientras que al otro se encuentran infinitas opciones de ocio, con comercios y restaurantes ideales para relajarse y disfrutar del ambiente en un paisaje singular.

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Mijas y Marbella

Entre la playa del Chaparral y el límite con el municipio de Marbella se sitúa uno de los tramos más completos de la senda. Miradores y chiringuitos a pie de playa conviven con franjas abruptas del litoral mijeño, donde carteles informativos destacan los valores naturales del entorno.

De hecho, en Marbella existe un exquisito recorrido junto al paraje natural de las Dunas de Artola, en Cabopino, una parada imprescindible por su indudable belleza.

Estepona, Manilva y Casares

A lo largo de casi tres kilómetros, este tramo destaca por su continuidad dentro del litoral occidental de la provincia. Desde la desembocadura del río Guadalmansa, es posible caminar junto al mar, disfrutando de un entorno privilegiado.

Manilva y Casares ofrecen diversos puntos de interés, como pasarelas y puentes que enlazan diferentes sectores, permitiendo el acceso a lugares emblemáticos como el puerto deportivo o el Castillo de la Duquesa.

Postales de Nerja que se quedan grabadas / Turismo Costa del Sol

El verano que se vive en el sur

La Senda Litoral de Málaga no solo conecta paisajes, playas y paseos marítimos, sino también un completo abanico de experiencias en su entorno. Chiringuitos frente al mar, rincones donde ver caer el sol, parques temáticos, campos de golf infinitos o el ritmo de la música completan una agenda que sigue el ritmo del sur.

El mar convive con la gastronomía, el ocio familiar, el deporte y rincones pensados para disfrutar sin prisa.

Un verano de conciertos

El sonido del mar no es lo único que se escucha en la Costa del Sol. Espacios como el Starlite Festival, en Marbella, o Marenostrum Fuengirola convierten las noches de verano en experiencias únicas, donde grandes artistas nacionales e internacionales actúan al aire libre, entre canteras, castillos y el murmullo del mar.

No hay que perderse los deliciosos espetos, plato típico de la costa de Málaga. / Turismo Costa del Sol

Paladar contento

Comer pescaito frito durante las vacaciones no es una opción, es casi una obligación. La cercanía al mar garantiza producto fresco y de temporada, lo que se traduce en platos sencillos pero llenos de sabor, donde la materia prima es la verdadera protagonista. Desde los tradicionales espetos de sardinas cocinados a la brasa en la playa hasta frituras malagueñas, mariscos o pescados a la sal, todo invita a disfrutar de una gastronomía auténtica.

Chiringuitos tradicionales como La Mar Salá, en Rincón de la Victoria, hasta propuestas más modernas como Tela Marinera, en La Carihuela de Torremolinos, mezclan producto local con un enfoque más creativo y cuidado.

Resort de golf

Durante las vacaciones, jugar al golf en la Costa del Sol parece casi una regla no escrita. Con más de 70 campos disponibles en la provincia, Banus Executive Golf, en Puerto Banús, es un campo de 9 hoyos par 3 que destaca por su diseño cuidado, su excelente mantenimiento y sus instalaciones renovadas.

Ofrece una experiencia de calidad desde 30 € por persona.

Más de más de 70 campos de golf disponibles en la provincia / Turismo Costa del Sol

Diversión garantizada

En la Costa del Sol podemos encontrar varios parques temáticos y de atracciones que amplían la oferta turística más allá del clásico turismo de playa. ¿Un ejemplo? Selwo Aventura, un parque de naturaleza y safari con fauna de los cinco continentes; Aqualand Torremolinos, uno de los mayores parques acuáticos de Andalucía; y Bioparc Fuengirola, un zoológico inmersivo centrado en la conservación y la recreación de hábitats naturales.

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Un cielo con sabor a despedida

El espectáculo que dibujan los rayos de sol cayendo sobre el Mediterráneo convierte cada atardecer en un momento único. En Málaga capital, el clásico es el Mirador de Gibralfaro, con una vista completa de la ciudad, el puerto y el mar desde las alturas, ideal para ver cómo cae el sol sobre el skyline.