El barrio morisco mejor conservado de Andalucía es un laberinto de callejuelas encaladas donde el agua baja por el empedrado: herencia bereber frente al mar de Málaga

Andalucía no puede entenderse sin su pasado árabe. Algunos de los mayores monumentos e hitos de sus provincias pertenecen a aquella época, y eso es innegable. Hay lugares ultraconocidos y visitados, como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Alhambra de Granada; y otros que son auténticos secretos y deben permanecer así, como sucede con Frigiliana, uno de los pueblos blancos más bonitos y mejor conservados de La Axarquía malagueña.

Es uno de los pueblos blancos más bonitos de Málaga, entre la montaña y el mar / Istock / Javier Jimenez Lopez

Muchas veces, pueblos de interior como este, quedan olvidados en provincias costeras. Frigiliana se ubica en lo alto de una loma de interior, pero con vistas impresionantes hacia el Mediterráneo. Lo mejor de los dos mundos. El centro histórico es uno de los puntos más destacados debido a su barrio morisco, que dicen que es el mejor conservado de toda la región: un laberinto de callejuelas encaladas donde el agua se resbala por sus piedras.

Adriana Fernández

El barrio morisco-mudéjar mejor conservado

Entre los diferentes pueblos blancos de La Axarquía, repartidos por las sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, crecen vides, olivos, almendros y otras especies exóticas. Es una tierra generosa y amable con los cultivos, lo que favoreció el asentamiento y la posterior expansión de diversas civilizaciones. Fenicios, griegos y romanos pasaron por Frigiliana, pero fueron los árabes quienes dejaron más clara su presencia, dando forma también al propio pueblo.

Vistas al Mediterráneo desde Frigiliana / Istock / percds

Su herencia bereber se deja ver prácticamente en todos los rincones, pero más aún en el Barribarto, el barrio de origen morisco-mudéjar. Es su parte más antigua y, además, está declarada Conjunto Histórico-Artístico. Hay pasadizos, patios ocultos, azulejos que narran historias pasadas, escalinatas y, sobre todo, muchas viviendas de paredes blancas ornamentadas con flores de colores. Uno de los puntos más populares es el callejón El Garral.

Las pintorescas calles de Frigiliana / Istock / Jacek_Sopotnicki

Muy cerca está la Fuente de las Tres Culturas, en el callejón del Inquisidor, una fuente de mármol tres caños muy curiosa por contar con tres símbolos: la estrella de David judía, la cruz cristiana y la media luna musulmana. Aunque por antigüedad gana la Fuente Vieja -en sus orígenes llamada Fuente Nueva-, que se construyó en 1640 con el escudo de armas de don Íñigo Manrique de Lara, quinto Señor y primer Conde de Frigiliana.

Las calles laberínticas de Frigiliana / Istock / Susana del Pozo

Otros puntos destacados del pueblo

Otra de sus calles principales se dirige a la plaza de San Antonio de Padua, con la iglesia del mismo nombre. Es de origen mudéjar, aunque se terminó de construir en 1676 con estilo renacentista. El campanario recubre lo que un día fue el alminar de una mezquita. Algo anterior es el Palacio de los Condes de Frigiliana, del siglo XVI, que hoy alberga la sede de la fábrica de miel de caña Nuestra Señora del Carmen, la única de Europa.

La plaza de San Antonio de Padua, con la iglesia del mismo nombre / Istock / Flavio Vallenari

Los lugareños lo llamaban El Ingenio, debido a la maquinaria que se usaba y se expone en el museo, de 1909. Al lado está la Casa del Apero, del siglo XVIII, que puede visitarse para conocer dónde se encontraba el granero, las caballerizas y el almacén con los enseres de labranza. Actualmente, alberga el Centro Cultural 'Casa del Apero', con la Biblioteca Municipal, el Museo Arqueológico, la Oficina de Turismo y una galería de exposiciones temporales.

La Fuente Vieja de Frigiliana / Istock / Orietta Gaspari

Gastronomía heredada de los moriscos

La herencia bereber no se percibe solamente en las calles del pueblo, sino también en la gastronomía, sobre todo en los dulces. Se basa en los productos de la tierra: miel de caña, aceite de oliva virgen, moscateles de sus viñedos y verduras frescas de sus huertas. La repostería se basa en la miel, algo muy típico también de los países orientales, teniendo postres tan deliciosos como la batata con miel o el bizcocho de especias.

La fábrica de miel de caña de Frigiliana / Istock / BestTravelPhotography

También destacan las clásicas migas con pan, harina de maíz y pescado del Mediterráneo, hortalizas o chorizo y morcilla. Este plato puede degustarse en cualquier restaurante durante todo el año, aunque se dice que en los días de lluvia está infinitamente más bueno. Otro guiso típico de herencia morisca es el choto con salsa de almendras. Todo acompañado de un buen vino de Málaga. La Axarquía para terminar de endulzar la visita a uno de sus pueblos más bellos.