El pueblo de España donde es verano todo el año: más de 300 días de sol al año, temperaturas que no bajan de los 24 grados y paisajes sacados del mejor sueño

Mucha gente piensa que el final de agosto supone de manera explícita el final del verano y, con él, todo lo que conlleva: tardes al sol, mañanas de paseo, chapuzones en el mar... España es un auténtico paraíso veraniego para viajeros de todo el mundo. Pero pocos saben que cuando se da paso a otras estaciones sigue habiendo rincones donde el verano no se ha despedido. Y no es cuestión de tiempo que lo haga, ya que se puede decir que allí es verano todo el año.

Mogán, el pueblo de Gran Canaria donde es verano todo el año / Istock / Balate Dorin

En Mogán, Gran Canaria, tienen la suerte de decir eso. El estío pasa de ser una estación más para convertirse en rutina. Con más de 300 días de sol al año y temperaturas que no suelen bajar de los 24 grados, este pueblo vive un verano eterno. Aquí el clima marca el ritmo de la vida, con días largos -una media de doce horas de duración-, cielos siempre despejados y una sensación constante de estar en el mejor de los sueños, en unas vacaciones infinitas.

Adriana Fernández

Una Venecia en Canarias

Es uno de los lugares con mejor clima del mundo, y no lo decimos nosotros, sino la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto se debe a su ubicación. Al encontrarse al suroeste de la isla de Gran Canaria, cuenta con un microclima creado por las montañas que la rodean, lo que garantiza pocas precipitaciones y temperaturas suaves durante todo el año. Si ya se dice que los canarios no conocen el frío, los moganeros menos aún.

Las calles blancas y floreadas de Mogán / Istock / Balate Dorin

Mogán acaba postulándose como un destino perfecto para aquellos que quieren huir del frío en invierno y pasearse en manga corta por la costa; y también para los que buscan un lugar sin sofocos en verano y dormir arropados con una sábana. Este clima, perfecto cuanto menos, encuentra un equilibrio idóneo con su playa paradisíaca, un encantador barrio que se conoce como "la Pequeña Venecia" e incluso un yacimiento arqueológico que habla del pasado de la zona.

Los canales de Mogán que hacen que parezca la pequeña Venecia / Istock / Patryk_Kosmider

Todas las calles de Mogán destacan por el blanco de sus fachadas, perfectamente combinado con amarillos, verdes y azules que decoran puertas y ventanas; así como flores para recordar que la naturaleza convive en armonía con todo lo demás. La auténtica alma del municipio es la Venecia de Canarias, el puerto deportivo con sus canales alrededor de las calles llenas de encanto. Un lugar de pequeñas tiendas y terrazas junto al mar sacadas de una postal.

Las preciosas calles de Mogán / Istock / dimamorgan12

Playas e interior, la perfecta combinación

Al igual que las playas, algo ineludible en el archipiélago canario. En Mogán están algunas de las más populares, como la playa de Amadores, de arena dorada y aguas turquesas; o la de Puerto Mogán, pequeña y familiar junto al casco urbano. La de Taurito, por su parte, está rodeada de hoteles y con un ambiente maravilloso en cualquier momento del año. Sin embargo, Mogán no es todo mar y playa. Cuenta con joyas naturales también en el interior.

El puerto de Mogán frente al océano Atlántico / Istock / Iryna Shpulak

Barrancos vertiginosos, montañas volcánicas y miradores hacia el Atlántico hacen de este lugar un destino de lo más completo, donde hacer rutas de senderismo como la del barranco de Veneguera. A lo largo de esta senda se pueden contemplar palmeras y flora autóctona que contrasta con el negro de la roca volcánica. Desde lo más alto de sus cimas, se contempla una de las panorámicas más bonitas y formidables de Canarias: el océano bañando Mogán.

El barranco de Veneguera en Mogán / Istock / MICHAEL WORKMAN

De un pasado próspero a un presente maravilloso

También en los alrededores de Mogán se encuentra el yacimiento arqueológico Los Gatos, uno de los puntos más conocidos de la isla también por las vistas que se obtienen desde lo alto. También porque gracias a él, se sabe que hace 1.300 años había casas y enterramientos de personas que hallaron aquí agua y tierra fértil. Y puestos a salir del municipio, es muy recomendable la torre de observación de delfines, así como las excursiones en catamarán para verlos.

En Mogán se pueden avistar delfines y ballenas / Istock / PBfo

Para disfrutar de Mogán al máximo no hace falta ir entre junio y agosto, como sucede con otros destinos veraniegos. Porque en Mogán es verano tanto en enero como en julio. Playas, sol, rutas, terrazas y mucho más esperan al otro lado del océano. Las temperaturas no entienden de calendarios y parecen incluso desafiar a la propia Tierra. Este municipio de poco más de 20.000 habitantes nunca pierde el carácter propio de aquellos que entienden la buena vida.