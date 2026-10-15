El paseo marítimo de la Belle Époque donde veraneaba la realeza: jardines junto al mar, palacetes de principios de siglo y una gran playa señorial

En cuanto uno se asoma a la bahía, comprende por qué su imagen lleva décadas protagonizando postales, fotografías y recuerdos de viajeros. La curva de arena dorada y los edificios señoriales que miran al Cantábrico en este paseo marítimo componen uno de los paisajes urbanos más reconocibles del norte de España. Pero aquí la belleza no se queda en la orilla: recorrer su paseo marítimo (sin perder ojo a los pequeños detalles) es imprescindible si quieres sentirte como un auténtico aristócrata de la Belle Époque.

El paseo marítimo de San Sebastián / Istock / Alexandre Arocas

En el centro de San Sebastián, en Gipuzkoa, el paseo de La Concha une los jardines de Alderdi Eder con el Palacio Miramar con la bahía y la isla de Santa Clara como telón de fondo. A sus pies se extiende la playa de La Concha, de entre 1.350 y 1.400 metros. La playa dibuja un arco perfecto protegido por los montes y se convierte en punto de encuentro para donostiarras y visitantes. En verano, las toallas llenan la arena, las familias buscan un rincón junto al agua y los deportistas aprovechan las condiciones del mar para practicar actividades acuáticas. En otoño, su paseo marítimo es el plan perfecto para cada mañana libre de un día soleado o de un atardecer de postal.

Sara Fernández García

Aristocracia inglesa: un punto de encuentro para la realeza de otra época

A lo largo del recorrido, la arquitectura recuerda la época en la que la ciudad se consolidó como destino de veraneo de las clases acomodadas y de la realeza. El Hotel de Londres y de Inglaterra destaca frente a la playa con su fachada señorial, mientras que el palacio de Miramar, de estilo inspirado en las residencias inglesas, evoca aquellos tiempos aristocráticos que dejaron una huella profunda en Donostia. De hecho, la relación de San Sebastián con la corona arranca a mediados del siglo XIX, cuando Isabel II acudió a tomar baños de mar por recomendación médica.

El paseo marítimo de San Sebastián frente a la playa de La Concha / Istock / MEDITERRANEAN

Tras la muerte de Alfonso XII en 1885, la reina regente María Cristina continuó veraneando en la ciudad. El Gran Casino se inauguró en 1887 en lo que hoy es el Ayuntamiento, y el Palacio de Miramar se levantó en 1893. Entre 1908 y 1911 el arquitecto Juan Rafael Alday proyectó el paseo. Los jardines son obra de Pierre Ducasse y suman más de 29.000 metros cuadrados, abiertos al público. Otro de los lugares ilustres es La Perla, cuyas instalaciones de talasoterapia recuerdan el pasado de la ciudad como destino asociado al descanso y a los tratamientos junto al mar.

Una postal de cine, literalmente Netflix grabó allí las primeras secuencias de la nueva temporada de 'Berlín y la dama del armiño'. La serie 'Patria' de HBO y la comedia 'Allí abajo' también la utilizaron como escenario. Woody Allen rodó allí 'Rifkin’s Festival', buscando un lugar donde no había rodado antes.

El paseo marítimo de San Sebastián frente a la playa de La Concha / Istock / MEDITERRANEAN

Un detalle sutil que hace el paseo inolvidable: la icónica barandilla blanca

La famosa barandilla blanca es uno de sus grandes símbolos. Diseñada por el arquitecto municipal Juan Rafael Alday a comienzos del siglo XX, acompaña el trazado de la bahía y se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de San Sebastián. Pero hay algo que muy pocos saben: uno de los módulos luce una flor orientada hacia la bahía en lugar de hacia los paseantes, como si quisiera saludar al mar. Por si fuera poco, existen réplicas de la barandilla a tamaño real que algunos artesanos realizan por encargo para quienes desean llevar un pedazo del paseo a casa.

El paseo marítimo de San Sebastián frente a la playa de La Concha: la icónica barandilla blanca / Istock / agafapaperiapunta

Para disfrutar al máximo, el paseo se puede hacer a pie o en bicicleta. Se recomienda empezar en Alderdi Eder, seguir junto a la barandilla hasta La Perla y los relojes, y terminar subiendo a los jardines de Miramar para gozar de la panorámica de la bahía. Quien quiera prolongar el paseo puede seguir por Ondarreta, cuya playa suma unos 600 metros, hasta el Peine del Viento, el conjunto escultórico de Eduardo Chillida situado en un extremo de la bahía.