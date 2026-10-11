El viaje en tren más bonito del mundo recorre los paisajes más espectaculares del norte de España: un interior que te traslada al siglo XX, vagón restaurante e hidromasaje

Durante ocho días y siete noches, puedes subir a bordo de este tren que recorre el norte de España entre San Sebastián y Santiago de Compostela, atravesando cuatro comunidades y algunos de los pueblos, paisajes y ciudades más reconocibles de la España Verde. ¿Te animas? Cuidado al subir porque no vas a querer bajarte.

Suite Gran Lujo del Transcantábrico. / Renfe

El tren será el medio de transporte, pero es también el hotel, el restaurante, el salón de baile, el lugar de descanso y, en buena medida, el propio destino. Un billete te lleva a un viaje pausado por Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco recuperando la estética de los grandes viajes ferroviarios del siglo XX sin renunciar a las comodidades del XXI. Lo mejor de los dos mundos.

Adriana Fernández

De hecho, el Transcantábrico nació en 1983 y fue el primer tren turístico de España y el primero del mundo en ancho métrico. Más de cuatro décadas después, continúa recorriendo la Cornisa Cantábrica convertido en uno de los referentes internacionales del turismo ferroviario de lujo.

Un hotel de lujo que viaja sobre raíles

Nada más subir a bordo notarás que la experiencia no tiene demasiado que ver con la de un tren convencional. Los coches salón están conectados entre sí con las suites y te permiten desplazarte libremente por el interior. Por las ventanillas verás cómo el paisaje del norte va cambiando.

Lo más llamativo está en los propios coches históricos, ya que los salones del Transcantábrico son antiguos coches Pullman originales de 1923, recuperados y ambientados para formar parte del tren actual. Te habíamos dicho que era un viaje pausado, pero nos faltaba por contarte que es un viaje al pasado cuando desplazarse en tren era también una experiencia social.

Bar del Transcantábrico. / Renfe

Hay cuatro coches salón, entre ellos un espacio panorámico que está pensando simplemente para contemplar el paisaje, una sala de té y un coche pub. Por las noches, este último se convierte en uno de los centros de actividad del tren, con música y actuaciones en directo. También hay biblioteca, videoteca, prensa, juegos de mesa y bar. Tantas cosas que te va a recordar más a un pequeño hotel clásico en movimiento que a un tren de pasajeros.

14 suites con salón privado y ducha de hidromasaje

El Transcantábrico Gran Lujo dispone de 14 suites. Todas están concebidas como pequeñas habitaciones de hotel sobre raíles, con una distribución que separa el dormitorio del salón y el baño privado.

La Suite Gran Lujo del Transcantábrico / Renfe

Las estancias están decoradas en madera y cuentan con cama de matrimonio o dos camas individuales, además de sofá convertible, armario, maletero, escritorio, caja fuerte, minibar, climatización regulable y grandes ventanales. Y hay un detalle que seguro que te va a encantar: el baño no es simplemente funcional. Las suites cuentan con ducha de hidromasaje y sauna de vapor, además de secador y artículos de bienvenida.

Dormir plácidamente en la estación Una de las dudas más frecuentes en este tipo de trayectos es el descanso, pero el tren no circula durante la noche. Cuando termina la jornada y acaba la cena o la actuación en el coche pub, el convoy se queda estacionado en la vía de una estación tranquila. Así te aseguras un sueño reparador en una cama fija, sin traqueteos ni ruidos nocturnos. A la mañana siguiente, mientras te sirven el desayuno buffet en el coche salón, el tren vuelve a ponerse en marcha hacia tu siguiente parada.

Una ruta de San Sebastián a Santiago entre el mar y la montaña

El itinerario completo dura ocho días (también con opciones más cortas de cuatro días) y conecta San Sebastián con Santiago de Compostela, o viceversa. El trayecto está pensado para que te bajes, explores y disfrutes de excursiones organizadas con guía privado y autobús.

El Transcantábrico pasando po Ponte Mera, en A Coruña. / Renfe

Tu ruta arranca en San Sebastián y pone rumbo a Bilbao para visitar el Museo Guggenheim. De ahí te adentras en Cantabria para descubrir Santander, remontar el imponente Desfiladero de la Hermida hasta Potes, pasear por Comillas frente al Capricho de Gaudí y retroceder en el tiempo en Santillana del Mar y las cuevas de Altamira.

Al cruzar a Asturias, el convoy pasa por el corazón de los Picos de Europa con parada en los Lagos de Covadonga y el Santuario, para luego dejarse caer hacia la costa por Cangas de Onís, Oviedo, Gijón y la encantadora villa marinera de Luarca. Finalmente, la entrada en Galicia te regalará postales como la Playa de las Catedrales en Ribadeo, el encanto de Viveiro y Ferrol, cerrando el viaje por todo lo alto en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.