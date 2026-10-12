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La Reserva de la Biosfera más grande de España es un mar de encinas donde pasta el cerdo ibérico: un bosque mediterráneo protegido, hogar de linces, buitres y águilas imperiales

En España no encuentra rival y en la Península Ibérica solo la supera la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de la Meseta Ibérica, que ocupa parte de Portugal.

Así es la Reserva de la Biosfera más grande de España

Así es la Reserva de la Biosfera más grande de España / Istock

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Lidia Lozano

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Un total de 425.070 hectáreas componen la reserva más grande de España. La Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena ocupa las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, abarcando 43 municipios en total y tres parques naturales. El bosque mediterráneo se abre paso aquí, dando lugar a un paisaje de gran biodiversidad donde sus habitantes aprovechan todo mediante tradición y sostenibilidad (ganadería extensiva, cerdo ibérico, corcho y agricultura).

Encinas, alcornoques, quejigos y rebollos se extienden por este lugar donde se logra el equilibrio perfecto entre la vida natural y la actividad humana. Las montañas de Sierra Morena son, además, las más antiguas de Andalucía y representan la frontera de la región. Entre las suaves colinas se extiende la verde dehesa, un paisaje que define buena parte del centro y el sur peninsular, protegido por la Unesco desde el año 2002.

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Sara Fernández García

Un paseo por los tres parques naturales de la reserva

Son más de 90.000 las personas que viven entre los 43 municipios de las tres provincias. Muchas de ellas se dedican a la ganadería, el pastoreo e industrias como la del corcho. Para adentrarse en la reserva, se podría dividir el recorrido en los tres parques naturales que la conforman.

Paisajes de Sierra Morena, en Andalucía

Paisajes de Sierra Morena, en Andalucía / Istock / Jairo Campos Ruiz

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva

El extremo más occidental de la reserva es también una de las zonas más verdes y húmedas debido a la influencia de los vientos del Atlántico. Sus cumbres más altas albergan bosques de castaños centenarios, algo que es bastante inusual en esta parte del país. Además de una red de más de 600 kilómetros de senderos que conecta pueblos blancos preciosos.

Cerdos ibéricos pastando en las dehesas de Huelva

Cerdos ibéricos pastando en las dehesas de Huelva / Istock / Carlos Gonzalez Moyo

Entre sus joyas destacan la Gruta de las Maravillas, en Aracena; el Castillo de Cortegana; o la Mezquita de Almonaster la Real. Así como el cerdo ibérico, que se cría en estas dehesas -muchas compartidas con Badajoz-, siendo el santuario de la Denominación de Origen Protegida Jabugo. Es decir, que es un lugar que produce uno de los mejores jamones del mundo, y también de las mejores setas.

La Gruta de las Maravillas en Aracena

La Gruta de las Maravillas en Aracena / Istock / Nando Lardi

Parque Natural Sierra Morena, Sevilla

Es más conocido como Sierra Norte de Sevilla y ocupa casi 180.000 hectáreas, teniendo también el título de Geoparque Mundial de la Unesco. La dehesa se combina con bosques umbríos y olivares ecológicos, confluyendo con la Rivera del Huéznar, el único río con truchas de la provincia. El punto más espectacular es el Cerro del Hierro, aunque también llama la atención al albergar una de las mayores colonias de buitre negro y águila imperial de Andalucía.

La zona del Cerro del Hierro en la Sierra Norte de Sevilla

La zona del Cerro del Hierro en la Sierra Norte de Sevilla / Istock / Cavan Images

Parque Natural Sierra de Hornachuelos, Córdoba

Al oeste cordobés se ubica el espacio más salvaje y con una de las zonas de bosque mediterráneo y ribera mejor conservadas de Sierra Morena. Su relieve es más abrupto y se caracteriza por profundos barrancos y cañones excavados por los ríos Bembézar, Guadiato y Retortillo. En las zonas altas dominan las dehesas de encinas y alcornoques, mientras que en las más bajas de los valles, hay microclimas muy húmedos repletos de álamos, alisos y fresnos.

El río Guadiato en el área protegida de Córdoba

El río Guadiato en el área protegida de Córdoba / Istock / FELIPE RODRIGUEZ FERNANDEZ

Desde el pueblo de Hornachuelos se obtiene una de las panorámicas más espectaculares, sobre el barranco del Bembézar. También desde lo alto del impresionante Castillo de Almodóvar del Río. Aquí se halla la segunda colonia de buitre negro más grande de Andalucía, y es el punto idóneo para contemplar ciervos y jabalíes. Pero esta zona es verdaderamente famosa por la producción de miel artesanal, corcho y embutidos de monte, como el chorizo de venado.

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Vistas desde el Castillo de Almodóvar del Río

Vistas desde el Castillo de Almodóvar del Río / Istock / July Alcantara

Cada uno de estos parques naturales cuenta con su propia impronta, paisajes singulares y un encanto único e irrepetible. Aunque forman parte de una misma Reserva de la Biosfera, recorrerlos por separado tiene un valor incalculable. Una zona donde una escapada de fin de semana se queda corta.

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