La Reserva de la Biosfera más grande de España es un mar de encinas donde pasta el cerdo ibérico: un bosque mediterráneo protegido, hogar de linces, buitres y águilas imperiales
En España no encuentra rival y en la Península Ibérica solo la supera la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de la Meseta Ibérica, que ocupa parte de Portugal.
Un total de 425.070 hectáreas componen la reserva más grande de España. La Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena ocupa las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, abarcando 43 municipios en total y tres parques naturales. El bosque mediterráneo se abre paso aquí, dando lugar a un paisaje de gran biodiversidad donde sus habitantes aprovechan todo mediante tradición y sostenibilidad (ganadería extensiva, cerdo ibérico, corcho y agricultura).
Encinas, alcornoques, quejigos y rebollos se extienden por este lugar donde se logra el equilibrio perfecto entre la vida natural y la actividad humana. Las montañas de Sierra Morena son, además, las más antiguas de Andalucía y representan la frontera de la región. Entre las suaves colinas se extiende la verde dehesa, un paisaje que define buena parte del centro y el sur peninsular, protegido por la Unesco desde el año 2002.
Un paseo por los tres parques naturales de la reserva
Son más de 90.000 las personas que viven entre los 43 municipios de las tres provincias. Muchas de ellas se dedican a la ganadería, el pastoreo e industrias como la del corcho. Para adentrarse en la reserva, se podría dividir el recorrido en los tres parques naturales que la conforman.
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva
El extremo más occidental de la reserva es también una de las zonas más verdes y húmedas debido a la influencia de los vientos del Atlántico. Sus cumbres más altas albergan bosques de castaños centenarios, algo que es bastante inusual en esta parte del país. Además de una red de más de 600 kilómetros de senderos que conecta pueblos blancos preciosos.
Entre sus joyas destacan la Gruta de las Maravillas, en Aracena; el Castillo de Cortegana; o la Mezquita de Almonaster la Real. Así como el cerdo ibérico, que se cría en estas dehesas -muchas compartidas con Badajoz-, siendo el santuario de la Denominación de Origen Protegida Jabugo. Es decir, que es un lugar que produce uno de los mejores jamones del mundo, y también de las mejores setas.
Parque Natural Sierra Morena, Sevilla
Es más conocido como Sierra Norte de Sevilla y ocupa casi 180.000 hectáreas, teniendo también el título de Geoparque Mundial de la Unesco. La dehesa se combina con bosques umbríos y olivares ecológicos, confluyendo con la Rivera del Huéznar, el único río con truchas de la provincia. El punto más espectacular es el Cerro del Hierro, aunque también llama la atención al albergar una de las mayores colonias de buitre negro y águila imperial de Andalucía.
Parque Natural Sierra de Hornachuelos, Córdoba
Al oeste cordobés se ubica el espacio más salvaje y con una de las zonas de bosque mediterráneo y ribera mejor conservadas de Sierra Morena. Su relieve es más abrupto y se caracteriza por profundos barrancos y cañones excavados por los ríos Bembézar, Guadiato y Retortillo. En las zonas altas dominan las dehesas de encinas y alcornoques, mientras que en las más bajas de los valles, hay microclimas muy húmedos repletos de álamos, alisos y fresnos.
Desde el pueblo de Hornachuelos se obtiene una de las panorámicas más espectaculares, sobre el barranco del Bembézar. También desde lo alto del impresionante Castillo de Almodóvar del Río. Aquí se halla la segunda colonia de buitre negro más grande de Andalucía, y es el punto idóneo para contemplar ciervos y jabalíes. Pero esta zona es verdaderamente famosa por la producción de miel artesanal, corcho y embutidos de monte, como el chorizo de venado.
Cada uno de estos parques naturales cuenta con su propia impronta, paisajes singulares y un encanto único e irrepetible. Aunque forman parte de una misma Reserva de la Biosfera, recorrerlos por separado tiene un valor incalculable. Una zona donde una escapada de fin de semana se queda corta.
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