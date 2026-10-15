Está considerada como la maravilla natural más impresionante de España y es perfecta para visitar en octubre: bosques rojizos, desfiladeros rocosos, cascadas y 100 kilómetros de senderos

El otoño, y más concretamente el mes de octubre es una de las mejores épocas para sumergirse en la naturaleza, y en España hay lugares tan excepcionales que están considerados auténticas maravillas. Una de las más impresionantes está en el norte de España, a los pies de los Pirineos, un destino que sí o sí merece la pena descubrir ahora que las temperaturas todavía son suaves, pero cada vez menos calurosas.

Es una de las maravillas del norte de España / Istock / TONO BALAGUER

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es nuestra gran apuesta, porque combina bosques caducifolios que empiezan a cambiar de color, cascadas, grandes paredes de roca caliza y una red de rutas de senderismo para distintos niveles de experiencia, lo que lo convierte en ideal tanto para escapadas tranquilas en familia, como para público mucho más exigente (deportivamente y físicamente hablando).

Adriana Fernández

Está en el Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca, y comprende cuatro grandes sectores: Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta. Además, forma parte del bien Pirineos-Monte Perdido, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y eso es un punto más que a favor, que confirma que este lugar es, sin duda, excepcional.

Parque de Ordesa y Monte Perdido: cuatro rutas para descubrirlo en otoño / Istock / t

Cascadas, cañones y valles glaciares

Ordesa y Monte Perdido fue declarado Parque Nacional el 16 de agosto de 1918, es decir, hace ya más de un siglo. Y fue a finales del siglo XX, concretamente en 1997, cuando fue incluido en la lista oficial de Patrimonio Mundial de la UNESCO; eso sí, un reconocimiento que comparte con esa zona del parque que está situada en territorio francés.

Una de las grandes sorpresas del parque viene de la mano del río Arazas, que recorre unos 12 kilómetros por el fondo del valle de Ordesa. Y dibuja paisajes increíbles, como las Gradas de Soaso, la cascada del Estrecho y la Cola de Caballo, situada en el circo glaciar de Soaso. Un espectáculo de la naturaleza.

Cascadas en medio del parque / Istock / TONO BALAGUER

Más de cien kilómetros de rutas senderistas

Para quienes se adentren por primera vez, conviene señalar que el parque dispone de itinerarios señalizados en sus cuatro sectores, con recorridos de distinta longitud y dificultad. Una red de senderos que alcanza los cien kilómetros, lo que lo convierte en un auténtico paraíso para los amantes del senderismo y las rutas en la naturaleza.

Y para quienes ya sean expertos senderistas, nada como afrontar la hazaña de coronar el Monte Perdido que con sus 3355 metros, es la cumbre más alta del parque. Su entorno reúne paisajes de alta montaña, paredes calizas, circos glaciares y una gran variedad de ambientes naturales. Su ascensión, eso sí, es una actividad exigente, no una excursión otoñal para cualquier visitante.

Más de cien kilómetros de senderismo / Istock

Información práctica para viajar en octubre de 2026 En fechas señaladas, como fines de semana, días festivos y puentes, la única manera de acceder al Valle de Ordesa es mediante un bus lanzadera desde Torla. Para octubre de 2026, la web del parque anuncia servicios del 2 al 18 de octubre y del 23 al 25 de octubre; también hay un periodo previsto del 30 de octubre al 1 de noviembre. Para el resto de días, la carretera permanece abierta al tráfico de vehículos particulares hasta que se completa la capacidad del aparcamiento. Consulta siempre los horarios y posibles cambios antes de viajar.

Las cuatro rutas más interesantes para hacer en octubre

Pradera de Ordesa–Cola de Caballo

Es la excursión emblemática del parque. El recorrido completo de ida y vuelta ronda los 17-18 kilómetros, y por el camino se suceden cascadas y las Gradas de Soaso antes de alcanzar la Cola de Caballo.

Tramo en una de las rutas más populares del Valle de Ordesa / Istock / Javier Castro

Cañón de Añisclo

Un paisaje diferente al valle de Ordesa: el río Bellós discurre encajado entre paredes rocosas. El entorno del puente y la ermita de San Úrbez permite plantear una visita más corta; hay que consultar las condiciones del acceso y de los senderos antes de salir.

Valle de Pineta

Sus paredes montañosas y sus bosques ofrecen otra perspectiva del macizo. La cascada del Cinca y los paisajes del fondo del valle son buenos motivos para ampliar la escapada más allá de la ruta clásica de Ordesa.

Bosque de Turieto

Una opción interesante para descubrir el paisaje forestal de Ordesa desde las inmediaciones de Torla. El sendero transita entre hayas, abetos, agua y vegetación de ribera.