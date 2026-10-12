Parece Islandia, pero es España: la cascada más alta de la Península Ibérica es una grieta que se alza más de 200 metros sobre el vacío

La cascada alcanza los 222 metros de caída y, dependiendo del punto desde el que se mida el cañón, la altura total llega a unos 270 metros. Es la cascada más alta de España y figura además entre las diez de mayor altura de Europa... ¡Casi nada! Su aspecto cambia mucho según la época del año, ya que el caudal determina el verdadero espectáculo; por eso es una suerte verla cuando está en su máximo esplendor.

El Salto del Nervión / Istock / Francisco Franco

En el corazón del Monumento Natural del Monte Santiago, entre Álava y Burgos, se encuentra el conocido Salto del Nervión: el agua se precipita desde una pared de roca y cae más de 220 metros por el desfiladero de Delika. Pero la zona tiene más historia de la que sugiere su fama de postal. Monte Santiago fue declarado Monumento Natural en 1996, y hoy es además Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves dentro de la Red Natura 2000.

Sara Fernández García

Cascadas del cañón del Delika / Istock / Francisco Franco

El Instituto Geológico y Minero lo cataloga también como Lugar de Interés Geológico. Su nombre, además, procede del monasterio de Santiago, cuyas ruinas se datan en 1075, y a pocos pasos queda la lobera, una trampa de piedra que usaban los pastores para cazar lobos. El acceso habitual es por el puerto de Orduña, en Bizkaia, y desde allí por una pista hasta los aparcamientos de la Casa del Parque. Desde Vitoria se tarda poco más de una hora y desde Pamplona, algo menos de dos. Conviene mirar el pronóstico y la previsión de lluvias de los días anteriores, llevar calzado de montaña y abrigo.

La cascada más impresionante de España

El Nervión nace en terreno kárstico, y el agua se cuela por la roca caliza antes de llegar al borde. Por eso el Delika es una corriente estacional y los mejores momentos para verlo son el deshielo o los días posteriores a lluvias abundantes. En verano puede quedar reducido a un hilo, o a nada. Entre las formas más adecuadas para disfrutarla, los viajeros eligen hacerlo desde arriba mayoritariamente. Uno de los mejores lugares para contemplarlo es el Mirador del Nervión, situado sobre el desfiladero.

Pero quien quiera más vértigo puede seguir por el borde hasta el Balcón de Rubén, con vistas sobre Orduña, Delika y Amurrio. Otra forma de verla es ir por abajo: se parte del pueblo alavés de Delika y se remonta el río hasta el pie de la pared.

El Balcón de Rubén con vistas al Salto del Nervión / Istock / poliki

Qué ver cerca de esta joya de la naturaleza

Amurrio, en el noroeste de Álava y dentro de la Cuadrilla de Ayala, es un buen punto para completar la visita más allá del paisaje. La localidad está rodeada de bosques de roble y pinares y combina su tradición industrial con un patrimonio que recuerda la importancia que tuvo durante siglos como lugar de paso. De hecho, históricamente fue conocida como El Crucero por su posición como punto de conexión entre las tierras castellanas y los puertos del Cantábrico.

La iglesia parroquial de Santa María (Amurrio) / Istock / safi

Entre sus edificios más destacados se encuentra la iglesia parroquial de Santa María, construida en el siglo XII y de estilo gótico. También sobresalen las torres Mariaca, Urrutia y Saerín, ejemplos de la arquitectura civil tradicional de la zona. ¡Pero eso no es todo! También hay opciones para quienes prefieren conocer el entorno caminando. El parque de San Roque, situado junto a la ermita del mismo nombre, ofrece un paseo tranquilo entre zonas verdes y es una alternativa para completar la jornada después de acercarse al salto.