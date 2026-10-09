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Sara Fernández García

Las raíces separadas de Ferreras (59 años) y Ana Pastor (48 años) se dividen entre una joya del gótico medieval y el palacio más grande de Europa

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El 9 de diciembre de 1977, Madrid saludaba a la que, con los años, se convertiría en una de las periodistas, entrevistadoras y conductoras de televisión más importantes del país, Ana Pastor, conocida por su trabajo en Atresmedia, los desayunos de TVE y, por supuesto, el nexo de quien hoy la acompaña, la radio, Cadena SER, además de sus clásicos especiales, debates y el nostálgico ¿Dónde estabas entonces?

Once años antes, sin embargo, León ya estrenaba periodista, un jovencísimo Antonio García Ferreras que haría de esa misma radio el trampolín de su carrera, no sin antes, por supuesto, dejar una huella imborrable. Periodista, director y presentador de televisión y radio, se encargó de dirigir la mencionada cadena antes de dar el salto a su etapa más vertiginosa, en el emblemático Al rojo vivo. Dale al play para conocer los lugares donde se criaron.