El paseo marítimo más elegante del Cantábrico bordea una bahía con forma de concha: una barandilla blanca de 1916, un palacio de estilo inglés y un balneario histórico

Si piensas en San Sebastián, ¿qué se te viene a la cabeza? Los pintxos, por supuesto, ese aire señorial...también. Pero ponemos la mano en el fuego (¡y seguro que no nos quemamos!) si decimos que una de las imágenes que más identifican a la ciudad es la bahía de La Concha y, frente a ella, ese espectacular paseo marítimo que sigue la curva de la playa acompañado por una característica barandilla blanca.

Paseo marítimo de La Concha en San Sebastián. / Istock / TONO BALAGUER

Es un recorrido para hacer sin prisas y, sobre todo, a pie. Se puede empezar junto al Ayuntamiento y seguir la línea del mar pasando por Alderdi Eder, los Relojes, La Perla y el Palacio de Miramar hasta llegar a Ondarreta. Durante todo el camino, la isla de Santa Clara queda frente a nosotros.

Sara Fernández García

Su famosa barandilla, instalada en 1916, es uno de los elementos que han acabado convirtiendo este rincón de Donostia en una de las estampas más reconocibles del Cantábrico y es probablemente el detalle que más rápido se asocia con La Concha. El diseño que conocemos hoy fue creado por el arquitecto municipal Juan Rafael Alday. Desde entonces acompaña el paseo junto a la playa, con sus motivos ornamentales y sus pequeñas zonas de mirador hacia la bahía.

Farola en el paseo de La Concha de San Sebastián. / Istock / t

La verdad es que el nombre de La Concha tiene poco misterio cuando se contempla la playa desde arriba o desde alguno de los puntos elevados del paseo. El arenal forma una curva de aproximadamente 1,5 kilómetros entre el Ayuntamiento y el Pico del Loro, con la isla de Santa Clara situada frente a ella. Es uno de esos lugares que son especialmente ideales para caminar: hay bancos para detenerse, jardines junto al recorrido y diferentes accesos a la playa.

Playa de La Concha, San Sebastián / Istock / ASIFE

El recorrido ajardinado se extiende desde Alderdi Eder hacia los jardines de Miramar y por el camino aparecen algunos de los edificios y elementos que cuentan la historia de San Sebastián como ciudad de veraneo, una etapa que comenzó a cobrar especial importancia a finales del siglo XIX. Alcanzó su gran impulso cuando la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena decidió establecer allí su residencia estival en 1887 y la aristocracia, la alta burguesía y muchos visitantes internacionales comenzaron también a llegar hasta aquí.

Recuerdos de la ciudad balneario

En el paseo te encontrarás con La Perla, uno de los edificios más conocidos del paseo. Su historia está ligada a la tradición balnearia de San Sebastián, cuando los baños de mar empezaron a atraer a visitantes de toda España y, especialmente, a miembros de la aristocracia. Hoy en día funciona como centro de talasoterapia y spa, pero por su ubicación frente a la playa te puedes hacer una idea de la importancia que tuvieron los baños de mar en la historia de la ciudad.

El Palacio de Miramar como parte del paisaje de San Sebastián / Istock / Mariedofra

Siguiendo el paseo hacia el oeste aparece el Palacio de Miramar, situado sobre una pequeña elevación entre La Concha y Ondarreta. El edificio fue construido por iniciativa de la reina María Cristina y el proyecto, que se terminó 1893, corrió a cargo del arquitecto inglés Selden Wornum. El conjunto incluía también caballerizas y cocheras, mientras que los jardines fueron diseñados por el paisajista Pierre Ducasse. Con el tiempo, el palacio dejó de estar vinculado a la familia real y pasó a manos del Ayuntamiento de San Sebastián.

La caminata puede continuar desde Miramar hasta la playa de Ondarreta, la segunda gran playa de esta parte de San Sebastián. Está situada entre el Palacio de Miramar y el Peine del Viento de Eduardo Chillida. Cuando el mar está movido, el agua entra entre las esculturas y las rocas y desaparece la tranquiliddad que hace nada sentías en la bahía de La Concha.