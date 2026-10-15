Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reserva Biosfera EspañaPueblo bonito otoñoRuta senderismo SegoviaIslandia españolaRaíces Ferreras Ana PastorPaseo marítimo eleganteMejores percebes GaliciaTren norte España
instagram

España tiene su propio Partenón, pero casi nadie lo conoce: está en una de las regiones menos turísticas del norte y se levanta sobre 40 columnas corintias y un frontón triangular

Fue construido por una familia aristocrática a finales del siglo XIX.

España tiene su propio Partenón, pero casi nadie lo conoce: está en una de las regiones menos turísticas del norte y se levanta sobre 40 columnas corintias

España tiene su propio Partenón, pero casi nadie lo conoce: está en una de las regiones menos turísticas del norte y se levanta sobre 40 columnas corintias / Istock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noelia Santos

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

El Partenón es, posiblemente, el templo griego más conocido de Atenas. Un templo de orden dórico levantado sobre la cima de la Acrópolis en honor a la diosa Atenea (diosa de la sabiduría, la guerra justa y patrona de la ciudad de Atenas) entre los años 447 y 432 a.C, y con unas dimensiones son descomunales (de unos 70 metros de largo por casi 31 de ancho). A pesar de las vicisitudes por las que ha pasado a lo largo de la historia, su sola existencia en el siglo XXI lo convierte en un tesoro de la arquitectura del mundo antiguo. No es de extrañar que esté declarado Patrimonio de la Humanidad.

La Acrópolis ateniense

La Acrópolis ateniense / Istock

Lo que poca gente sabe es que en España existe un templo que popularmente se conoce como el Partenón español. Su parecido con el de Atenas es innegable, con la diferencia de que se trata de un templo levantado hace mucho menos tiempo y con fines claramente diferentes. Te contamos su historia.

Wat Rong Khun, el templo que debes ver una vez en la vida

Wat Rong Khun, el templo que debes ver una vez en la vida

Redacción Viajar

Dónde está el Partenón español

Se trata del Partenón de Las Fraguas, un templo construido a imagen y semejanza de los templos clásicos griegos en un lugar remoto de Cantabria, rodeado por un paisaje verde típico del norte peninsular. Está, como su nombre indica, en el minúsculo pueblo de Las Fraguas, en el municipio de Arenas de Iguña, y apenas cuenta con 120 habitantes.

El Partenón original

El Partenón original / Istock

Y su origen es, además de su aspecto y su parecido razonable con el Partenón griego, lo más curioso: la pista la encontramos en su nombre, iglesia de San Jorge. Y es que lo que parece un templo clásico es, en realidad, una capilla-panteón familiar vinculado a una propiedad privada. Se construyó en 1890, a finales del siglo XIX, por iniciativa de los duques de Santo Mauro. sobre las ruinas de una ermita medieval, pero con un clarísimo estilo neoclásico que reproduce la arquitectura de los templos de la Antigüedad.

Dórico, con 40 columnas y frontón triangular

Dórico, con 40 columnas y frontón triangular / Istock

Cuarenta columnas y una silueta clásica

Su estructura cuenta con unas 40 columnas de orden corintio, un frontón triangular y una disposición de templo períptero, es decir, rodeado de columnas. Un diseño tan parecido al Partenón clásico original que confirma el apodo con el que se le conoce desde que se construyó hace más de un siglo.

Noticias relacionadas y más

Pero es importante remarcar que no se trata exactamente de una copia o una imitación del Partenón griego. La comparación es visual y popular, pero hay una diferencia arquitectónica importante: el Partenón original de Atenas es un templo de orden dórico, mientras que el de Las Fraguas utiliza columnas corintias. De ahí que lo más preciso sea describirlo como un templo neoclásico inspirado en la arquitectura grecorromana que como una copia exacta del monumento ateniense.

TEMAS

  1. La catedral más bonita del mundo está en España y tiene obras de El Greco, Goya y Caravaggio: es Patrimonio de la Humanidad y tiene uno de los grandes retablos del barroco europeo
  2. El pueblo excavado en la roca donde comer las mejores migas con chorizo de España: perfecto para recorrer a pie y visitar sus casas bajo el peñón
  3. Nacieron a 400 kilómetros y se encontraron en una fiesta: Las raíces separadas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez están entre un barrio obrero y un pueblo Conjunto Histórico famoso por sus bodegas
  4. Pocos lo conocen, pero es el destino favorito de los mayores de 65 años por su tranquilidad y ritmo de viaje relajado: un centro histórico Patrimonio Mundial y un sabroso cocido
  5. Parece Islandia, pero es España: la cascada más alta de la Península Ibérica es una grieta que se alza más de 200 metros sobre el vacío
  6. El viaje en tren más bonito del mundo recorre los paisajes más espectaculares del norte de España: un interior que te traslada al siglo XX, vagón restaurante e hidromasaje
  7. El balneario más elegante del País Vasco enamoró a la aristocracia hace un siglo y sigue igual: aguas cloruradas para la digestión y el estrés en un gran hotel termal del siglo XIX
  8. La Reserva de la Biosfera más grande de España es un mar de encinas donde pasta el cerdo ibérico: un bosque mediterráneo protegido, hogar de linces, buitres y águilas imperiales

El paseo marítimo de la Belle Époque donde veraneaba la realeza: jardines junto al mar, palacetes de principios de siglo y una gran playa señorial

El paseo marítimo de la Belle Époque donde veraneaba la realeza: jardines junto al mar, palacetes de principios de siglo y una gran playa señorial

España tiene su propio Partenón, pero casi nadie lo conoce: está en una de las regiones menos turísticas del norte y se levanta sobre 40 columnas corintias

España tiene su propio Partenón, pero casi nadie lo conoce: está en una de las regiones menos turísticas del norte y se levanta sobre 40 columnas corintias

Es donde la élite de España compra sus botellas y se llama "la milla de oro del vino"

Es donde la élite de España compra sus botellas y se llama "la milla de oro del vino"

El primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de España es una villa medieval de calles empedradas y balcones de madera

El primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de España es una villa medieval de calles empedradas y balcones de madera

El barrio morisco mejor conservado de Andalucía es un laberinto de calles encaladas

El barrio morisco mejor conservado de Andalucía es un laberinto de calles encaladas

El pueblo medieval de 250 habitantes donde puedes comprar una casa por 10.000 euros

El pueblo medieval de 250 habitantes donde puedes comprar una casa por 10.000 euros

Parece Islandia o Noruega, pero es la cascada cristalina más bonita de España

Parece Islandia o Noruega, pero es la cascada cristalina más bonita de España

Parque de Ordesa y Monte Perdido: cuatro rutas para descubrirlo en otoño

Parque de Ordesa y Monte Perdido: cuatro rutas para descubrirlo en otoño