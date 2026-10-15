España tiene su propio Partenón, pero casi nadie lo conoce: está en una de las regiones menos turísticas del norte y se levanta sobre 40 columnas corintias y un frontón triangular

El Partenón es, posiblemente, el templo griego más conocido de Atenas. Un templo de orden dórico levantado sobre la cima de la Acrópolis en honor a la diosa Atenea (diosa de la sabiduría, la guerra justa y patrona de la ciudad de Atenas) entre los años 447 y 432 a.C, y con unas dimensiones son descomunales (de unos 70 metros de largo por casi 31 de ancho). A pesar de las vicisitudes por las que ha pasado a lo largo de la historia, su sola existencia en el siglo XXI lo convierte en un tesoro de la arquitectura del mundo antiguo. No es de extrañar que esté declarado Patrimonio de la Humanidad.

La Acrópolis ateniense / Istock

Lo que poca gente sabe es que en España existe un templo que popularmente se conoce como el Partenón español. Su parecido con el de Atenas es innegable, con la diferencia de que se trata de un templo levantado hace mucho menos tiempo y con fines claramente diferentes. Te contamos su historia.

Redacción Viajar

Dónde está el Partenón español

Se trata del Partenón de Las Fraguas, un templo construido a imagen y semejanza de los templos clásicos griegos en un lugar remoto de Cantabria, rodeado por un paisaje verde típico del norte peninsular. Está, como su nombre indica, en el minúsculo pueblo de Las Fraguas, en el municipio de Arenas de Iguña, y apenas cuenta con 120 habitantes.

El Partenón original / Istock

Y su origen es, además de su aspecto y su parecido razonable con el Partenón griego, lo más curioso: la pista la encontramos en su nombre, iglesia de San Jorge. Y es que lo que parece un templo clásico es, en realidad, una capilla-panteón familiar vinculado a una propiedad privada. Se construyó en 1890, a finales del siglo XIX, por iniciativa de los duques de Santo Mauro. sobre las ruinas de una ermita medieval, pero con un clarísimo estilo neoclásico que reproduce la arquitectura de los templos de la Antigüedad.

Dórico, con 40 columnas y frontón triangular / Istock

Cuarenta columnas y una silueta clásica

Su estructura cuenta con unas 40 columnas de orden corintio, un frontón triangular y una disposición de templo períptero, es decir, rodeado de columnas. Un diseño tan parecido al Partenón clásico original que confirma el apodo con el que se le conoce desde que se construyó hace más de un siglo.

Pero es importante remarcar que no se trata exactamente de una copia o una imitación del Partenón griego. La comparación es visual y popular, pero hay una diferencia arquitectónica importante: el Partenón original de Atenas es un templo de orden dórico, mientras que el de Las Fraguas utiliza columnas corintias. De ahí que lo más preciso sea describirlo como un templo neoclásico inspirado en la arquitectura grecorromana que como una copia exacta del monumento ateniense.