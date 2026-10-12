Un cañón milenario de 40 metros de altura y un puente de piedra de origen medieval: la ruta de senderismo perfecta para otoño está en Segovia
Una excursión que merece mucho la pena, ubicada a los pies de la Sierra de Guadarrama y, por tanto, muy cerca de Madrid.
Ponemos rumbo a los pies de la sierra de Guadarrama, porque ahí, a solo 25 kilómetros de Segovia y a menos de una hora desde Madrid, se encuentra una de las mejores rutas de senderismo para hacer en otoño. No solo porque las temperaturas sean más suaves que durante el frío invierno (que por supuesto es un dato para tener muy en cuenta), sino por el espectáculo del paisaje que recorre el sendero: atraviesa un cañón de más de 40 metros de alto.
Y es que no hace falta subir hasta ese lugar remoto entre Asturias y León, a los pies de los Picos de Europa, para disfrutar de la ruta del Cares, una de las mejores de España, sin duda; o poner rumbo hasta el desfiladero de La Hermida, en Cantabria, para vivir una experiencia de altura entre sus vertiginosas paredes de roca caliza y sus fuentes termales naturales.
Una ruta de naturaleza y paisajes de cuento
En este lugar remoto, ubicado al sur de la provincia de Segovia, se encuentra una de esas escapadas perfectas para quienes buscan un plan de naturaleza, aire puro y paisajes de cuento sin tener que organizar un gran viaje. Y no es otra que la ruta de Valdeprados o la Risca del río Moros, un sendero que conduce hasta un cañón fluvial profundo y casi rectilíneo, protegido por inmensas paredes verticales que en su parte más alta superan los 40 metros de altura. Y esos son muchos metros.
Se trata de un lugar de altísimo valor geológico, formado hace millones de años gracias a la erosión del río Moros, y cuya longitud llega hasta los 300 metros. Lo significativo (y claustrofóbico para quienes no estén acostumbrados a lugares tan estrechos, a pesar de estar a cielo abierto) es la estrechez de alguno de los tramos, donde apenas se superan los cinco metros, longitud que desciende hasta los tres metros en la parte superior del cañón.
Y aunque el fondo del cañón es intransitable, contemplarlo desde las alturas es toda una experiencia. Las vistas del valle del Río Moros y de la Sierra de Quintanar, con la planicie castellana a los pies, son sencillamente espectaculares.
El secreto mejor guardado
Quienes llegan hasta el final del desfiladero, pueden descubrir uno de los secretos más bonitos y mejor guardados del cañón: el Puente de los Enamorados, un pequeño puente de madera que se asienta sobre dos pilares de piedra y que, antiguamente, formaban parte de un puente de origen medieval sobre el que gira una hermosa leyenda. Cuenta la historia de una pareja de enamorados que no tuvo que separarse cuando el padre de él decidió casarle con otra persona; el puente fue el lugar donde se vieron por última vez antes de despedirse para siempre.
Dónde localizar el inicio de la ruta
Para encontrar la ruta hay que dirigirse hasta el municipio de Valdeprados, un pueblo que apenas alcanza los 70 habitantes pero que esconde auténticas joyas del patrimonio histórico. El mejor ejemplo es la Torre-fortaleza de los Condes de Puñorostro, una construcción levantada en el siglo XVI y protegida bajo el título de Bien de Interés Cultural.
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