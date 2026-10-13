Pocos lo conocen, pero es el destino favorito de los mayores de 65 años por su tranquilidad y ritmo de viaje relajado: un centro histórico Patrimonio Mundial y un sabroso cocido

La jubilación es la mejor etapa para descubrir nuevos destinos gracias a su flexibilidad y la libertad de tiempos permitiendo viajar sin prisas ni limitaciones. La mayoría de veces no tienes por qué salir del charco para disfrutar de sitios verdaderamente paradisíacos, muchas veces estos destinos están mucho más cerca de lo que piensas, concretamente en Portugal. Hablamos de las Islas Azores, un archipiélago formado por nueve islas de origen volcánico del océano atlántico situado a 1.375 kilómetros al oeste de Lisboa.

Adriana Fernández

Estas islas son famosas gracias a su naturaleza virgen, sus paisajes de jurásico y ser el principal destino del ecoturismo en medio del océano atlántico, así como el destino favorito para nuestros viajeros mayores de 65 años por su tranquilidad y ritmo de viaje relajado. Si eres un amante de los mamíferos marinos y todavía no has tenido la oportunidad de poder presenciar en primera persona la magnitud de una ballena, en las Islas Azores puedes tener la oportunidad, ya que es uno de los mejores lugares para poder observar a estas impresionantes criaturas marinas.

Una isla volcánica de las Azores / Istock / Balate Odin

Islas Azores: Patrimonios de la Humanidad escondidos

De las 9 islas que forman este archipiélago solo cuatro de ellas fueron declaradas Reservas de la Biosfera gracias a sus ecosistemas casi vírgenes combinados con comunidades humanas aisladas; estas son: Isla de Corvo, Isla Graciosa, Isla de Flores e Isla de São Jorge desde 2016. A este reconocimiento natural se suman los valiosos tesoros culturales y paisajísticos declarados Patrimonio de la Humanidad como el Centro Histórico de Angra do Heroísmo, declarado en 1983, fue un puerto de escala obligatorio para las flotas entre Europa, América y la India desde el siglo XV. Lo que más destaca es su trazado urbano renacentista y sus grandes fortificaciones militares como los fuertes de San Sebastián y San Juan Bautista.

Vista pintoresca de Sete Cidades en Azores / Istock / ALEX T

Otro de estos tesoros declarado Patrimonio en el año 2004, se trata del Paisaje del Cultivo de la Viña de la Isla do Pico, un área de casi 1000 hectáreas donde las vides crecen sobre el suelo volcánico negro, protegidas por miles de muretes de piedra seca llamados curraletas. La isla de San Miguel, es otra parada obligatoria sobre las Islas Azores, es considerada la más grande e importante de las nueve islas, conocida como “la isla de las aventuras”. Aquí encontrarás el Lago da Sete Cidades, que parece sacado de una película de fantasía, y las aguas termales de Furnas, perfectas para un baño relajante. Faial, conocida como “la isla azul” gracias a sus campos de hortensias que parecen infinitos, que no te puedes perder.

¿Lo sabías? El puerto de Horta es el lugar de encuentro de navegantes que vienen de todo el mundo.

Si eres un amante de los planes de playa, sol y vitamina D, las playas de Santa María, son perfectas para ti. Se tratan de playas de arena blanca con un clima cálido durante todo el año haciéndote ver que estás en un verano eterno que nunca acaba. En cambio, si lo que quieres es un retiro espiritual, paz y alejarte de todo tipo de distracciones, La isla Graciosa es la más adecuada para este tipo de planes. Para nuestros viajeros aventureros, amantes de la naturaleza y el deporte al aire libre, las rutas de senderismo de la isla Corvo, lo son todo.

El puerto de Angra do Heroísmo, al atardecer, isla de Terceira / Istock / Sack

Comer, uno de los mejores planes que hacer en las Islas Azores

La gastronomía de Azores está muy influenciada como no de la cocina portuguesa, lo que más destaca dentro de ella son sus productos variados y de primera calidad. Si decides visitarla es obligatorio probar su plato más famoso, el cozido das furnas, un guiso de ternera que se prepara en sus hornos naturales de origen volcánico, las furnas. La Alcatra, es otro guiso muy conocido en la isla Terceira que se prepara con ternera, col y bacon, te hará chuparte los dedos. En Furnas, es típico su Bolo lêvedo, una especie de muffins que se puede comer solo o con compota.

Curiosidad ¿Sabías que en las Azores se cultiva y produce el único té en toda Europa? Sí, has oído bien, hay dos plantaciones en la Isla de San Miguel, concretamente las de Gorreana y de Porto Formoso.

Y no te olvides de probar los famosos vinos de la isla, el más recomendado es el vino do Cheiro con toques afrutados y bastante ligero y el vino de terras de lava, algo más espeso pero también igual de exquisito, que se convertirán en los mejores acompañantes para estos platos.