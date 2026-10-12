Casas tradicionales, cascadas urbanas y un molino del siglo XVI: entramos en el pueblo español más bonito en otoño
Patrimonio, tradición y el pueblo español más bonito para visitar en otoño.
Aunque Gran Canaria esté rodeada de playas y una zona costa realmente magnífica, existen otros pueblos no costeros que aunque se encuentran en zona interior, también tienen una tradición muy ligada con el agua. Situado en el norte de Gran Canaria, Firgas es un municipio donde, sin duda, el agua es el principal protagonista no solo por la gran cascada artificial del “Paseo de Gran Canaria” situado a continuación del “Paseo de Canarias”, sino también por su conocido molino, que funciona gracias a la fuerza del agua, y por la cantidad de pozos, estanques, cantoneras, manantiales, entre otros, que forman parte de nuestro paisaje.
Es el pueblo español más bonito para visitar en otoño y se le conoce como “la villa del agua”. Uno de los grandes encantos de Firgas es pasear por sus calles y observar sus grandes casas tradicionales. Sus casas tanto humildes como las grandes casonas señoriales, están diseñadas para resguardarse de este clima fresco y húmedo.
Lo que más llama la atención es su cantería azul, una piedra canterana de la zona de tonos grises que adorna las esquinas, arcos y marcos de las puertas dándole un toque muy característico. La mayoría de estas casas se encuentran alrededor de un patio central con tejados de teja árabe o balcones de madera de tea que contrastan con las paredes encaladas en tonos blancos, ocre o terracota.
Sus famosas cascadas urbanas
Entre todos los planes que hay para hacer en Firgas, destacan dos de los más importantes que te permitirán conocer un poco más sobre su arte callejero. Uno de ellos es el Paseo de Gran Canaria, famoso por su emblemática cascada urbana que desciende en escalones de piedra por el centro de la avenida.
A los lados encuentras un recorrido de 22 bancos hechos con azulejos de Andalucía. Por otro lado, está el Paseo de Canarias, que se trata de una representación fascinante sobre las ocho islas; aquí encontrarás una pequeña cuesta adornada con mosaicos de azulejos en el suelo, cada uno mostrando la particularidad de una isla diferente.
La curiosidad
Estos bancos representan los 21 municipios que hay en la isla, cada uno con su escudo diferente.
Muchas más joyas culturales por descubrir
Algo que tienes que tener en cuenta es que no puedes irte de este pueblo sin haber visitado el Molino del Conde, también conocido como Molino de Firgas, declarado como Bien de Interés Cultural en el año 2007 y que representa uno de los exponentes más valiosos del patrimonio etnográfico e industrial de Gran Canaria del siglo XVI. Su origen se vincula en los primeros años de la colonización europea y la organización del territorio tras la conquista de
¿Cuál es su función?
Se construyó originalmente para abastecer la harina y gofio, alimento básico de la dieta tradicional canaria, para la población que crecía en torno a la industria azucarera.
Si quieres buscar la foto perfecta y tener las mejores vistas de todo Firgas tienes que acercarte al mirador de la Plaza de San Roque, aquí puede ver desde la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, la Montaña de Arucas, parte de la franja norte de la isla Costa Lairaga, la Villa de Moya y hasta la zona baja de la Villa de Firgas.
La Iglesia de San Roque, construida sobre una antigua ermita del siglo XVI y la Plaza de San Roque, son otros dos lugares indispensables si deseas conocer su historia, además en el corazón de esta tienen un monumento en homenaje al primer patrón de la villa, San Juan Ortega.
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