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Sara Fernández García

El último pueblo bereber de España es una joya declarada Conjunto Histórico-Artístico en medio de una Reserva de la Biosfera

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Casas blancas apiladas unas sobre otras, calles que suben en cuesta, tejados planos que desde arriba parecen una escalera hecha de piedra y cal. El pueblo forma parte, junto a Capileira y Pampaneira, del trío que da nombre al valle del Poqueira, en plena Alpujarra granadina. Y quien lo recorre por primera vez suele hacerse la misma pregunta: ¿esto sigue siendo España o me he equivocado de continente?

No es una pregunta caprichosa. Las casas de este pueblo -cúbicas, encaladas, con terrazas escalonadas que casi se tocan entre sí- reproducen con bastante fidelidad el modelo constructivo de las aldeas del Atlas y el Rif marroquíes. Y hay una explicación: los pobladores bereberes que se asentaron en la zona durante la ocupación musulmana trajeron consigo una forma de construir pensada para la montaña, para el frío y para aprovechar cada metro de terreno inclinado. Dale al play para conocer su historia.