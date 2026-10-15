Parece Islandia o Noruega, pero es la cascada cristalina más bonita de España: se llega por una ruta de senderismo fácil, está en una Reserva Natural y es perfecta para otoño

El río no viene de lejos: nace aquí mismo, al pie de los cortados calizos de la sierra de Urbasa. El agua de lluvia y nieve se filtra durante años por la roca de la sierra, circula por sus galerías subterráneas y vuelve a salir a la superficie en este punto, cargada de carbonatos y tan transparente que deja ver el fondo de piedra clara. De ahí ese color que descoloca en las fotos, un turquesa que parece retocado y no lo está. Desde el manantial, el río baja encajonado formando una sucesión de pozas y cascadas durante sus primeros dos kilómetros.

Estas pozas de aguas cristalinas son uno de los lugares más bonitos de España. / Istock

Para verlo hay que andar, pero poco y sin dificultad, desde un pueblo pequeño del occidente de Navarra, por un sendero que en otoño cruza uno de los hayedos más bonitos del país. El paraje está protegido como Reserva Natural desde 1987, tiene el aforo limitado y exige reservar la entrada. En euskera, su nombre significa literalmente "agua hermosa", y por una vez no hay exageración. Se empieza a caminar en Baquedano, y lo que se va a ver es el Nacedero del Urederra.

Redacción Viajar

El agua más transparente que vas a pisar

Lo que convierte al Urederra en la cascada cristalina más bonita de España, y lo digo por criterio propio, es justo lo que no se puede fabricar: la pureza del agua. No es un salto único y espectacular de cientos de metros, sino una escalera de pozas y cascadas de pocos metros cada una, encadenadas a lo largo del barranco, en las que el agua pasa del turquesa al esmeralda según la profundidad y la luz que entre por el hayedo. En los remansos se ve el fondo como a través de un cristal, y en los saltos el agua se vuelve blanca y vuelve a aquietarse abajo. La última poza grande, la más cercana al manantial, es la que suele llevarse las fotos.

Nacedero del Urederra en otoño. / Istock

Conviene saber una cosa antes de ilusionarse: el caudal manda. En primavera y tras las lluvias del otoño el nacedero va lleno y las cascadas rugen. Octubre y noviembre, con las primeras lluvias y el hayedo cambiando, suelen ser la mejor apuesta y el momento idóneo para recorrerlo.

La ruta, fácil pero con respeto

El camino arranca en Baquedano, en el valle de Améscoa Baja, y es un ida y vuelta de unos 6,2 kilómetros con alrededor de 200 metros de desnivel, que se hace en dos o tres horas contando las paradas para mirar. Está bien señalizado y, de salida, baja suave del pueblo hasta el río, así que la parte cómoda se disfruta al principio y la cuesta se guarda para la vuelta. No tiene pérdida ni exige experiencia: es apto para ir con niños, siempre vigilados.

Cascada turquesa del río Urederra / Istock

Aunque hay que tener cuidado: El suelo cerca de las pozas es irregular, con raíces, piedra y algún escalón natural, y la humedad del bosque lo deja resbaladizo buena parte del año, de modo que el calzado de montaña no sobra. Hay puentes de madera y portillos para el ganado que hay que volver a cerrar al pasar, y no encontrarás ni una fuente ni un bar en todo el recorrido, así que se sube con agua y algo de comer. El acceso al tramo final, el del propio manantial, está restringido para proteger el nacedero.

Y el trámite que no se puede saltar: la entrada es con reserva previa y el aforo diario está limitado, sobre todo en fines de semana y puentes de otoño, cuando se agota. Estas se tienen que gestionar mediante su web oficial. Y nuestra recomendación es que vayas un día de diario, y temprano, que es la forma de tener el espacio prácticamente para ti solo.

Otoño en el nacimiento del río Urederra / Istock / Jose Arcos Aguilar

Por qué el otoño es su mejor momento

El hayedo es la otra mitad del plan. El sendero discurre todo el rato entre hayas, y a partir de octubre el verde se convierte en una gama de amarillos, ocres y rojizos que, reflejada sobre el agua turquesa, explica de un vistazo las comparaciones con los bosques del norte de Europa. La luz entra más baja y más tamizada que en verano, y el contraste entre el dorado de las copas y el azul del agua es lo que llena las cámaras.

En otoño salen todos los colores de este precioso paraje. / Istock

Hay además una recompensa práctica en venir ahora. El otoño trae agua, y con agua el nacedero recupera fuerza después del estiaje. El inconveniente es que no se es el único que lo sabe: es temporada alta de visitas, y de ahí que la reserva con antelación sea más necesaria que nunca.

Aguas cristalinas en el Urederra. / Istock / JON CHICA

Qué más ver y qué comer en Tierra Estella

El Urederra está en una comarca que da para quedarse un fin de semana. Arriba, el raso de Urbasa es una pradera de pasto salpicada de hayas y rebaños donde está el Balcón de Pilatos, un mirador asomado de golpe sobre el circo de roca del que nace el río. A un rato quedan Estella-Lizarra, ciudad del Camino de Santiago con buen casco monumental, y el monasterio de Iranzu, cisterciense, metido en un barranco. Los pueblos del valle, Baquedano, Zudaire y los demás, son pequeños, de piedra, con alguna casa rural y poco más.

En la mesa manda lo de la montaña navarra. Estas sierras son zona de pasto de la oveja latxa, con cuya leche se hace el queso Idiazábal, ahumado y curado, con Denominación de Origen. A su lado, la menestra de verduras de la ribera, el cordero y la txistorra para empezar el día, y de digestivo el pacharán, licor navarro de endrinas que aquí es de casa. Para comer caliente al bajar de la ruta, los pueblos del valle y la cercana Estella tienen asadores y casas de comidas de guiso y producto.