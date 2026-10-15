Últimas noticias El último pueblo bereber de España es una joya declarada Conjunto Histórico-Artístico

Sara Fernández García

El primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de España es una villa medieval de calles empedradas y balcones de madera

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Al término de la Guerra Civil española, después de destrozar lugares históricos y dejar algunos pueblos reducidos a escombros, se tomó la decisión de crear una figura de protección para conservar la arquitectura tradicional de ciertos lugares con carácter histórico. Así nacieron los Conjuntos Histórico-Artísticos. El primer beneficiado fue La Alberca, en Salamanca, en el año 1940.

Este precioso pueblo medieval está a medio camino entre Castilla y León y Extremadura, enclavado en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, que además es Reserva de la Biosfera protegida por la Unesco. Se considera un auténtico museo al aire libre, donde la historia y la vida cotidiana se entrelazan entre sus calles empedradas y una arquitectura que recuerda a Francia. Dale al play si quieres conocer la historia completa.