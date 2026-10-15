El pueblo medieval de 250 habitantes con un castillo donde puedes comprar una casa por 10.000 euros: bosques de castaños y un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico

Cada vez son más aquellos que están convencidos de que una vida plena no puede desarrollarse en la gran ciudad. Los precios inalcanzables de la vivienda, la despersonalización de las capitales, los pisos que son auténticas cajas de cerillas o, directamente, la imposibilidad de abandonar el hogar de los padres, hace que nos replanteemos muchas cosas basándonos en una sola pregunta: ¿Soy feliz? Ante una respuesta cada vez más incierta, hay quien elige el pueblo.

La vuelta a la vida rural es una realidad para muchos. Algunos obligados por la situación actual y otros convencidos al cien por cien. Pero no siempre hay que volver al pueblo familiar. Hay más opciones de lo que se piensa, y una de ellas está en la provincia de Salamanca. Montemayor del Río es un precioso pueblo de unos 250 habitantes con casas a la venta por poco más de 10.000 euros. La tranquilidad económica y social está más que garantizada.

Adriana Fernández

En los distintos portales de venta de inmuebles, podrás encontrar caserones de casi 300 metros cuadrados -la mayoría para reformar- por precios que en ciudades como Madrid o Barcelona son impensables casi hasta para un garaje. Aunque desde siempre, la mejor forma de encontrar una vivienda asequible es preguntando en el bar o a la gente del pueblo. Así que, antes de tomar la decisión, invitamos al lector a conocer un poco más Montemayor.

Un castillo en lo alto del pueblo

Esta localidad de origen medieval está rodeada de una imponente fortaleza, con restos de una antigua muralla que dan fe de que fue un punto fronterizo y comercial estratégico. En lo más alto se ubica el Castillo del Paraíso o de San Vicente, con cimientos y estructuras del siglo XIII, aunque reformado en el XV. Es de planta cuadrada, con torres cilíndricas -excepto la del homenaje que es cuadrada- y está rodeado por una antemuralla con un foso seco.

El castillo medieval de Montemayor del Río / Wikicommons. Luis Rogelio HM

En las zonas nobles se usaron granito y sillería, mientras que en el resto de la estructura se empleó mampostería. La muralla nacía aquí mismo y descendía por toda la ladera para proteger el recinto. A día de hoy hay algunos tramos conservados, así como puertas de acceso como la Puerta de la Villa, con su arco de medio punto y vestigios de las estructuras que permitían su cierre. El castillo no es el único testimonio medieval que hay en el pueblo.

La plaza principal de Montemayor del Río / Istock / Dolores Giraldez Alonso

El centro histórico más bonito de Salamanca

El casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico, y no es para menos. La plaza Mayor es un gran ejemplo de urbanismo medieval, destacando la presencia de soportales y casas bajas de piedra con entramado de madera en las plantas superiores, como sucede en todo el entorno -entre tierras castellanas y extremeñas-. Asimismo, es relevante la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que empezó a erigirse en el siglo XIII y terminó en el XVI.

Casas típicas de Montemayor del Río / Wikicommons. Ramajero

Precisamente ese es el motivo por el que se puede contemplar una transición perfecta del estilo románico al gótico. Aunque tiene otros elementos que terminan de completar su eclecticismo, como la portada de influencia mudéjar. En el interior, un artesonado de madera con motivos geométricos recubre la nave central, mientras que el presbiterio alberga un retablo mayor renacentista, coronado por un púlpito de granito con motivos vegetales y heráldicos.

El entorno natural que rodea Montemayor del Río / Istock / MarioMonte

Naturaleza marcada por el bosque de castaños

El encanto de Montemayor del Río se culmina con su entorno natural. La identidad, tanto económica como cultural, de la villa siempre ha estado muy ligada al castaño. Y es que este es uno de los últimos rincones de España donde se mantiene viva la artesanía de la cestería de vara de castaño en lugar del tradicional mimbre. Los bosques de castaños componen casi todo la naturaleza de la zona y, por eso, existe el Centro de Interpretación del Castaño.

El río a su paso por Montemayor del Río / Istock / SylviePM

Está ubicado en un entorno privilegiado, en la Sierra de Béjar y cerca del Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia. Las laderas y los valles, además de estar cubiertos por castaños centenarios, tienen un manto de robles (melojares). Además, el río Cuerpo de Hombre serpentea para crear senderos fluviales que pueden recorrerse para empaparse de naturaleza. Todo esto y mucho más es lo que Montemayor tiene por ofrecer a los valientes que decidan mudarse y empezar a vivir de verdad.