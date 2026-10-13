La catedral más bonita del mundo está en España y tiene obras de El Greco, Goya y Caravaggio: es Patrimonio de la Humanidad y tiene uno de los grandes retablos del barroco europeo

No hay duda de que la catedral de Toledo es una de las catedrales más bellas del mundo pero es que, además, es una de las que atesoran un patrimonio artístico más extraordinario. Y este año, 2026, se conmemora el octavo centenario del inicio de la construcción de la catedral, que comenzó (por si a alguien le cuesta hacer las cuentas) en 1226.

Es una de las catedrales más bellas del mundo, por dentro y por fuera / Istock

La Catedral Primada de España, nombre oficial por el que se conoce a la catedral de Toledo, es el monumento religioso, histórico y artístico más importante de Toledo y uno de los máximos exponentes del Gótico en Europa. Y eso son palabras mayores. Lo curioso es que comenzó a construirse sobre los cimientos de una antigua basílica visigoda que después funcionó como mezquita mayor en época musulmana.

Adriana Fernández

Es por eso, por el hecho de que su estructura, todavía hoy, guarda la memoria de las superposiciones de las diferentes culturas (visigoda, islámica y cristiana) que se la considera un icono, un símbolo de las tres culturas que definen la identidad de Toledo. Y, además, guarda auténticos tesoros artísticos en su interior. No es de extrañar que esté considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Interior de la Catedral Primada de Toledo / Istock / Carsten Brandt

Los cinco tesoros más extraordinarios de la Catedral de Toledo

1. El Transparente de Narciso Tomé

El Transparente (que, aunque ese sea su nombre, no define ni mucho menos su aspecto) es una de las intervenciones artísticas más singulares de la catedral. Se trata de un retablo realizado entre 1720 y 1732, a caballo entre la arquitectura y la escultura, que combina mármoles, jaspes y bronces para crear una composición barroca atravesada por la luz natural. No es de extrañar que esté considerada como una de las obras cumbre del barroco español y churrigueresco.

Detalle de El Transparente / Istock / gustavomunoz

2. El Greco y su pinacoteca

La sacristía de la catedral conserva El Expolio, pintado por El Greco en 1587 como un encargo para el propio templo, además de obras de artistas como Tiziano, Caravaggio, Van Dyck, Goya y Lucas Jordán. La presencia de estas pinturas convierte la sacristía en uno de los espacios fundamentales para comprender la historia de la pintura europea en España.

3. La custodia de Enrique de Arfe

Lo que a priori ‘solo’ parece una torre gótica en miniatura, se trata en realidad de una obra maestra, una pieza de orfebrería gótica y renacentista realizada entre 1515 y 1523. Mide algo más de tres metros, está compuesta por más de 5000 piezas y pesa cerca de 200 kilos de plata sobredorada. Cada año, la custodia protagoniza la procesión del Corpus Christi de Toledo.

4. El coro y su escultura

La sillería del coro reúne trabajos de artistas como Alonso Berruguete y Felipe Bigarny, con relieves y esculturas que convierten el coro en un conjunto artístico de primer orden. Sus escenas permiten seguir la evolución de la escultura española durante el Renacimiento.

La sillería del coro de la catedral / Wikimedia Commons

5. Las vidrieras medievales y la arquitectura gótica

Y las vidrieras. La catedral conserva un conjunto muy importante de vidrieras históricas, además de una arquitectura gótica de influencia francesa enriquecida durante siglos con aportaciones mudéjares, renacentistas y barrocas. Su interés reside precisamente en esa acumulación de épocas y lenguajes artísticos.