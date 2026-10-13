La catedral más bonita del mundo está en España y tiene obras de El Greco, Goya y Caravaggio: es Patrimonio de la Humanidad y tiene uno de los grandes retablos del barroco europeo
Su interior es un museo en miniatura, con piezas de arte consideradas obras cumbre de la historia.
No hay duda de que la catedral de Toledo es una de las catedrales más bellas del mundo pero es que, además, es una de las que atesoran un patrimonio artístico más extraordinario. Y este año, 2026, se conmemora el octavo centenario del inicio de la construcción de la catedral, que comenzó (por si a alguien le cuesta hacer las cuentas) en 1226.
La Catedral Primada de España, nombre oficial por el que se conoce a la catedral de Toledo, es el monumento religioso, histórico y artístico más importante de Toledo y uno de los máximos exponentes del Gótico en Europa. Y eso son palabras mayores. Lo curioso es que comenzó a construirse sobre los cimientos de una antigua basílica visigoda que después funcionó como mezquita mayor en época musulmana.
Es por eso, por el hecho de que su estructura, todavía hoy, guarda la memoria de las superposiciones de las diferentes culturas (visigoda, islámica y cristiana) que se la considera un icono, un símbolo de las tres culturas que definen la identidad de Toledo. Y, además, guarda auténticos tesoros artísticos en su interior. No es de extrañar que esté considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Los cinco tesoros más extraordinarios de la Catedral de Toledo
1. El Transparente de Narciso Tomé
El Transparente (que, aunque ese sea su nombre, no define ni mucho menos su aspecto) es una de las intervenciones artísticas más singulares de la catedral. Se trata de un retablo realizado entre 1720 y 1732, a caballo entre la arquitectura y la escultura, que combina mármoles, jaspes y bronces para crear una composición barroca atravesada por la luz natural. No es de extrañar que esté considerada como una de las obras cumbre del barroco español y churrigueresco.
2. El Greco y su pinacoteca
La sacristía de la catedral conserva El Expolio, pintado por El Greco en 1587 como un encargo para el propio templo, además de obras de artistas como Tiziano, Caravaggio, Van Dyck, Goya y Lucas Jordán. La presencia de estas pinturas convierte la sacristía en uno de los espacios fundamentales para comprender la historia de la pintura europea en España.
3. La custodia de Enrique de Arfe
Lo que a priori ‘solo’ parece una torre gótica en miniatura, se trata en realidad de una obra maestra, una pieza de orfebrería gótica y renacentista realizada entre 1515 y 1523. Mide algo más de tres metros, está compuesta por más de 5000 piezas y pesa cerca de 200 kilos de plata sobredorada. Cada año, la custodia protagoniza la procesión del Corpus Christi de Toledo.
4. El coro y su escultura
La sillería del coro reúne trabajos de artistas como Alonso Berruguete y Felipe Bigarny, con relieves y esculturas que convierten el coro en un conjunto artístico de primer orden. Sus escenas permiten seguir la evolución de la escultura española durante el Renacimiento.
5. Las vidrieras medievales y la arquitectura gótica
Y las vidrieras. La catedral conserva un conjunto muy importante de vidrieras históricas, además de una arquitectura gótica de influencia francesa enriquecida durante siglos con aportaciones mudéjares, renacentistas y barrocas. Su interés reside precisamente en esa acumulación de épocas y lenguajes artísticos.
- Parece un escenario de una película de Berlanga, pero es la isla habitada más pequeña de España: en una Reserva Natural Marina y con un casco antiguo amurallado
- El viaje en tren más bonito del mundo recorre los paisajes más espectaculares del norte de España: un interior que te traslada al siglo XX, vagón restaurante e hidromasaje
- Parece Islandia, pero es España: la cascada más alta de la Península Ibérica es una grieta que se alza más de 200 metros sobre el vacío
- La Reserva de la Biosfera más grande de España es un mar de encinas donde pasta el cerdo ibérico: un bosque mediterráneo protegido, hogar de linces, buitres y águilas imperiales
- El tren regional más bonito del norte de España cuesta menos de 30 euros: recorre acantilados, rías y pueblos marineros de toda la cornisa cantábrica
- Entramos en el pueblo abandonado más bonito de España: tiene una muralla medieval y un conserva un castillo con mazmorras
- El destino navideño favorito de la clase media española es una ciudad repleta de mercados navideños: un enorme árbol frente al Ayuntamiento, palacios iluminados y puestos de ponche caliente
- La ruta de senderismo perfecta para un día: 12 kilómetros por una garganta de aguas turquesas y pasarelas colgadas de la roca