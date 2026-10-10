El pueblo de Galicia perfecto para recorrer a pie y comer "los mejores percebes": casas de piedra, paseo marítimo y un mar bravo en la Costa da Morte

Si te apetece visitar un pequeño puerto pesquero que se abre frente a un mar que golpea con fuerza contra las rocas, viaja al norte, que Corme te espera para un fin de semana perfecto. Este pueblo de A Coruña pertenece al municipio de Ponteceso y se encuentra en plena Costa da Morte. Aquí encontrarás fachadas de colores, olor a mar y un paseo marítimo para caminar y acercarte a la playa.

Pueblo y puerto de Corme / Istock

También es tierra de percebe. Muy cerca se encuentra O Roncudo, uno de los lugares más conocidos de Galicia por este crustáceo, recogido por los percebeiros en unas rocas donde el oleaje y las condiciones del mar hacen especialmente arriesgado su trabajo.

Adriana Fernández

Una de las mejores maneras de empezar a conocer Corme es desde su paseo marítimo. El recorrido parte de O Porto de Corme y puedes caminar junto al agua mientras contemplas la actividad del puerto y las viviendas del pueblo. El paseo conduce también hacia la playa de Osmo, un pequeño rincón protegido de los temporales que contrasta con la imagen más brusca de otros puntos de la Costa da Morte.

Corme, el santuario gallego de los mejores percebes del mundo / Istock / 5

No vayas con muchas planificación porque Corme se disfruta sin agobios ni prisas. Como el puerto, las casas tradicionales y las pequeñas calles del centro quedan muy cerca unos de otros, la visita puede hacerse a pie antes de continuar hacia el litoral.

Pero si quieres alargar el paseo, desde Corme parte además el PR-G 148, la Ruta do Mar de Corme e Ribeira do Anllóns, un itinerario señalizado que conecta este núcleo con Ponteceso siguiendo diferentes paisajes de la costa y la desembocadura del río Anllóns. La ruta completa ronda los 11 kilómetros y cuenta con una variante más corta.

Casas de piedra y un puerto ligado al marisco

El carácter de Corme es la de un pueblo marinero de unos 1.000 vecinos, por lo que el puerto está en el centro de una actividad que durante generaciones ha marcado la vida de la localidad.

Las construcciones tradicionales se extienden alrededor del núcleo y conservan buena parte de esa imagen asociada a los pueblos de la costa gallega con piedra, fachadas sencillas y calles que descienden hacia el mar.

El puerto de Corme / Wikimedia Commons / JCNazza

Pero si hay un producto que identifica a Corme por encima de cualquier otro, ese es el percebe. La fama gastronómica de la localidad está estrechamente relacionada con O Roncudo, un cabo situado frente al Atlántico abierto. Allí se encuentran algunas de las zonas de percebe más conocidas de la Costa da Morte. El golpe del agua contra los acantilados te aclara el origen de su nombre ("Roncudo"), ya que genera un estruendo que se percibe especialmente durante los temporales.

Vista aérea del Faro y parque eólico de Cabo Roncudo, Galicia / Istock / Andrea Tabaro

O Roncudo es conocido por la calidad de sus percebes y por la dificultad de su extracción. Los percebeiros trabajan sobre rocas batidas constantemente por las olas. Es un oficio que requiere experiencia y un profundo conocimiento del comportamiento del mar.

Por eso el percebe forma parte de la identidad de Corme. Además de ser la joya de la corona de la mesa, está ligado a la historia del puerto, al trabajo de sus habitantes y a una de las actividades tradicionales más características de la Costa da Morte.

Percebes do Roncudo / Wikicommons | E Mosqueira

En el entorno de O Roncudo se encuentran también las conocidas y solemnes Cruces da Ribeira, un conjunto de cruces de piedra levantadas en memoria de los trabajadores fallecidos en el mar.

Cabo Roncudo, Galicia / Wikicommons | Mussklprozz

El faro de O Roncudo se encuentra sobre el cabo y sirve como referencia para los barcos que recorren este tramo de costa. Desde sus alrededores tendrás además algunas de las panorámicas más abiertas del litoral de Corme.