El pueblo excavado en la roca donde comer las mejores migas con chorizo de España: perfecto para recorrer a pie y visitar sus casas bajo el peñón

El plato es humilde y antiguo: pan del día anterior desmigado, humedecido con un poco de agua y rehogado despacio en aceite con ajo y pimentón hasta que queda suelto y dorado, rematado con tacos de chorizo de la tierra. Nació como cocina de aprovechamiento, lo que se hacía con el pan que sobraba, y se come en buena parte de Andalucía. Lo que cambia en este rincón de la provincia de Cádiz es el comedor: las casas, y con ellas muchos bares, están metidas bajo un enorme saliente de roca caliza que hace de techo, de modo que uno almuerza literalmente debajo de la piedra.

Este pueblo está, literalmente, bajo la roca. / Istock / Flavio Vallenari

A 640 metros de altitud, en plena Sierra de Cádiz, el pueblo creció aprovechando los abrigos que la roca dejaba sobre el cauce del río. No se excavó ni se talló la peña: las viviendas usan ese saliente natural como cubierta y cierran el frente con una fachada blanca, así que la montaña queda por encima de los tejados. En el nombre, además, llevan una pista de otra época, la de un vino que se dejó de hacer hace siglo y medio. El pueblo es Setenil de las Bodegas.

Sara Fernández García

Las mejores migas con chorizo de Andalucía... y de España

Las mejores migas con chorizo que he comido en la sierra se sirven aquí, y lo digo sin rodeos. Pero no son el único motivo para sentarse a la mesa. La cocina de Setenil es predominantemente de sierra y de matanza, con la chacina artesana como columna vertebral: chorizo, salchichón, morcilla y lomo, cortados finos para ir picando o metidos en los guisos. El plato de carne más conocido del municipio es el conejo a la serrana, guisado con ajo, vino y hierbas del monte, y entre las cucharas manda la sopa cortijera, un caldo humilde de pan, huevo y espárragos trigueros. Casi todo se aliña con el Aceite Sierra de Cádiz, que tiene Denominación de Origen Protegida.

Plato de migas con chorizo. / Istock / ana del castillo

Para sentarse, dos direcciones. La Casa Palmero, en la Plaza de Andalucía, con las mesas al pie mismo de la roca, tiene las migas setenileñas entre sus especialidades y reseñas recientes que las sitúan entre lo mejor del pueblo. El Bar-Restaurante La Escueva, en la calle Cuevas del Sol, es la otra parada con buenas migas. En fin de semana conviene reservar: Setenil tiene poco más de 2.600 habitante, pero las mesas normalmente se llenan pronto y rápido.

Calle con bares en Setenil de las Bodegas. / Istock / jolanta wojcicka

Caminar bajo el peñón

Las dos calles que concentran las fotos son Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra, enfrentadas a uno y otro lado del río. En la del Sol la roca deja pasar la luz buena parte del día, mientras que en la de la Sombra el saliente cubre la calle por completo, de pared a pared, y mantiene el ambiente fresco cuando el resto del pueblo arde en agosto. Por eso los bares de la zona de sombra sacan las mesas fuera incluso en verano. La calle Herrería, algo apartada del gentío, enseña lo mismo con menos ajetreo a su alrededor: destacan las fachadas encajadas bajo la piedra y balcones que casi tocan el techo de roca.

Calles de Setenil de las Bodegas. / Istock

Y aquí toca aclarar el apellido, porque "de las Bodegas" promete algo que ya no existe. Los pobladores cristianos plantaron viñas en el siglo XV y durante generaciones el vino fue parte de la economía local, hasta que la filoxera, la plaga que arrasó el viñedo europeo, acabó con las cepas en la década de 1860. De aquello no se rcuperó la industria: hoy el pueblo no conserva bodegas abiertas para visitar ni catar, así que quien suba buscando ese plan se irá de vacío.

Las vistas desde lo alto: un imprescindible

Subir al punto más alto cuesta unos minutos de cuesta, pero sirve para entender por qué este sitio fue históricamente importante durante siglos. Desde allí se ve el castillo, de origen almohade y levantado en torno al siglo XII. De este se conservan la Torre del Homenaje y un aljibe excavado para guardar agua en caso de un asedio. Y asedios, como cuenta la historia, hubo unos cuantos debido a su situación geográfica.

Vista de pájaro de Setenil de las Bodegas, con la iglesia y el castillo. / Istock

Setenil fue un importante punto fronterizo entre el reino nazarí y Castilla, y no cayó en manos cristianas hasta 1484, considerado uno de los últimos bastiones de Granada. Al lado del castillo se puede ver algo de lo que sucedió en época cristiana: la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, que se construyó sobre la antigua mezquita tras la conquista del territorio. Desde arriba la vista, además de bonita, te permite ver sus curiosos tejados bajo la roca y su río abriéndose paso entre las casas.

Qué ver en los alrededores y qué más se come

Setenil está a un rato de algunos de los nombres grandes de la provincia. Ronda, con el Tajo y el Puente Nuevo sobre el desfiladero, es la visita obvia; Olvera, otro pueblo blanco con castillo e iglesia asomados al valle, la menos obvia y muy recomendable. Para quien le guste la historia, cerca quedan las ruinas romanas de Acinipo, con su teatro todavía en pie, y para andar, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, el punto más lluvioso de España peninsular. Pegado a Setenil está Torre Alháquime, un casco diminuto de origen musulmán que casi nadie incluye en la ruta.

Olvera es otro imprescinidible en los alrededores. / Sergey Dzyuba

En la mesa, la comarca da para mucho más después de las migas. El producto estrella de la sierra es el queso payoyo, elaborado con leche de cabra payoya y de oveja merina grazalemeña en pueblos como Villaluenga del Rosario, Grazalema o El Bosque; una de sus marcas, El Bosqueño, quedó tercera en los World Cheese Awards de 2016, de modo que lo que uno se lleva a casa no es un souvenir cualquiera. Junto a él, los embutidos artesanos de la zona y, de nuevo, el Aceite Sierra de Cádiz con DOP, que se vende en las tiendas del pueblo.

Da que pensar que un pueblo que lleva las bodegas en el nombre no tenga ya una sola viña en pie, y que la foto que lo hizo famoso, la de las casas bajo la roca, acabe siendo lo de menos cuando uno se sienta a comer. La piedra lleva ahí miles de años y no se mueve. Lo que merece el viaje está debajo, en el plato.