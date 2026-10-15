Es donde la élite de España compra sus botellas y se llama "la milla de oro del vino": patrimonio histórico, viñedos exclusivos y restaurantes con Michelín

Los aficionados han bautizado la zona como la Milla de Oro del vino. Empezando por el principio de todo, es importante reconocer que la tradición vitivinícola de la zona la instauraron los romanos y la consolidaron los monjes medievales, aunque su fama internacional es mucho más reciente. La Denominación de Origen Ribera del Duero se fundó en 1982, cuando un pequeño grupo de bodegas decidió dar identidad propia a una región que llevaba siglos produciendo vino.

Viñedos / Istock / David Andres Gurierrez

Antes de esa fecha, la Ribera del Duero tuvo durante casi un siglo un único gran referente: Vega Sicilia, fundada en 1864, cuyo vino se convirtió en leyenda mucho antes de que existiera siquiera la denominación. Curiosamente, fue ese mismo año de 1982 cuando la familia Álvarez adquirió la bodega. A día de hoy, es cierto que muchos no coinciden al milímetro sobre dónde empieza y dónde termina exactamente esta ruta (algunos la sitúan entre Sardón de Duero y Peñafiel, otras la amplían hasta los 22 kilómetros desde Quintanilla de Onésimo), pero el eje de todo es inflexible: la N-122, con Peñafiel como capital no oficial de la ruta.

Adriana Fernández

La carretera N-122 discurre tranquila entre viñedos a su paso por la provincia de Valladolid, sin nada que delate a simple vista que se trata de uno de los tramos de asfalto más prestigiosos de España. Entre Sardón de Duero y Peñafiel, hasta tres bodegas reúnen propuestas gastronómicas reconocidas con una estrella Michelin. Tres restaurantes ligados al vino, al territorio y a una manera de entender la cocina en la que el producto local tiene un papel protagonista.

Gastronomía de élite: la ruta de estrellas Michelín

La primera parada puede hacerse en Abadía Retuerta, en el término de Sardón de Duero. Allí, en el antiguo comedor de los monjes de un monasterio del siglo XII convertido en hotel, se encuentra Refectorio, el restaurante dirigido por Marc Segarra. El espacio forma parte de Le Domaine, uno de los alojamientos de referencia de la zona, y cuenta con una estrella Michelin desde 2014 y una estrella verde por su compromiso medioambiental.

La cocina de Segarra mira hacia Castilla y León. En la cocina tienen incluso un mapa que señala el origen de los productos utilizados por el restaurante. Cecina de Astorga, cerezas del Bierzo, trucha de Villafría, mantequilla y trufa de Soria, ancas de rana de Zamora, ibéricos de Guijuelo, buey de Cuéllar, cochinillo de Segovia, espárragos de Tudela de Duero... Son 35 proveedores situados en un radio de unos 100 kilómetros.

Siguiendo la N-122 hacia Peñafiel aparece Ambivium, el restaurante de Pago de Carraovejas y el único de los tres que no cuenta con hotel. Es también el más reciente en incorporarse al grupo de restaurantes con estrella Michelin. Aquí el vino ocupa un lugar central y condiciona buena parte de la experiencia gastronómica. Cristóbal Muñoz construye sus platos teniendo en cuenta las bebidas que los acompañan, mientras el equipo de sala y sumillería, dirigido por David Robledo, maneja una bodega cercana a las 4.000 referencias.

La bodega del restaurante Ambivium / Instagram

La última parada está en Quintanilla de Onésimo, en la bodega Arzuaga. Allí se encuentra Taller, restaurante que cuenta también con hotel y está asesorado por el chef peruano Víctor Gutiérrez. Su cocina tiene un perfil más tradicional y se apoya especialmente en los productos de la propia finca: verduras procedentes de su huerto biodinámico y piezas de caza de La Planta, el espacio donde también se cultivan los vinos de Arzuaga.

Vinos exclusivos Si algo distingue a esta zona del resto de la denominación es el precio al que se mueven sus vinos más codiciados. Vega Sicilia Único sale al mercado con diez años de crianza y se ha hecho famoso por su legendaria capacidad de envejecimiento, cualidades que explican por qué en 2009 la casa de subastas Sotheby's vendió en Nueva York un lote de 23 botellas de Vega Sicilia por 102.850 dólares. No es casualidad: apenas cuatro años después de su fundación en 1864, la bodega ya era proveedora oficial de la Casa Real española. A esa misma altura de prestigio se han ido sumando otros nombres de la Milla de Oro, como Dominio de Pingus, Emilio Moro, Arzuaga o Matarromera, bodegas cuyas botellas más exclusivas rara vez bajan de los 100 euros.

El majestuoso patrimonio histórico que respalda la ruta gastronómica

Sobre Peñafiel, coronando un cerro alargado con forma de barco, se alza su castillo, cuyo origen se remonta al siglo X. El aspecto actual, con sus salas abovedadas, responde a las obras de los siglos XIV y XV, impulsadas por Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava. Es Bien de Interés Cultural desde 1917, y hoy alberga en su ala sur el Museo Provincial del Vino, inaugurado en 1999, que recibe una media de 100.000 visitas al año y se ha convertido en lugar de peregrinación obligada para cualquier aficionado al enoturismo.

El castillo de Peñafiel / Istock / AndresGarciaM

A pocos kilómetros, en Sardón de Duero, el contraste entre historia y lujo contemporáneo alcanza su máximo esplendor. En el siglo XII, el conde Sancho García impulsó la fundación del monasterio de la Abadía de Santa María de Retuerta, levantada por la Orden Premonstratense junto al Duero. Declarada Bien de Interés Cultural en 1931, la abadía permaneció siglos en manos privadas hasta que en 2012 reabrió sus puertas como Abadía Retuerta LeDomaine, un hotel de lujo de la cadena Relais & Châteaux.