¿Sueñas con unas inolvidables vacaciones en el mar? Las encontrarás en Oceania Cruises: cruceros de lujo solo para adultos
Oceania Cruises es más que un crucero, es una manera diferente de explorar el mundo. Sus barcos tienen acceso a los puertos más coquetos, permiten estancias más largas para conocer los destinos con calma y albergan una oferta cultural y gastronómica diferencial.
En este invierno frío y lluvioso que tiene ya los días contados apetece más que nunca empezar a pensar en ese viaje especial que nos regalamos cada año y que nos lleva a descubrir nuevos destinos y paisajes. Este es el momento perfecto para imaginar horizontes abiertos, atardeceres en cubierta y la sensación incomparable de despertarte cada día en un destino distinto. Porque sí, un crucero —cuando está bien elegido— puede convertirse en una idea excelente: cómodo, inspirador y sorprendentemente enriquecedor. Las propuestas de Oceania Cruises nos ofrecen un atlas de vacaciones tan diverso como fascinante: naturaleza en estado puro en Alaska y Canadá; esencia mediterránea entre Grecia y el Adriático; paisajes escandinavos de belleza dramática; rutas de exploración por Australia y el Pacífico; o travesías sensoriales entre Singapur, Bali, Tailandia y Vietnam. Distintos escenarios, un mismo hilo conductor: viajar con la máxima comodidad y elegancia, y el placer de saborear cada destino sin prisas.
¿Por qué elegir Oceania Cruises?
Porque es una compañía famosa por su gastronomía e itinerarios, que ha asentado nuevos estándares de calidad en la categoría de los cruceros de lujo. Los ocho barcos de la línea cuentan con la mejor cocina en el mar e itinerarios que abarcan todo el mundo. Las experiencias de viaje a bordo de los pequeños barcos de diseño recorren más de 600 puertos boutique en más de 100 países en 7 continentes en viajes que abarcan desde 7 a más de 200 días. ¡Tantas opciones que te costará elegir!
Además, su flota está compuesta por barcos de tamaño medio, que ofrecen las comodidades propias de los grandes buques y algunas ventajas añadidas, porque en ellos se se respira un ambiente elegante pero informal sin necesidad de llevar esmoquin o traje de fiesta. En Oceania disfrutarás de un ambiente relajado, sin aglomeraciones, sin esperas, sin estrés, sin complicaciones. Por otra parte, el tamaño de los barcos permite atracar en pequeños y exclusivos puertos, a los que los cruceros más grandes no pueden acceder. Y como es una de las navieras que más tiempo permanece en puerto podremos explorar las ciudades sin prisa.
De hecho, Oceania Cruises ofrece más de 8.000 opciones de tours inmersivos, educativos y únicos en sus más de 600 puertos de escala. Los viajeros pueden optar por explorar ciudades icónicas y bulliciosas, gemas menos conocidas e islas tranquilas en la misma navegación gracias a los itinerarios intensivos de destino de la línea.
Adults-Only: apuesta por la calma
Otro aspecto diferencial es que han sabido escuchar las demandas de sus clientes habituales y, para atenderlas, han dado un paso más en su compromiso de ofrecer un entorno de serenidad y sofisticación para unas vacaciones perfectas. Así que, a partir del 7 de agosto de 2026 todas las nuevas reservas para futuros viajes serán para pasajeros de 18 años o más. Aunque eso sí, las reservas realizadas antes de esa fecha y que incluyan menores de edad serán respetadas íntegramente. Esta decisión tiene por objetivo crear una atmósfera refinada, silenciosa y centrada en la cultura y la gastronomía, consolidando a la marca como la opción predilecta para el viajero maduro y sofisticado.
El disfrute a bordo está garantizado. Oceania Cruises incluye una amplia gama de servicios dentro del precio de sus cruceros, bajo su programa “Your World Included”: wifi ilimitado, refrescos, cafés de especialidad, tés, zumos, agua con gas y sin gas incluidos y restaurantes gourmet de especialidad sin coste adicional con The Finest Cuisine at Sea®, que lleva la propuesta culinaria al siguiente nivel con experiencias de maridaje de vinos que se centran en menús de platos creativos maridados con añadas de primera calidad, seleccionadas por los chefs y sumilleres.
Un auténtico viaje gourmet que será todavía más lujoso con la llegada de la Clase Sonata. El primer barco de esta serie, el Oceania Sonata, que se posiciona como el nuevo referente del lujo experiencial, realizará su viaje inaugural el 7 de agosto de 2027, partiendo desde Roma (Civitavecchia) hasta Trieste.
El buque mantendrá la exclusividad de la marca con solo 1.390 pasajeros, aumentando la proporción de suites, entre las que destacan las nuevas Horizon Suites y las Penthouse Deluxe Suites. En el apartado ‘gastro’, incorporará dos conceptos inéditos: La Table (un restaurante de fine dining ultra exclusivo con el sello de los Maîtres Cuisiniers de France) y Nikkei Kitchen, una propuesta de fusión peruano-japonesa que eleva la oferta culinaria de la flota. Será como sentarse a la mesa de los mejores restaurantes de las grandes capitales del mundo pero con el mar como escenario.
¡Aprovecha las ofertas!
¿Suena apetecible? Pues elige tu destino y no dejes pasar la oportunidad. Porque si reservas antes del 14 de abril de 2026 puedes beneficiarte de un ahorro de hasta el 50% en una cuidada selección de cruceros para las temporadas 2026 y 2027. Y además podrás elegir un extra sin coste adicional: paquete de bebidas (copas de vino y cerveza incluidas durante el horario de almuerzo y cena en sus prestigiosos restaurantes) o crédito para excursiones a elegir en su catálogo de más de 8.000 tours inmersivos y educativos en tierra. ¡No lo dejes pasar!
