Un palacio construido sobre una roca de 180 metros: jardines de agua, pinturas antiguas y una entrada con garras de león en esta isla asiática

En Sri Lanka, dos enormes patas de león flanquean una escalera que asciende por la pared de Sigiriya. Arriba quedan los cimientos de un palacio; abajo se dibujan estanques y caminos rodeados de vegetación. La roca se eleva unos 180 metros sobre la llanura, y su cima fue el centro de una capital del siglo V. Para quienes piensan en viajar a Sri Lanka , esta parada permite acercarse a una historia que también se conserva en pinturas y poemas.

Vista aérea de los restos del palacio en la cima de Sigiriya. / istock

Dónde está Sigiriya, la roca que domina el paisaje de Sri Lanka

Sigiriya está en el distrito de Matale, cerca de Dambulla, dentro del Triángulo Cultural de la isla. El relieve sobresale de una extensión de bosques, campos y embalses. Desde el suelo se distingue la roca; desde arriba se descubre el trazado de la antigua ciudad, con sus ejes y recintos.

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982, la ciudad antigua combina arquitectura y paisaje. Esa relación también atrae a quienes visitan Tikal y sus templos rodeados de selva . En Sigiriya, los jardines forman parte de la visita tanto como la subida. Merece la pena detenerse en ellos antes de dirigir toda la atención hacia la cumbre.

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Qué queda del palacio construido sobre la cima

¿Cómo sería vivir sobre este peñasco? Los muros completos han desaparecido, pero los cimientos de ladrillo permiten seguir el dibujo de patios y habitaciones. Hay terrazas a distintas alturas y un gran estanque excavado en la piedra. El agua de lluvia se recogía en la parte superior para abastecer el recinto.

El rey Kassapa I hizo de Sigiriya su capital durante su reinado, del 477 al 495. La historia de su corte estuvo marcada por una disputa dinástica; tras su muerte, el lugar volvió a tener uso monástico. El palacio ocupaba una posición dominante sobre el territorio. Como sucede ante las figuras reales de Abu Simbel , la escala de la construcción ayuda a imaginar cómo se representaba el poder.

Escaleras y muros de ladrillo del antiguo palacio de Sigiriya. / ANZE SESTOVIC

Por qué unas enormes garras de león custodian la subida

En una terraza de la cara norte, las patas de ladrillo revestidas de estuco señalan el acceso al último tramo. La entrada formaba parte de un león monumental, cuya cabeza y cuerpo se han perdido. Su presencia da sentido al nombre de Sigiriya, relacionado con la expresión «roca del león».

El animal está vinculado a la identidad cingalesa y al simbolismo budista. Al pasar junto a las garras se aprecia su tamaño y la estrechez de la escalera que continúa por la pared. La subida tiene tramos expuestos y exige esfuerzo; conviene valorar el vértigo, llevar agua y evitar las horas de mayor calor.

Las garras de león flanquean la escalera de acceso a la cima de Sigiriya. / Bartosz Hadyniak

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Los frescos y las inscripciones del muro del Espejo

En un abrigo de la pared occidental sobreviven figuras femeninas con flores, joyas y tocados. La identidad de las mujeres pintadas sigue abierta a distintas interpretaciones: se han relacionado con personajes de la corte y con figuras celestiales. Conviene contemplarlas sin convertir ninguna hipótesis en una certeza.

Cerca se encuentra el muro del Espejo, llamado así por su superficie pulida. Sobre él, antiguos viajeros dejaron poemas e impresiones, muchas dedicadas a las pinturas. Las inscripciones conservan la mirada de quienes visitaron Sigiriya hace siglos. A la historia de reyes y edificios se añade así una voz mucho más cercana, la de alguien que se detuvo a mirar.

Figuras femeninas con flores y joyas en los frescos de Sigiriya. / Shane P. White

Los jardines de agua que se extienden al pie de la roca

Estanques geométricos, canales y conducciones subterráneas componían el sistema hidráulico de los jardines. Algunas fuentes todavía funcionan cuando hay agua suficiente, impulsadas por la presión del agua y la gravedad. La capacidad de aprovechar este recurso también fue esencial en Petra, una de las paradas de una ruta por Jordania .

El recorrido cambia al acercarse al macizo. Los caminos rodean grandes bloques de piedra y continúan por terrazas sostenidas con muros. El diseño pasa de la simetría a la adaptación al terreno. Para quienes disfrutan observando cómo se organiza un paisaje, los jardines y templos de Kioto ofrecen otra forma de explorar esa relación.

El estanque de la cima de Sigiriya, con vistas a la llanura. / istock

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Un elefante en el paisaje que rodea la roca de Sigiriya. / Bartosz Hadyniak

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