Viaje a Filipinas en 15 días: historia en Manila, colinas de Bohol, lagunas de El Nido y sabores del archipiélago

Filipinas cambia de paisaje al cambiar de isla: las murallas de Manila dejan paso al interior verde de Bohol y a las paredes de caliza de Palawan. Para viajar a Filipinas durante dos semanas, elegir unas pocas etapas permite dedicar más tiempo a cada lugar. Intramuros, las Colinas de Chocolate y las lagunas de El Nido dibujan un recorrido con historia, naturaleza y días junto al mar, sin convertir cada jornada en una mudanza.

Los edificios de Manila se reflejan en las aguas de su puerto deportivo. / Joseph Oropel

Qué visitar en Filipinas en 15 días: un recorrido por Manila, Bohol y Palawan

Manila, Bohol y Palawan pueden servir como base para organizar las dos semanas. La capital merece una primera parada para pasear por Intramuros y acercarse a Binondo, su barrio chino. Después, Bohol combina excursiones por el interior con tiempo en la costa de Panglao. Palawan concentra la parte final del recorrido, con El Nido como punto de partida para explorar la bahía de Bacuit.

¿Cuántos días dedicar a cada zona? Como orientación, se pueden plantear dos o tres en Manila, cuatro en Bohol y el resto en Palawan y los desplazamientos. Cada cambio de isla consume tiempo que conviene descontar de las visitas. Si se incluye el río subterráneo de Puerto Princesa, habrá que ajustar las jornadas de El Nido. Quienes prefieran lagos y pecios pueden valorar Coron, al norte de Palawan , como alternativa a una etapa, sin añadirla por obligación.

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De las Colinas de Chocolate a las lagunas de El Nido: los paisajes que marcan el viaje

Desde un mirador de Bohol, las Colinas de Chocolate forman una sucesión de montículos redondeados que se extiende por el horizonte. La hierba adquiere tonos marrones cuando se seca, de ahí su nombre; con las lluvias, el paisaje recupera el verde. Su forma procede de la erosión de la piedra caliza. La isla forma parte de la red de geoparques mundiales de la Unesco.

En El Nido, la caliza dibuja paredes escarpadas sobre el agua. La bahía de Bacuit reúne lagunas, playas y arrecifes en un mismo paisaje. Big Lagoon y Small Lagoon son dos de sus enclaves conocidos, cuyo acceso debe ajustarse a las condiciones y medidas de conservación. Las costas rocosas conectan visualmente con otros paisajes de Tailandia más allá de Bangkok ; las jornadas de esnórquel también pueden interesar a quienes disfrutan de los arrecifes de Maldivas .

Un mirador permite contemplar las Colinas de Chocolate, en el interior de Bohol. / Istock

Intramuros y la vida en las islas: una mirada a la historia y la cultura filipinas

Intramuros conserva lugares esenciales para acercarse al pasado de Manila. La iglesia de San Agustín permite contemplar su interior barroco, mientras Casa Manila recrea una residencia acomodada del siglo XIX. En el Fuerte Santiago, el recuerdo de José Rizal, encarcelado allí antes de su ejecución en 1896, introduce la historia de la lucha por la independencia filipina.

Fuera de la capital, las fiestas patronales, la música y las comidas compartidas muestran otras facetas del país. En Bohol, Corella permite acercarse además a la conservación del tarsero, un pequeño primate nocturno. Observarlo exige silencio, distancia y respeto por su descanso: se evita tocarlo y utilizar flash. La visita aporta un contrapunto a las playas y ayuda a entender por qué cuidar el entorno forma parte del viaje.

Un coche de caballos en las calles de Intramuros, en Manila. / Istock

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Qué comer en Filipinas: adobo, sinigang y pescado a la parrilla

El vinagre y los sabores ácidos tienen un papel destacado en la cocina filipina. El adobo suele prepararse con pollo o cerdo, vinagre, ajo, pimienta y salsa de soja, aunque las recetas cambian según la casa. El arroz acompaña la salsa. En el sinigang, la acidez llega al caldo mediante ingredientes como el tamarindo, junto con verduras y carne, pescado o marisco.

En las zonas costeras, el pescado a la parrilla, o inihaw na isda, ofrece otra forma de sentarse a la mesa. Puede servirse con salsas de vinagre, soja y cítricos. Probar distintas preparaciones permite conocer el país también a través de sus comidas. Para quienes eligen destinos por su vida junto al mar, las islas de Malasia ofrecen otra propuesta de viaje por el sudeste asiático.

Arroz, marisco y carnes servidos sobre hojas de plátano. / Istock

Cuál es la mejor época para viajar a Filipinas y qué cambia según las islas

De enero a abril suele haber condiciones favorables para este recorrido, aunque la lluvia y el estado del mar varían de una isla a otra. Manila y Palawan tienen una temporada generalmente más seca durante parte del invierno y la primavera; en Bohol conviene contar también con posibles chubascos. El aspecto de las Colinas de Chocolate dependerá de cuánto se haya secado la vegetación.

El monzón del suroeste suele traer más lluvias a las zonas occidentales durante buena parte del verano y el otoño. La navegación depende del tiempo incluso en los meses más favorables. Dejar margen para cambios y revisar las previsiones locales ayuda a organizar las salidas al mar. Las fechas deben elegirse pensando en las islas concretas del recorrido, porque el archipiélago tiene distintos patrones de lluvia.

Kayaks recorren una laguna de aguas turquesas rodeada de paredes de roca. / Rodrigo M. Nunes

Cómo organizar un viaje a Filipinas

Cuando empiezas a pensar en un viaje a Filipinas, surgen preguntas sobre cuántas islas visitar, qué época elegir y cómo combinar las etapas. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano ayuda a ajustar experiencias, desplazamientos y presupuesto a tus gustos. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres, con una propuesta personal y un equipo que te acompaña.

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Un jeepney circula bajo el arco de entrada a Binondo, en Manila. / Istock

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