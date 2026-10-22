Un río donde el agua cambia de color: para llegar a él, hay que atravesar un parque nacional con cascada azul y un sendero que discurre por el bosque tropical

En Costa Rica, dos corrientes de agua transparente se encuentran en el bosque y dan paso a un cauce azul. Sucede en río Celeste, dentro del Parque Nacional Volcán Tenorio, donde el cambio de color se puede observar en el punto de unión de sus aguas. Para quienes quieren viajar a Costa Rica , esta caminata añade una pregunta a la fotografía de la cascada: ¿de dónde sale ese azul?

El volcán Tenorio se alza sobre el bosque tropical de Costa Rica. / istock

Dónde está río Celeste, el recorrido azul del Parque Nacional Volcán Tenorio

La cordillera volcánica de Guanacaste atraviesa el norte del país. Allí, el parque se extiende por las provincias de Alajuela y Guanacaste, con Bijagua como una de las poblaciones próximas. El río discurre por un bosque húmedo que cubre las laderas del Tenorio, lejos del paisaje de playa que suele asociarse al viaje centroamericano.

Situarlo en el mapa ayuda a escoger qué parte del país conocer con calma. Una guía de Costa Rica permite poner esta parada en contexto: las distancias y el relieve condicionan el ritmo del recorrido. Conviene reservar tiempo para caminar y detenerse, en lugar de encajar la visita como una pausa breve.

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Qué ver en el sendero, de la catarata a la Laguna Azul

El sendero Misterios del Tenorio enlaza los principales puntos del recorrido. La humedad se nota en el suelo, las hojas y los troncos. La bajada a la catarata exige descender una larga escalera, con la correspondiente subida al regresar. Abajo, el agua cae sobre una poza azul rodeada de vegetación; la espuma blanca destaca sobre el color del remanso.

Después, el camino continúa hacia la Laguna Azul, donde la corriente pierde velocidad. El contraste del agua con el bosque cambia a lo largo del sendero: en la catarata domina el movimiento; en la laguna, la superficie más tranquila. La combinación de selva y agua también atrae a quienes recorren los cenotes de Riviera Maya , aunque aquí el paisaje tiene un origen volcánico.

Las aguas azules de río Celeste, rodeadas de bosque tropical. / Juhani Viitanen

Por qué el agua de río Celeste parece teñida de azul

La explicación empieza con partículas minerales tan pequeñas que pasan inadvertidas. El río Buena Vista transporta aluminosilicatos; al mezclarse con la Quebrada Agria, el cambio de acidez favorece que esas partículas se agrupen. La interacción de la luz con los minerales suspendidos produce el azul que vemos. Investigadores de la Universidad de Costa Rica estudiaron este fenómeno y su relación con el tamaño de las partículas.

Es una buena razón para mirar el paisaje con curiosidad. La naturaleza puede producir efectos luminosos mediante procesos muy distintos: en las cuevas de Waitomo y las bahías bioluminiscentes de Puerto Rico , la luz procede de organismos vivos. En el Tenorio intervienen el agua, las partículas y la luz solar.

El cauce azul de río Celeste atraviesa la vegetación del bosque tropical. / Viktoriia Chukalina

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Los Teñideros y los Borbollones, dos paradas para observar el río de cerca

En los Teñideros se aprecia el encuentro de las corrientes que desencadena el fenómeno. El interés está en observar la transición del agua transparente al azul, siguiendo el cauce con la mirada. La intensidad del color depende de las condiciones: las lluvias fuertes pueden arrastrar sedimentos y enturbiar el río. La imagen de una fotografía nunca garantiza lo que se encontrará al llegar.

Los Borbollones ofrecen otra escena. Las burbujas rompen la superficie y el olor a azufre delata la actividad del subsuelo. Las emanaciones de gases recuerdan el carácter volcánico del lugar. Se observan desde el recorrido habilitado, manteniendo la distancia indicada y sin abandonar el sendero.

Señales hacia el mirador y la Laguna Azul en el bosque del Tenorio. / istock

El bosque del Tenorio, una razón para mirar más allá del agua

Los troncos sostienen bromelias y orquídeas; helechos y lianas ocupan distintos niveles de la vegetación. Un árbol merece especial atención: el jícaro danto, cuyos frutos y flores crecen directamente sobre el tronco y las ramas principales. Sus frutos forman parte de la alimentación de las dantas que habitan estos bosques.

La presencia de fauna invita a avanzar atento, sin dar por hecho ningún encuentro. Recorrer el bosque requiere respetar tanto el sendero como el cauce. El barro aconseja calzado con buen agarre y, dentro del parque, el baño está prohibido. La visita se disfruta desde las escaleras, los miradores y el camino.

Un puente colgante cruza las aguas turquesas de río Celeste. / istock

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Un remanso de aguas turquesas junto al sendero de río Celeste. / Juhani Viitanen

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