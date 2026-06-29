Eurostars Grand Cayacoa: el refugio caribeño de tus sueños

El Caribe es el destino soñado por excelencia. Ese al que todos queremos ir una vez en la vida y después otra y otra más. Es lo que sucede cuando se descubre Samaná, una península donde el verde intenso de la selva se derrama hasta encontrarse con un mar de azules imposibles.Y ahí, en medio de ese paisaje idílico, el Eurostars Grand Cayacoa se convierte en una invitación difícil de rechazar.

Eurostars Grand Cayacoa, en la bahía de Samaná (República Dominicana) / D. R.

Su arquitectura de inspiración colonial se fusiona con la exuberancia tropical y océano, en perfecta sintonía. Las piscinas integradas en el paisaje y las terrazas panorámicas nos lo pondrán muy fácil para relajarnos y desconectar y muy difícil para decidirnos a abandonar ese delicioso dolce far niente y lanzarnos a la aventura de explorar esta bellísima bahía.

Habitación con terraza / D. R.

Sin embargo, también hay infinidad de opciones para disfrutar de las actividades al aire libre: esnóquel, kayak, paddle surf... Pero, sin duda, una de las actividades más apasionantes es el avistamiento de ballenas: un espectáculo natural excepcional. Cada año, entre enero y marzo, cientos de ballenas jorobadas llegan a la bahía para aparearse y dar a luz, convirtiendo Samaná en uno de los mejores escenarios del mundo para observarlas. Los huéspedes del Eurostars Grand Cayacoa pueden disfrutar del espectáculo en primera línea, desde los privilegiados miradores del hotel.

Vistas desde Eurostars Grand Cayacoa / D. R.

Sabores que despiertan los sentidos

Su propuesta gastronómica es un viaje entre sabores internacionales, mediterráneos y locales. Los restaurantes y bares del resort se adaptan a cada momento del día: desde desayunos con luz dorada sobre la bahía, hasta cócteles tropicales junto a la piscina o cenas íntimas bajo un cielo estrellado.

Restaurante panorámico / D. R.

Este rincón de República Dominicana es perfecto para quienes buscan desconectar, descubrir paisajes inolvidables y crear recuerdos que permanezcan. Si buscas inspiración para escoger tu próximo destino y unas vacaciones diferentes, este rincón del Caribe, en Samaná, podría ser el comienzo de tu mejor historia.

Eurostars Grand Cayacoa 5*

Loma De Puerto Escondido, Avenida La Marina #1 32000 Samaná (República Dominicana)

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Tel.: +1 809-538-3131

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