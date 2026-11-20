Entre 2016 y 2020, quien encendía La 1 por la mañana se encontraba con María Casado al frente de 'La mañana'. Llevaba entonces más de una década en Televisión Española, donde había presentado el Telediario del fin de semana y 'Los desayunos de TVE', y aunque había dejado los platós hacía tiempo, este 19 de noviembre regresó a nuestras pantallas. En 2020 dejó la cadena pública, y un año después esa misma franja de las mañanas la ocupó Silvia Intxaurrondo con 'La hora de La 1'. Intxaurrondo había empezado en la Cadena SER, en el 'Hoy por hoy' de Iñaki Gabilondo, y había pasado por CNN+, Cuatro, EITB y Telemadrid antes de llegar a TVE.

Barcelona es la ciudad natal de María Casado. / Istock

Las dos tienen detrás una historia parecida. Ninguna venía de una familia de periodistas, y las dos fueron las primeras de su casa en ir a la universidad. "Vengo de una familia muy humilde. Mi madre durante años cosía y limpiaba", ha contado Casado, que recuerda que lo más parecido al periodismo que conocía era el trabajo de un tío suyo en una fábrica de tubos para televisores. Intxaurrondo lo resume en una frase: es "la primera mujer de mi familia que fue a la universidad".

Lucía Alfonso González

Silvia Intxaurrondo y la Santurtzi de las sardinas

Silvia Intxaurrondo nació en Barakaldo el 24 de octubre de 1979, pero creció en Santurtzi, el pueblo pesquero de al lado, en la margen izquierda de la ría y a los pies del monte Serantes. Sus padres se empeñaron en que estudiara, y ella relaciona con aquel pueblo su forma de trabajar. "Tengo mucho nivel de autoexigencia porque vengo de un pueblo pequeño y humilde", explicaba en una entrevista con Vanitatis. Hoy vive en Madrid, y a Santurtzi sigue volviendo con sus hijos.

Durante mucho tiempo, decir Santurtzi era hablar de sardinas. Las vendedoras salían del puerto y recorrían a pie la orilla de la ría hasta Bilbao para venderlas, y de aquel oficio nació una de las canciones populares más conocidas del País Vasco. En el paseo de Iparraguirre, un monumento a la sardinera las recuerda, y en el puerto pesquero los restaurantes siguen asando la sardina a la parrilla. Muy cerca están la iglesia de San Jorge y el palacio Oriol, asomado a la ría, y por el pueblo se reparten las catorce obras de su museo de esculturas al aire libre. Cada 16 de julio, los pescadores sacan en procesión a la Virgen del Carmen, la patrona, en recuerdo de los marineros que no volvieron.

Creció en Santurtzi. / Istock

María Casado y la Barcelona de sus primeros pasos

María Casado Paredes nació en Barcelona el 14 de marzo de 1978, era hija única y se crio muy unida a sus primos. Hace unos años compartió una foto de niña con una frase sencilla: "En Barcelona di mis primeros pasos". Desde 2020 vive en Málaga, adonde se fue a trabajar en la productora de Antonio Banderas, y aunque ahora habla de "mi querida Málaga", fue en Barcelona donde empezó todo.

Vistas de la ciudad condal. / Istock

A Barcelona se la llama la Ciudad Condal por los condes que la gobernaron en la Edad Media, y de esos siglos quedan el Barrio Gótico, la catedral y las calles estrechas que llevan hasta la plaza del Rei. Cuando la ciudad derribó sus murallas, a mediados del siglo XIX, Ildefons Cerdà trazó el Eixample, el ensanche de manzanas cuadradas donde Antoni Gaudí levantaría después la Casa Batlló y La Pedrera. Las dos forman parte, junto al Park Güell y la Sagrada Familia, de las obras de Gaudí declaradas Patrimonio de la Humanidad. Hacia el mar quedan el puerto y la Barceloneta, y al otro lado del centro, el monte de Montjuïc, con los museos y jardines que dejó la Exposición Internacional de 1929.