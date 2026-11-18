La Costa del Sol es mucho más que un destino para pasar las vacaciones junto al Mediterráneo. Su clima, sus playas y su estilo de vida han convertido esta franja del litoral malagueño en un lugar donde cada vez más extranjeros deciden establecerse, especialmente después de la jubilación. También conserva el carácter de los pueblos mediterráneos, con calles tranquilas, comercios tradicionales y celebraciones populares que mantienen vivo su vínculo con las costumbres locales. ¿Quién no querría pasar los mejores años de su vida en un lugar así?

Torrox (Málaga) / Istock / aprott

Entre sus localidades hay una que ha llamado la atención de la prensa británica por una combinación difícil de ignorar: muchas horas de sol, ambiente tranquilo y un coste de vida que todavía resulta más asequible que el de otros enclaves turísticos. Se trata de Torrox, un municipio que aspira a convertirse en refugio para quienes quieren disfrutar de su retiro sin necesitar una pensión elevada o gastarla por completo. Está claro que, frente al perfil de rascacielos, discotecas y pubs ingleses que ha hecho famosa a Benidorm, cada vez más jubilados buscan otra versión de España.

Adriana Fernández

Este municipio de la Axarquía, a unos 45 kilómetros de la capital malagueña, cerró el padrón de enero de 2026 con 22.523 habitantes según el INE. Más del 30% de sus vecinos son ya extranjeros, repartidos entre 90 nacionalidades distintas, con británicos, alemanes y escandinavos entre los colectivos presentes con más fuerza, según los datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por la prensa local. Aquí las máximas de verano no superan los 32 grados y las mínimas de invierno no bajan de los 3. El resultado son más de 300 días de sol al año, repartidos entre dos paisajes muy distintos: Torrox Pueblo, y Torrox Costa.

Torrox (Málaga) / Istock / CaronB

Los jubilados británicos encuentran el paraíso en un pueblo de la Costa del Sol

El medio británico Euro Weekly News ha incluido esta localidad malagueña entre los cuatro destinos españoles donde considera posible vivir con una pensión de unos 1.000 euros mensuales, ya que los alquileres rondan los 600-800 euros mensuales. La localidad cuenta, además, con servicios cotidianos que facilitan la vida de las personas mayores: centros de salud, farmacias, comercios, mercados y transporte público. A ello se suma su proximidad a Málaga capital.

Torrox (Málaga) / Istock / chrupka

Los encantos del pueblo con el 'mejor clima de Europa'

El casco histórico de Torrox Pueblo conserva calles estrechas y empinadas, fachadas encaladas y rincones como la calle Silva o la Colina del Sol, ideales para perderse durante el día. Allí se levanta la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, construida a comienzos del siglo XVI sobre la antigua mezquita aljama del municipio y hoy de estilo predominantemente neogótico tras sucesivas reformas. También destaca la Ermita y Convento de Nuestra Señora de las Nieves, fundados por los frailes Mínimos de San Francisco entre los siglos XVII y XVIII.

Los jubilados británicos cambian Benidorm por un pueblo con más de 300 días de sol al año de la Costa del Sol / Istock / MEDITERRANEAN

El faro de Torrox (Málaga) / Istock / MEDITERRANEAN

Sin olvidar que es de gran interés la Fiesta de las Migas, que cada diciembre reúne a vecinos y visitantes alrededor de uno de los platos más representativos de la gastronomía de la zona. Por su parte, en la costa, junto al Faro de Torrox (construido en 1864), un centro de interpretación explica los restos de la ciudad romana de Caviclum. A pocos metros, la Torre de Calaceite, una torre almenara del siglo XVI, vigila el litoral desde un promontorio, junto a una curiosa réplica de castillo en miniatura levantada por un vecino con materiales recogidos en la playa. El litoral suma más de 9 kilómetros de playas (Ferrara, El Morche, Calaceite, Mazagarrobo o Cenicero-Las Dunas, entre otras).