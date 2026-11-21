En la provincia de España con más aldeas de un solo vecino, José se compró una casa en ruinas entre viñedos de la Ribeira Sacra: "Este lugar te hace repensar el ritmo"
Dejó atrás una trayectoria vinculada al activismo y la comunicación para rehabilitar una casa abandonada en Sober, rodeada de viñedos y aldeas donde cada vez quedan menos vecinos.
En la provincia de Lugo, las aldeas en las que solo queda una persona censada se han duplicado en apenas dos décadas. Si en 2004 había 316 núcleos en esta situación, al terminar 2024 la cifra ya alcanzaba los 614, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Medio mapa rural parece ir vaciándose poco a poco, pero también los hay que van a contracorriente y deciden hacer exactamente el camino contrario: dejar la ciudad, comprar piedra vieja y empezar de cero donde no hay casi nadie.
Es lo que hizo José Vicente Barcia, cuya historia recogió el diario El Progreso. Periodista con décadas de trayectoria en el activismo social y ecologista, pasó años metido de lleno en la comunicación institucional hasta que aterrizó en Sober, al sur de Lugo. Allí acabó comprando una casa en ruinas en una diminuta aldea llamada Tabouzos con la idea de levantarla poco a poco para convertirla en su residencia habitual.
De la comunicación política en Cádiz a una aldea de Sober
Antes de cambiar el asfalto por los bancales de viñas, Barcia llevaba media vida vinculado a movimientos medioambientales. Fue una pieza clave en la comunicación de organizaciones como Ecologistas en Acción y llegó a trabajar como jefe de gabinete de prensa del alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi'. Pero, según contaba a dicho diario, la exigencia diaria le acabó pasando factura: "Llegó un momento en el que me encontré agotado".
Justo entonces se cruzó en su camino una propuesta de la cooperativa Ecooo para coordinar un proyecto en Galicia. El plan consistía en rehabilitar una antigua casona en Donelle, en la parroquia de Gundivós, para transformarla en un centro de formación socioambiental. Aquel encargo le sirvió de puente para descubrir una comarca que le atrapó desde el primer día: al llegar a la Ribeira Sacra sintió un auténtico "flechazo" y, poco después, adquirió una casa en ruinas en Tabouzos, entre Lobios y Amandi, donde vive solo mientras avanza con la restauración.
Pero instalarse en una aldea implica aceptar otra forma de vivir y, sobre todo, otro ritmo: "Este lugar te interpela". Según cuenta, vivir aquí "te obliga a repensar el ritmo, el vínculo con la tierra, la forma en que habitamos el mundo". Para él, mudarse al campo tiene que ver con echar raíces en una comunidad real y recuperar el contacto con el entorno. Su vida en Tabouzos va de la mano de su trabajo en Guardabosques, un proyecto enfocado en impulsar la formación y la conciencia socioambiental.
Lugo ha duplicado las aldeas con un solo habitante en veinte años
La aventura de José ocurre en la provincia que lidera este fenómeno en toda España. Los números del INE muestran cómo Lugo pasó de 316 aldeas de un solo vecino en 2004 a 614 apenas 20 años después, afectando a la inmensa mayoría del territorio: hace dos décadas había 53 municipios con núcleos en esta situación y en 2024 apenas tres se libraban. Muras encabeza la lista con 33 aldeas de un único habitante, seguida de Ourol con 29, Vilalba con 27, Viveiro con 25, y O Valadouro y Xermade con 18 cada uno. La propia Ribeira Sacra suma decenas de casos, con 28 núcleos en Sober, 24 en O Saviñao y 22 en Chantada.
Detrás de cada cifra hay formas muy distintas de llevar la soledad en el mundo rural gallego. En municipios como A Fonsagrada hay vecinos como Celia que aseguran no sentirse solos pese a tener la casa más cercana a más de un kilómetro, entretenidos entre visitas, sus animales y la huerta; mientras que en puntos de la costa como O Vicedo, parejas como Isabel y José han visto marcharse a todos sus vecinos con el paso de los años.
- José Luis Perales (81 años) vendió más de 50 millones de discos y sigue escondiéndose en un pueblo de la Alcarria de 120 vecinos: un taller de alfarero, bodegas excavadas en la roca y una iglesia del siglo XVI
- Nacieron a 60 kilómetros y se conocieron entre platós de televisión: las raíces separadas de Nacho Abad (56 años) y Bárbara Royo están entre el palacio gótico de los Mendoza y la capital del 'Paisaje de la Luz
- Macarena Gómez (48 años) dejó Madrid por un molino del siglo XVII en la comarca que ella llama “mi Toscana”: pavos reales, alpacas rescatadas y un granero convertido en loft
- Raphael (83 años) vendió más de 70 millones de discos y lleva medio siglo en uno de los barrios más ricos de España: un palacio barroco, una capilla de mármol y un encinar protegido
- Manuel (76 años), último ganadero en activo de una aldea asturiana de ocho vecinos, lanza un aviso: “El campo se muere y, si no se hace algo, se acaba rápido”
- Se conocieron en las aulas de árabe de la Autónoma: Las raíces separadas de Silvia Intxaurrondo y Farouk Jhinaoui están a 1500 kilómetros entre un pueblo minero y el país de Cartago
- Valentina (78 años) es la última vecina de una aldea asturiana a la que ya no llega ni el panadero: 'Vivo sola, sola y sola
- Pagó 3,5 millones de euros y hoy vive en el corazón de un Patrimonio de la Humanidad: la mansión morisca de Michael Douglas está en un pueblo medieval con vistas al Mediterráneo