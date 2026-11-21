En la provincia de Lugo, las aldeas en las que solo queda una persona censada se han duplicado en apenas dos décadas. Si en 2004 había 316 núcleos en esta situación, al terminar 2024 la cifra ya alcanzaba los 614, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Medio mapa rural parece ir vaciándose poco a poco, pero también los hay que van a contracorriente y deciden hacer exactamente el camino contrario: dejar la ciudad, comprar piedra vieja y empezar de cero donde no hay casi nadie.

Viñedos de Sober, Ribeira Sacra / Istock

Es lo que hizo José Vicente Barcia, cuya historia recogió el diario El Progreso. Periodista con décadas de trayectoria en el activismo social y ecologista, pasó años metido de lleno en la comunicación institucional hasta que aterrizó en Sober, al sur de Lugo. Allí acabó comprando una casa en ruinas en una diminuta aldea llamada Tabouzos con la idea de levantarla poco a poco para convertirla en su residencia habitual.

Sara Fernández García

De la comunicación política en Cádiz a una aldea de Sober

Antes de cambiar el asfalto por los bancales de viñas, Barcia llevaba media vida vinculado a movimientos medioambientales. Fue una pieza clave en la comunicación de organizaciones como Ecologistas en Acción y llegó a trabajar como jefe de gabinete de prensa del alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi'. Pero, según contaba a dicho diario, la exigencia diaria le acabó pasando factura: "Llegó un momento en el que me encontré agotado".

Doade es otra aldea de Sober, en la Ribeira Sacra, Lugo / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Justo entonces se cruzó en su camino una propuesta de la cooperativa Ecooo para coordinar un proyecto en Galicia. El plan consistía en rehabilitar una antigua casona en Donelle, en la parroquia de Gundivós, para transformarla en un centro de formación socioambiental. Aquel encargo le sirvió de puente para descubrir una comarca que le atrapó desde el primer día: al llegar a la Ribeira Sacra sintió un auténtico "flechazo" y, poco después, adquirió una casa en ruinas en Tabouzos, entre Lobios y Amandi, donde vive solo mientras avanza con la restauración.

Pero instalarse en una aldea implica aceptar otra forma de vivir y, sobre todo, otro ritmo: "Este lugar te interpela". Según cuenta, vivir aquí "te obliga a repensar el ritmo, el vínculo con la tierra, la forma en que habitamos el mundo". Para él, mudarse al campo tiene que ver con echar raíces en una comunidad real y recuperar el contacto con el entorno. Su vida en Tabouzos va de la mano de su trabajo en Guardabosques, un proyecto enfocado en impulsar la formación y la conciencia socioambiental.

Lugo ha duplicado las aldeas con un solo habitante en veinte años

La aventura de José ocurre en la provincia que lidera este fenómeno en toda España. Los números del INE muestran cómo Lugo pasó de 316 aldeas de un solo vecino en 2004 a 614 apenas 20 años después, afectando a la inmensa mayoría del territorio: hace dos décadas había 53 municipios con núcleos en esta situación y en 2024 apenas tres se libraban. Muras encabeza la lista con 33 aldeas de un único habitante, seguida de Ourol con 29, Vilalba con 27, Viveiro con 25, y O Valadouro y Xermade con 18 cada uno. La propia Ribeira Sacra suma decenas de casos, con 28 núcleos en Sober, 24 en O Saviñao y 22 en Chantada.

Paisaje del Ribeira Sacra desde las alturas. / Istock / David Pedre

Detrás de cada cifra hay formas muy distintas de llevar la soledad en el mundo rural gallego. En municipios como A Fonsagrada hay vecinos como Celia que aseguran no sentirse solos pese a tener la casa más cercana a más de un kilómetro, entretenidos entre visitas, sus animales y la huerta; mientras que en puntos de la costa como O Vicedo, parejas como Isabel y José han visto marcharse a todos sus vecinos con el paso de los años.