A menos de dos horas desde Madrid se encuentra uno de los grandes templos del lechazo asado y cuna del vino de Ribera del Duero. No es de extrañar que Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, se esté convirtiendo en uno de los destinos favoritos de la clase media para organizar una escapada de fin de semana, sobre todo durante el invierno. Y diciembre, justo antes de Navidad, es posiblemente la mejor época para descubrirlo.

Y es que Aranda de Duero es uno de los grandes centros históricos, vinícolas y gastronómicos de Castilla y León, una localidad burgalesa que reúne tres atractivos muy potentes para una escapada: un casco histórico con arquitectura monumental, edificios góticos, cuevas subterráneas y una cultura gastronómica ligada al horno de leña y al vino como decíamos.

Sara Fernández García

Una villa con patrimonio subterráneo

Los orígenes de Aranda de Duero se remontan al siglo X. Su posición en el valle del Duero, entre los territorios cristianos del norte y los musulmanes del sur, la convirtió en un enclave estratégico durante la Edad Media. Eso le llevó a convertirse en villa en el siglo XIII, lo que le otorgaba una posición especial frente al poder de los señores feudales. Aunque su época de mayor esplendor llegó durante los siglos XV y XVI, cuando se convirtió en un importante centro económico y administrativo de la comarca.

Lo interesante es que bajo su casco histórico existe una auténtica red de galerías excavadas entre los siglos XIII y XVIII. No son bodegas aisladas, sino un entramado subterráneo conectado con la antigua actividad económica y comercial de la villa que alcanza los siete kilómetros de galerías.

Más de 130 bodegas subterráneas / Istock

Bajo tierra se conservan alrededor de 135 bodegas, según las cifras del catálogo urbanístico municipal. Están excavadas a una profundidad aproximada de 10-12 metros y muchas de ellas se encuentran alrededor de la iglesia de Santa María. Una de las más interesantes es la Bodega de las Ánimas, convertida en espacio museístico.

Es tal la importancia y singularidad de esta red de bodegas subterráneas, que están declaradas Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Etnológico. Una declaración que reconoce, además de las galerías, todo el legado de técnicas, instalaciones y formas de trabajo relacionadas con la elaboración y conservación del vino.

Con un rico patriomonio gótico / Istock

Es uno de los grandes destinos del vino en España

Aranda es la capital de la Ribera del Duero burgalesa y uno de los principales núcleos de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Su relación con el vino va mucho más allá de las antiguas galerías, como se puede observar en sus alrededores, donde hay viñedos, bodegas y establecimientos enoturísticos que permiten conocer una de las regiones vinícolas más reconocidas internacionalmente.

Además, Aranda fue distinguida como Ciudad Europea del Vino 2020-2022, por parte de la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN), el organismo vinculado en España a la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN).

Aranda de Duero, una escapada entre bodegas subterráneas y el mejor lechazo asado de España / Istock / i

El lechazo, identidad gastronómica

Aranda de Duero ha construido buena parte de su identidad alrededor del lechazo asado, y lo hace con un estilo propio: el lechazo arandino: en horno de leña, asando lentamente y tradicionalmente en cazuela de barro. Lo más habitual en estas tierras es acompañarlo con Torta de Aranda, un pan tradicional de aceite; morcilla de Burgos o de Aranda; lechuga arandina; y, cómo no, vinos tintos de la Ribera del Duero.