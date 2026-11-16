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Lucía Alfonso González

Santiago Segura (61 años) y José Mota (61) pagaron 4,8 millones por "el Edimburgo español": un castillo en una villa medieval de Segovia con 350 vecinos

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Hay castillos con leyenda y castillos con historia de verdad. Se levantó en el siglo XIII sobre un cerro de casi mil metros, se reconstruyó en el XV con una imponente torre del homenaje y lleva separado del pueblo por un foso excavado en la roca desde entonces. Cuatro siglos después, ya en ruinas, lo rescató un célebre pintor vasco que lo convirtió en su refugio. Hoy tiene nuevos dueños muy conocidos del cine y el humor, que pagaron 4,8 millones de euros por sus 700 metros cuadrados habitables y quieren devolverle la vida y abrirlo enteramente al público.

Pero el castillo es solo el final del cuento. Antes hay que cruzar la única puerta de la muralla, del siglo XI, coronada por el escudo de la familia que fue dueña de la fortaleza durante siglos. Detrás espera una villa de apenas 335 vecinos que apenas ha cambiado en 500 años, con casonas blasonadas, una cárcel medieval convertida en museo y una iglesia con torre románica que guarda una pila bautismal del siglo XIII. El museo reúne bodegones flamencos del siglo XVII, un Cristo de El Greco y un retrato pintado por Goya, además de mazmorras y patios defensivos. Todo, a poco más de cien kilómetros de Madrid. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.