El pueblo medieval ideal para recorrer a pie y comer "las mejores croquetas de puchero de España": una muralla de dos kilómetros, un castillo en lo alto de una montaña y calles declaradas Conjunto Histórico
Las croquetas en este pueblo son diferentes, pero quien las prueba asegura que están espectaculares.
Luchar por quién se queda la última croqueta del plato ha traído más disputas que muchos enfrentamientos a lo largo de la historia. Son muchos quienes aseguran que sus madres o abuelas preparan las mejores del mundo, con una bechamel suave y contundente y un rebozado crujiente para crear el contraste perfecto. No es fácil señalar un punto en el mapa donde comer las mejores, pero quizá sí las más originales. Y es que en un pueblo de Castellón son triangulares.
Croquetas triangulares en un pueblo medieval
Cuando se habla de Morella en revistas de viajes como esta, siempre se destaca su arquitectura medieval -y no es para menos, pues conserva algunos edificios antiquísimos en perfectas condiciones- y nunca de las croquetas morellanas. Este plato es tan popular que incluso cuenta con un Día Mundial, el 16 de enero, pero estamos tan acostumbrados a verlas redondas u ovaladas, que las de Morella resultan especialmente atractivas por parecerse más a una empanadilla.
Se suelen preparar con tres tipos de carne, cerdo, ternera y pavo guisados, que antaño se aprovechaba de los pucheros. Como en cualquier rincón de España. Luego se mezclan con una ligera bechamel, mucho más que las habituales, y en lugar de rebozarse, se rellena una oblea que luego sí se pasa por huevo y pan rallado. Las llamadas "croquellanas" deben su origen a las guisadoras del pueblo, que las hicieron por primera vez entre las décadas de 1950 y 1960.
En aquel entonces solo había bares en Morella y los banquetes más importantes se celebraban en el pabellón, para los que cocinaban aquellas mujeres. En los 80 se convirtieron en todo un reclamo turístico: cientos y miles de personas se desplazaban hasta este pueblo de 2.500 habitantes para probar las croquetas-empanadillas de las que todo el mundo hablaba. La receta que ha quedado escrita es la de Pilar Bonet, que ha ido transmitiendo a sus sucesores.
Un castillo y una muralla para defender el entorno
Pero Morella es un pueblo que resulta atractivo mucho más allá de sus croquetas. Conserva dos kilómetros intactos de muralla, varias ermitas, dieciséis torres, masías, puentes, acueductos y casas señoriales de diversas épocas. Y, en lo más alto, el castillo, su principal seña de identidad. Las casas se van apilando sobre la colina hasta llegar casi al castillo, que de lejos pudiera parecer un apéndice de la propia montaña a más de mil metros de altura.
Está construido sobre una roca natural que ya habían habitado civilizaciones anteriores -se han hallado restos del Neolítico y la Edad de Bronce-. Se estima que se construyó entre los siglos XIII y XIV y, aprovechando la orografía, se erigió también el Palacio del Gobernador, que ahora alberga una exposición sobre la historia del castillo. Desde allí, se obtienen unas vistas verdaderamente espectaculares del pueblo y parte de la comarca.
Paseando por sus calles...
Adentrándonos en el casco antiguo, que está declarado Conjunto Histórico-Artístico, nos topamos con calles estrechas que mantienen el trazado medieval donde se reparten antiguas casas de piedra. Uno de los núcleos es la Pla d'Estudi, donde más ambiente hay en cualquier época del año. Cerca está la calle Blasco de Alagón, salpicada de soportales medievales bajo los que se extienden locales de artesanía y productos típicos como la manta morellana.
Otro edificio impresionante es la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor, una auténtica joya del gótico religioso, con un órgano de la Escuela Aragonesa de 1789 en su interior. En la línea religiosa, destaca también el convento de San Francisco, fundado en 1272 y activo hasta el siglo XIX. Aunque quizá lo más impactante es el acueducto, los arcos de Santa Lucía y La Pedrera, del año 1338, para dotar de agua a los lugareños.
Después de pasear por la judería, las calles medievales y visitar todos sus monumentos, es difícil que al viajero no le haya entrado hambre. Nada como una buena croqueta morellana en uno de sus bares para reponer fuerzas y seguir caminando. Además, también se venden en muchas tiendas por lo que se convierte en el souvenir más cotizado de todo Morella.
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