Nacido en Linares, Jaén, en 1943, Miguel Rafael Martos Sánchez o más conocido como Raphael, es uno de los actores y cantantes más emblemáticos de la música española. Con más de seis décadas de trayectoria y éxitos mundiales como “Yo soy aquel” y “Mi gran noche”, Rafael vendió más de 70 millones de discos a lo largo de su carrera, consolidándose como uno de los más grandes del panorama musical español.

Sara Fernández García

Con tan solo 9 meses sus padres decidieron emigrar a Madrid y se instalaron en el modesto barrio madrileño de Cuatro Caminos, lugar donde empezó su interés por la música gracias al coro de la iglesia de San Antonio. Tras su triunfo internacional y saltar a la fama, en 1972, se casó con la periodista Natalia Figueroa y poco después se instalaron en uno de los barrios más ricos de España, Montepríncipe en Boadilla del Monte, donde construyeron su chalet familiar en busca de tranquilidad y privacidad lejos del ruido de la capital.

Montepríncipe en Boadilla del Monte / Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Chalets unifamiliares y el hospital privado más prestigioso de Madrid

Montepríncipe es una de las urbanizaciones más exclusivas y cotizadas de España, es conocida por ser el refugio de numerosas celebridades, empresarios y deportistas de élite como David Bustamante, Melendi o Pablo López. A diferencia de otras zonas de lujo más mediáticas como La Moraleja o La Finca, ofrece muchísima más privacidad entre sus residentes.

Urbanización Montepríncipe / Comunidad de Propietarios Montepríncipe

Lo más común de ver por esta zona son sus enormes chalets unifamiliares construidos sobre parcelas muy amplias de entre 2000 y 4000 metros cuadrados, rodeados de zonas boscosas y acceso directo al monte de Boadilla, perfecto para los amantes de la naturaleza y los largos paseos. Dentro de la zona se encuentra uno de los hospitales privados más prestigiosos de Madrid, el Hospital Universitario HM Montepríncipe, inaugurado en el año 1998 y referente nacional para muchos en maternidad, pediatría y cardiología.

Montepríncipe / HM Hospitales

Una joya monumental a solo 15 kilómetros de la capital

No es de extrañar que el cantante haya decidido esta zona para poder vivir y es que no solo por la tranquilidad, sino por albergar uno de los conjuntos monumentales y naturales más bonitos a tan solo unos 15 kilómetros de la capital. Una de las primeras paradas obligatorias es su Palacio Barroco o mejor dicho el Palacio del Infante don Luis. Fue construido entre 1763 y 1765, por encargo del infante Luis Antonio de Borbón, hermano menor del rey Carlos III.

Palacio del infante don Luis en Boadilla del Monte / wikimedia Commons/Manuel de Corselas

Esta obra es creación del prestigioso arquitecto Ventura Rodríguez, quien marcó la transición del barroco tardío al neoclasicismo, destacando su fachada de ladrillo rojo y de granito. Algo que muy pocos conocen es que sus salones tuvieron un gran foco artístico y musical con figuras muy importantes como el pintor Francisco de Goya y el compositor italiano Luigi Bocherini.

¿Lo sabías? Aparte es mucho más común de lo que crees encontrarse con distintas especies dentro de este gran espacio verde como jabalíes, zorros, ardillas y aves rapaces protegidas, entre las que destacan el águila imperial ibérica o el milano real.

Diseñada también por Ventura Rodríguez, la Capilla de Mármol, es otra de las estancias mejor conservadas y más lujosa de todo su conjunto monumental. Sus mármoles de distintos colores, bronces dorados y relieves escultóricos te dejarán con ganas de más. Su techo está coronado por una cúpula de casetones decorada con ángeles y pinturas al fresco.

El Dato Dentro descansan los restos de varios descendientes del infante como el de María Teresa de Borbón y Vallabriga, conocida mundialmente como la condesa de Chinchón tras ser retratada por Goya.

El palacio tiene una localización muy prestigiosa, mirando justo hacia un extenso bosque que servía como coto de caza real. Hoy en día forma parte del Monte de Boadilla, un espacio natural protegido de más de 8000 hectáreas. Lo más común es toparse con su denso encinar centenario de bosque mediterráneo junto a sus alcornoques y arbustos aromáticos como el romero, tomillo o la jara.