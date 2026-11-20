El pueblo gallego de 1.800 habitantes donde comer "el mejor marisco de España": perfecto para recorrer a pie, tiene más de 60 hórreos y un mar vigilado por meigas
Galicia es tierra de marisco, pero hay pocos como los que se comen en este precioso pueblo de Pontevedra.
Cuando en tu camino aparece un pueblo con hórreos sabes perfectamente dónde estás. Sabes que estás en el norte de España, en una región que recuerda su pasado y que utiliza esos elementos para enriquecer aún más su presente. Son las señas de identidad más fuertes de pueblos y aldeas de Galicia, Asturias o Cantabria. Construcciones que antaño servían para almacenar y hoy son casi obras de arte en rincones como Combarro, un pueblo de Pontevedra.
Este lugar a los pies de las rías Baixas está repleto de hórreos, llegando a contar más de 60 en todo su territorio. De hecho, es prácticamente imposible pasear por sus calles sin toparte al menos con uno. Normalmente, se empleaban para almacenar el grano en alto y que no llegaran los ratones o el agua, pero aquí, al ser un pueblo pesquero, se utilizaban para secar el pescado. Pero la tradición marinera en Combarro va mucho más allá de los hórreos.
Uno de los verdaderos tesoros de este maravilloso lugar es la gastronomía, marcada por el marisco de la ría desde hace generaciones. En sus restaurantes se suelen encontrar platos exquisitos como mejillones, almejas, berberechos, navajas, zamburiñas y pescado fresco. También es común encontrarlos como parte de platos tradicionales como las empanadas o los arroces. Aunque sin duda lo mejor es poder degustarlos con vistas al casco antiguo y a la ría.
Un pueblo por donde no pasa el tiempo
Combarro parece que se ha detenido en el tiempo por numerosos motivos: sus hórreos de piedra levantados junto al agua, las casas tradicionales con balcones de madera y fachadas de granito, las calles estrechas y empedradas o las pequeñas plazas donde aún se respira tradición. El casco antiguo es uno de sus principales atractivos, coronado por los cruceiros, unas cruces de piedra muy características de los pueblos gallegos que forman parte del folclore popular.
Y es que, como todo pueblo de Galicia que se precie, Combarro es hogar de magia y leyendas. Los cruceiros son los protagonistas de muchas de esas historias. Estas estructuras tienen a Cristo en una de sus caras mirando al interior del pueblo y a la Virgen María en la otra, siempre mirando al mar; ya que se creía que protegían a los habitantes de los conjuros de las meigas, que es como se denomina en gallego a las brujas.
La leyenda más popular es la de Aldara, una meiga buena que se enamoró de un marinero portugués, Xoán. Se refugiaban en los hórreos para ocultar su amor hasta que un día él nunca volvió de la mar. Se dice que en noches de niebla todavía se puede ver la silueta de la bruja esperándolo junto al mar. No se sabe si esto es real, pero lo que sí es verdad es que desde el siglo XVII hasta el XVIII, las mujeres eran perseguidas por la Inquisición acusadas de meigas.
Una vida ligada al mar
Si continuamos paseando por el centro del pueblo, nos encontramos con la Plaza da Fonte, donde está el cruceiro más antiguo de Combarro, que data de 1721. La postal se completa con una fuente de piedra en medio donde antaño se encontraba el cruceiro y casas de arquitectura típica gallega. Todo en el pueblo está relacionado o bien con las meigas o bien con la vida marinera. O a veces incluso con las dos.
En la Rúa de San Roque se concentraba la vida agrícola y es donde se erige la iglesia de San Roque. Por todo Combarro se pueden ver casas mariñeiras, exclusivas de este pueblo, que estaban habitadas por pescadores y se diferenciaban de otras por tener soportales que se usaban como almacén y un balcón hacia el mar. El agua siempre ha sido la gran protagonista, aunque solo alberga una playa, la praia do Padrón que no siempre es accesible para el baño.
Contradicciones de la vida que no importan cuando se pasea por Combarro y se descubre las costumbres de los lugareños, el olor y el sabor del marisco recién capturado y las historias que se cuentan en cada rincón.
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