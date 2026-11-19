Últimas noticias Los acantilados más altos de Europa continental están en España

Lucía Alfonso González

Nacieron a 70 kilómetros, pero en una Cataluña muy distinta: las raíces separadas de Jordi Évole (52 años) y Anna Gabriel (51) está entre la Barcelona metropolitana y un pueblo minero de patrimonio románico

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Uno se hizo famoso haciendo preguntas incómodas, la otra llegó al Parlament de Catalunya como diputada de la CUP, una relación discreta que nunca han querido confirmar. Pero su historia más interesante está en los lugares donde crecieron: una ciudad del cinturón de Barcelona que se multiplicó durante el siglo XX al calor de la industria, y un pueblo del interior que vivió durante generaciones de la minería y del textil. Dos paisajes que casi parecen de mundos distintos, pero que comparten algo esencial: la cultura obrera que marcó la infancia de ambos.

En la ciudad de él, un antiguo palacio de una familia noble acoge hoy un museo dedicado a la memoria local, para entender cómo un pueblo agrícola acabó convertido en ciudad. En el pueblo de ella, el pasado industrial sigue presente en cada calle del casco antiguo, y subir a lo alto de la colina regala una de las mejores panorámicas de la comarca, con campos, montañas y siglos de historia a tus pies. Es una escapada cultural doble, de apenas una hora en coche, para descubrir la Cataluña menos conocida. ¿Sabes ya de qué lugares hablamos? Dale al play y descúbrelo.