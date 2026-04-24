Lo dicen los expertos: el truco para viajar conectado en 2026 y conseguir 3 días gratis de internet en el extranjero con eSimFLAG

Este 2026, los españoles vamos a hacer una media de cinco viajes y uno de ellos será de larga distancia. ¿Entra en tus planes viajar al extranjero este año? Si es así, tienes que saber que los viajes hoy son más 'digitales' que nunca, pues necesitamos datos móviles para ubicarnos en una ciudad desconocida, reservar en un restaurante, utilizar el traductor si no controlamos el idioma local… Es decir, que todo pasa por tener una buena conexión a internet.

Conectar al instante en cualquier destino es ya una prioridad para los viajeros digitales. / Motor Time

¿Y qué opciones existen? El roaming internacional, las redes Wi-Fi públicas, comprar una eSIM al llegar a tu destino y la opción favorita de los viajeros en 2026: una eSIM. Es la manera más cómoda de tener internet en cualquier país del mundo a un precio controlado, sobre todo si eliges eSimFLAG , que está respaldada por la fiabilidad tecnológica de Telefónica. Además, ahora puedes conseguir 3 días gratis de conexión a internet ilimitada al comprar una eSIM para un mínimo de 4 días con el cupón REVISTAVIAJAR promoción disponible hasta el 4 de mayo. ¿Cuál será tu próximo destino?

Compra tu eSIM para viajar en 2026 con el código REVISTAVIAJAR

¿Qué es una eSIM y por qué los viajeros la eligen para viajar?

Aunque las eSIM cada vez son más utilizadas por los viajeros, todavía hay quien no conoce esta opción para viajar por el mundo. Una eSIM es la evolución natural de la tarjeta SIM de toda la vida, con la diferencia de que no tienes que introducir una tarjeta física en el móvil. Es una SIM digital que instalas con un código QR y se integra en tu dispositivo.

Además, el funcionamiento de una eSIM es facilísimo. Solo tienes que elegir tu plan de datos para viajar en eSimFLAG (fechas del viaje, país o región, número de dispositivos y GB), escanear el código QR que recibirás por email y dejar la eSIM instalada justo antes de viajar. Al aterrizar en tu destino, la eSIM se conectará a las redes móviles locales y tendrás internet sin esperas ni configuraciones manuales.

La eSIM permite navegar desde el primer minuto sin depender de redes WiFi públicas. / Motor Time

Así puedes conseguir 3 días gratis de conexión a internet con eSimFLAG

Frente al roaming internacional, las redes Wi-Fi públicas o comprar una SIM física, la opción más cómoda es una eSIM. Hayas probado ya o no esta alternativa para viajar, eSimFLAG ha lanzado la promo perfecta si tienes ya organizado un viaje largo o una escapada para este 2026.

Lo único que tienes que hacer es introducir el cupón REVISTAVIAJAR durante el proceso de compra y recibirás automáticamente 3 días gratis de conexión ilimitada en compras mínimas de 4 días. Es decir, que si compras un plan de datos para 7 días, en realidad solo estarías pagando 4, pues los restantes te salen gratis con este código descuento de eSimFLAG.

Con eSimFLAG, tres días gratis de datos ilimitados para viajar conectado en cualquier destino sin preocuparte por el roaming. / eSimFLAG

Aplica el código REVISTAVIAJAR para conseguir 3 días gratis de internet

Ventajas de viajar con la eSIM de eSimFLAG

La nueva promoción de eSimFLAG es interesante, sobre todo si nunca has probado las eSIM y quieres darles una oportunidad en tu próxima escapada. De todas las opciones que hay en el mercado, la de eSimFLAG es una de las más completas, tanto por la promo actual como por el resto de ventajas:

Conexión en más de 170 países de todo el mundo.

Respaldo tecnológico de Telefónica, lo que adelanta que es una conexión rápida y fiable.

Datos ilimitados para no estar pendiente del consumo.

Instalación rápida y sencilla con solo escanear un código QR.

Una sola eSIM para todos tus viajes, pues la instalas una vez y la puedes recargar siempre que quieras.

Conexión a internet automáticamente nada más llegar al destino.

Soporte 24/7 para resolver cualquier duda o incidencia antes o durante el viaje.

Viaja al extranjero con eSimFLAG y el respaldo de Telefónica

Viajar con conexión estable facilita moverse, reservar y compartir la experiencia en tiempo real. / Motor Time

Cómo activar tu eSIM y aprovechar la promoción

Empezar a utilizar la eSIM de eSimFLAG es muy sencillo, igual que aprovechar la promoción. Sigue estos pasos:

Entra en la web de eSimFLAG y elige tu destino, la duración del viaje y el plan de datos para tu próximo viaje. Justo antes de hacer el pago, aplica el código REVISTAVIAJAR en el campo habilitado y comprueba que se te aplican los 3 días gratis de conexión a internet. Una vez completada la compra, escanea el código QR que recibirás en tu correo electrónico antes de viajar y sigue los pasos. ¡Listo! Cuando llegues a tu destino, tendrás conexión a internet automáticamente con las redes locales.

Viajar conectado estés donde estés: con eSimFLAG, datos ilimitados desde 2€ al día para no perderte ni un momento. / eSimFLAG

Compra tu eSIM para viajar en 2026 con el código REVISTAVIAJAR

Una eSIM es más barata que el roaming internacional, más segura que las redes Wi-Fi públicas y más cómoda que una tarjeta SIM física. Además, con la nueva promo de eSimFLAG ya no tienes excusa para probar una eSIM con 3 días gratis de internet y disfrutar de todas sus ventajas. ¡Feliz escapada!