Manuel (76 años), último ganadero en activo de una aldea asturiana de ocho vecinos, lanza un aviso: “El campo se muere y, si no se hace algo, se acaba rápido”
Una aldea asturiana a un paso de los Picos de Europa donde las casas vacías y las herencias sin repartir amenazan el futuro del mundo rural.
En la última década, la población española ha aumentado un 38 % desde 1975 hasta el 2021, pasamos de un país con 34,2 millones de habitantes a 47,3 millones, este aumento no ha sido notorio por igual. En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la población no ha parado de aumentar en los últimos años respecto al éxodo rural del siglo XX, pero hay otros muchos rincones que se encuentran en la sombra, pueblos de Asturias, Soria o Galicia. Donde la despoblación es una realidad y cada día el abandono y el aislamiento es más real.
Gracias a creadores de contenido como el youtuber @hilux_aventura, podemos conocer de cerca la realidad de sus habitantes. Concretamente, la de Cabielles, una aldea del Principado de Asturias donde solo queda Manuel, el único ganadero activo del pueblo que expresa con gran preocupación cómo ha ido cambiando la villa a lo largo de los años y como el encanto de sus tradicionales casas de piedra se han ido quedando abandonadas.
“El campo se muere y, si no se hace algo, se acaba rápido”
A un paso de Covadonga y de los Picos de Europa, esta comarca es de las más caras y buscadas, a pesar de ello son muchas viviendas las que permanecen cerradas y con el paso del tiempo se van deteriorando. En total son siete u ocho vecinos, pero muchos de ellos casi no viven allí. Él recuerda que, desde que tiene uso de razón, faltan 40 o 50 vecinos, y señala la cantidad de gente que ya no vive en el pueblo y que se ha ido yendo.
Como el único ganadero que habita en el pueblo, a Manuel le preocupa en exceso el futuro del campo,“el campo se muere y, si no se hace algo, se acaba rápido”. Señala que la causa principal son las herencias sin repartir. Hay casas en las que no han partido ni los abuelos, ni los padres e incluso los nietos actuales y sin reparto no se puede vender. Para los ganaderos cada día es más complicado, según cuenta en la entrevista para YouTube, asegura que no se pagan los animales muertos y que, para cobrar uno, mueren cinco, “las administraciones no responden y el problema tiene mala solución”, explica.
Su principal forma de poder subsistir
Para Manuel, su día a día se basa en cuidar, por un lado, de su huerta con todo tipo de productos como patatas, lechugas, pimientos, calabacín, pepino y cebollas; y, por otro lado, de sus gallinas y sus doces vacas. A pesar de esta situación marcada por la despoblación, Manuel no contempla marcharse del pueblo en el que ha vivido toda su vida.
Para él, la tranquilidad que ofrece Cabielles sigue compensando la falta de servicios y de vecinos. "Aquí estoy muy tranquilo y me gusta mucho, porque me gusta estar en contacto con la naturaleza", asegura, reivindicando un estilo de vida que, aunque cada vez es menos frecuente, continúa siendo su elección.
Un paseo por Cabielles
Esta pequeña aldea rural del concejo de Cangas de Onís destaca por su entorno tranquilo y su tradicional arquitectura asturiana. Pasear por esta aldea te permite ver construcciones rurales típicas en el valle del arroyo de la Brava. Para los más aventureros, sus famosas rutas de senderismo son imprescindibles, hay muchísimas rutas que se dirigen hacia enclaves cercanos del río Dobra, la Cruz de Priena o el mirador de Següencu.
A muy pocos minutos podrás disfrutar de su icónico Puente romano de Cangas de Onís, situado cerca del núcleo urbano y de los más importantes de la comarca. Muy cerca, la Iglesia de Santa Eulalia de Abamia del siglo XIV, un templo románico rodeado de un entorno rural que te dejará con la boca abierta. Y para acabar, una visita imprescindible, el Santuario de Covadonga y los Picos de Europa, donde podrás disfrutar de sus paisajes de montaña y su gran patrimonio histórico.
Más casos como el de Manuel
Si miramos más allá, nos daremos cuenta de que esta situación es mucho más común de lo que parece como es el ejemplo de Tomàs de 64 años y el único habitante de un pueblo de Lleida, Solanell, "Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo". También, está el caso de Fernando, el único vecino de un pueblo de Soria sin médico ni tienda: "No tengo miedo a la soledad, siento rabia de que todo esto desaparezca".
Otras situaciones como la de María Pilar, de 60 años, también son más comunes de lo que creemos, en su caso tras su jubilación cerró la última tienda de su pueblo en Huesca, haciendo que la única fuente de abastecimientos ya no está disponible: "Los servicios que pierden los pueblos ya no se recuperan".
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